 У Зеленского пожаловались на участие ВСУ в перезахоронении останков бойцов дивизии "Галичина". В Минобороны пообещали разобраться

Свое возмущение Бужанский высказал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Степан Полторак, будьте так добры, сообщите, пожалуйста, кто санкционировал присутствие военнослужащих ВСУ на перезахоронении останков солдат 14-й дивизии Ваффен СС? Кто отдал команду военнослужащим ВСУ накрыть гробы с останками солдат 14-й дивизии Ваффен СС Государственным Флагом Украины?" - обратился к главе МО будущий нардеп.
Также он спросил Полторака, как министр оценивает выполнение государственного гимна Украины в присутствии военнослужащих ВСУ "при перезахоронении останков солдат эсэсовской дивизии" и "кто дал команду военнослужащим ВСУ на отдание воинского салюта при перезахоронении".
На требование Бужанского в Министерстве обороны уже отреагировали и назначили служебную проверку.
"В связи с критическими замечаниями в социальных сетях в адрес оборонного ведомства по привлечению военнослужащих Вооруженных Сил Украины к мероприятиям по перезахоронению участников Второй мировой войны в селе Красное Золочевского района Львовской области, решением министра обороны Украины Степана Полторак назначена служебная проверка", - сообщает пресс-служба МОУ.
В частности, Военной службе правопорядка в ВСУ, а также соответствующим должностным лицам Львовского гарнизона поручено проверить все причины и обстоятельства участия военнослужащих в мероприятии.
"По результатам проверки, в случае выявления нарушений со стороны соответствующих должностных лиц в части, касающейся несоблюдения ими требований законодательства, руководящим составом Министерства обороны Украины будут приняты соответствующие решения", - отметили в Минобороны.
На протяжении последних трех лет Татьяна официально не работала. Но журналисты нашли информацию что она работала няней. Соответственно она работала не платя налоги. Журналисты задали ей вопрос "Вы считаете это нормальным что люди работают и не платят налоги", на что Татьяна ответила "А вы как думаете?". Шикарный депутат для зебилов.
Жителі Иорданської ДолинИ злигались з москалями,
І тічка та, здавна й донині
Гаса по бідный Україні!
Ось що ви наробили, Зє! Біли!
Ви зробили це разом, Зє!
Реваншисты зашли во власть на голосах "уставших от войны" и истосковавшихся по "сватам". Теперь всю эту антиукраинскую мразь снова придется смывать кровью патриотов. Может быть все-таки пора превратиться в настоящую хунту ?