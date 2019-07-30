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Все про:СС Галичина (27) перезахоронение (49) Бужанский (1)

 У Зеленского пожаловались на участие ВСУ в перезахоронении останков бойцов дивизии "Галичина". В Минобороны пообещали разобраться

Избранный народным депутатом Украины от партии "Слуга народа" блогер Макс Бужанский, который не любит Майдан и тоскует по СССР, обратился к министру обороны Степану Полтораку с требованием объяснить участие военнослужащих ВСУ на перезахоронении останков воинов Первой Украинской дивизии "Галичина" Украинской Национальной Армии.

Свое возмущение Бужанский высказал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Степан Полторак, будьте так добры, сообщите, пожалуйста, кто санкционировал присутствие военнослужащих ВСУ на перезахоронении останков солдат 14-й дивизии Ваффен СС? Кто отдал команду военнослужащим ВСУ накрыть гробы с останками солдат 14-й дивизии Ваффен СС Государственным Флагом Украины?" - обратился к главе МО будущий нардеп.

Также он спросил Полторака, как министр оценивает выполнение государственного гимна Украины в присутствии военнослужащих ВСУ "при перезахоронении останков солдат эсэсовской дивизии" и "кто дал команду военнослужащим ВСУ на отдание воинского салюта при перезахоронении".

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На требование Бужанского в Министерстве обороны уже отреагировали и назначили служебную проверку.

"В связи с критическими замечаниями в социальных сетях в адрес оборонного ведомства по привлечению военнослужащих Вооруженных Сил Украины к мероприятиям по перезахоронению участников Второй мировой войны в селе Красное Золочевского района Львовской области, решением министра обороны Украины Степана Полторак назначена служебная проверка", - сообщает пресс-служба МОУ.

В частности, Военной службе правопорядка в ВСУ, а также соответствующим должностным лицам Львовского гарнизона поручено проверить все причины и обстоятельства участия военнослужащих в мероприятии.

"По результатам проверки, в случае выявления нарушений со стороны соответствующих должностных лиц в части, касающейся несоблюдения ими требований законодательства, руководящим составом Министерства обороны Украины будут приняты соответствующие решения", - отметили в Минобороны.

У Зеленского пожаловались на участие ВСУ в перезахоронении останков бойцов дивизии Галичина. В Минобороны пообещали разобраться 01

Источник: https://censor.net.ua/n3140341
 
 
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Так это ж падлюка бужанский. Таких только в морг. Перевоспитать невозможно. У Зеленского пожаловались на участие ВСУ в перезахоронении останков бойцов дивизии "Галичина". В Минобороны пообещали разобраться - Цензор.НЕТ 8936
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так в слуге народа все малороссы и не любят Майдан и тоскуют по СССР
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вот именно не хватает нам Галлычины на этих Слуг зебобиков ох как не хватает.... а Полторак то как сфлюгерся то как лег под жжжжв...
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А в чому проблема в участі військовослужбовців ЗСУ в ритуальних заходах по перепохованню етнічних українців, учасників різних сторін Другої світової війни? Ми ж червоноармійців з почестями перепоховуємо, чому ж інші українці мають бути перепоховані без почестей! Вони українці, бо це підрозділ створений за етнічною ознакою бійців і тому український прапор законно накриває полеглих Героїв! Може майбутній депутат має щось проти українців? Тоді він має розуміти що недоторканість це виключно ефемерна річ, для простих українців депутат може стати не тільки доторканим, а навіть нев'їзним в Україну!
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Ему насрать что они украинцы, для шариковых они классовые враги.
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Кандидат\депутат от партии "Слуга народа" Татьяна Грищенко не уверена, что люди которые воюют на востоке Украины - это сепаратисты. "А они сепаратисты? А вы действительно знаете, что они воевали с украинцами?".
На протяжении последних трех лет Татьяна официально не работала. Но журналисты нашли информацию что она работала няней. Соответственно она работала не платя налоги. Журналисты задали ей вопрос "Вы считаете это нормальным что люди работают и не платят налоги", на что Татьяна ответила "А вы как думаете?". Шикарный депутат для зебилов.
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бобік має партійну приналежність..... якщо партія не реагує на подібні заяви, - це означає, що вона поділяє його ватну думку
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Порохоботы на защите дивизий Ваффен СС ? У Зеленского пожаловались на участие ВСУ в перезахоронении останков бойцов дивизии "Галичина". В Минобороны пообещали разобраться - Цензор.НЕТ 4149
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ватна мерзота розказує ватні історії.....ПНХ кацап
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Неначе сучки з кобелями
Жителі Иорданської ДолинИ злигались з москалями,
І тічка та, здавна й донині
Гаса по бідный Україні!
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це з тих, кого ти так активно підтримуєш....
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Я б краще волів бачити у Раді депутатами офіцерів, які були на цих урочистостях, аніж таких ватніків, як Бужанський.
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Думаю с таким подходом Бужанский не долго задержится в нардепах Слуги народа
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Ви це серйозно? Та вони там всі такі і випхати їх за допомогою Майдану не вдасться, бо вони відразу закличуть кацапів захищати їх від фошиздов і бєндер! Третій майдан будуть розганяти російські війська.
Ось що ви наробили, Зє! Біли!
Ви зробили це разом, Зє!
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дубинСкький,куниЦьки и бужанСкий - набирают фракцию - ну вы поняли
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Достроково спалив Зе контору. Первый претендент на медаль ***** "За Спасение Украины".
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Вот это и есть элита Зебила. Ну что зебилы-ватников и сепаров наизбирали...писец...при Порошенко такого не было ....
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Зебiли, саме ви це зробили.
Реваншисты зашли во власть на голосах "уставших от войны" и истосковавшихся по "сватам". Теперь всю эту антиукраинскую мразь снова придется смывать кровью патриотов. Может быть все-таки пора превратиться в настоящую хунту ?
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рассекретили бы архивы кгб и многое узнали бы, чем занимались предки многих, в т.ч. и из числа зеленского
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После избрания Зебила во Львове болт ложили на то что там думает Киев.
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Ця падлюка що робить в Україні (в живому вигляді)? Як і його жидо-кацапське кодло. ВСУ, розберіться, хлопці.
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