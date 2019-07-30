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Все про:СС Галичина (27) перезахоронение (49) Бужанский (1)

 Избранный депутатом от "Слуги народа" Бужанский пожаловался на участие ВСУ в перезахоронении останков бойцов дивизии "Галичина". В Минобороны пообещали разобраться

Избранный народным депутатом Украины от партии "Слуга народа" блогер Макс Бужанский, который не скрывает своего негативного отношения к Майдану, обратился к министру обороны Степану Полтораку с требованием объяснить участие военнослужащих ВСУ на перезахоронении останков воинов Первой Украинской дивизии "Галичина" Украинской Национальной Армии.

Свое возмущение Бужанский высказал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Степан Полторак, будьте так добры, сообщите, пожалуйста, кто санкционировал присутствие военнослужащих ВСУ на перезахоронении останков солдат 14-й дивизии Ваффен СС? Кто отдал команду военнослужащим ВСУ накрыть гробы с останками солдат 14-й дивизии Ваффен СС Государственным Флагом Украины?" - обратился к главе МО будущий нардеп.

Также он спросил Полторака, как министр оценивает исполнение государственного гимна Украины в присутствии военнослужащих ВСУ "при перезахоронении останков солдат эсэсовской дивизии" и "кто дал команду военнослужащим ВСУ на отдание воинского салюта при перезахоронении".

Смотрите также: Останки 29 воинов дивизии "Галичина", погибших в 1944 году, перезахоронили на Львовщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

 По требованию Бужанского в Министерстве обороны уже отреагировали и назначили служебную проверку.

"В связи с критическими замечаниями в социальных сетях в адрес оборонного ведомства по привлечению военнослужащих Вооруженных Сил Украины к мероприятиям по перезахоронению участников Второй мировой войны в селе Красное Золочевского района Львовской области, решением министра обороны Украины Степана Полторака назначена служебная проверка", - сообщает пресс-служба МОУ.

В частности, Военной службе правопорядка в ВСУ, а также соответствующим должностным лицам Львовского гарнизона поручено проверить все причины и обстоятельства участия военнослужащих в мероприятии.

"По результатам проверки, в случае выявления нарушений со стороны соответствующих должностных лиц в части, касающейся несоблюдения ими требований законодательства, руководящим составом Министерства обороны Украины будут приняты соответствующие решения", - отметили в Минобороны.

Избранный депутатом от Слуги народа Бужанский пожаловался на участие ВСУ в перезахоронении останков бойцов дивизии Галичина. В Минобороны пообещали разобраться 01

Источник: https://censor.net.ua/n3140341
 
 
 Топ комментарии
 
Так это ж падлюка бужанский. Таких только в морг. Перевоспитать невозможно. У Зеленского пожаловались на участие ВСУ в перезахоронении останков бойцов дивизии "Галичина". В Минобороны пообещали разобраться - Цензор.НЕТ 8936
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так в слуге народа все малороссы и не любят Майдан и тоскуют по СССР
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А в чому проблема в участі військовослужбовців ЗСУ в ритуальних заходах по перепохованню етнічних українців, учасників різних сторін Другої світової війни? Ми ж червоноармійців з почестями перепоховуємо, чому ж інші українці мають бути перепоховані без почестей! Вони українці, бо це підрозділ створений за етнічною ознакою бійців і тому український прапор законно накриває полеглих Героїв! Може майбутній депутат має щось проти українців? Тоді він має розуміти що недоторканість це виключно ефемерна річ, для простих українців депутат може стати не тільки доторканим, а навіть нев'їзним в Україну!
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Да да чучело кацаскую гебнявую википедию читать. Тебе там чучелу гебня на лубянке уже написала всю "правду".
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Віжколи Ідель Урал став військами СС?
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A чим Червона Армія краще за війська Ваффен СС ? Хіба 9 травня - День Перемоги одного окупанта над іншим в Україні під забороною ?
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А куда она делась эта коалиция после победы над Германией и почему после второй мировой продолжались и продолжаются эти войны,так называемые прокси с летчиками Ли Си Цы ными?
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Ще набагато гірше, оскільки дивізія Галичина можливо не сильно прославилася в боях перемогами, але не покрила себе ганьбою актами насильства над місцевим населенням, хоча воювала і в Білорусі теж.
А совейскіе війська по-усюди лютували, але на Першому Прибалтійському - особливо. Німці і Східної Пруссії не так просто пішли, а з огляду на масу убійст і згвалтувань німкень.
І це зважаючи на непрямими доказами була цілеспрямована політика Сраліна. Бо почалася різко і так же припинилася.
На думку багатьох чесних офіцерів, які описали цю бійню, армійське, партійне і смершівських начальство не тільки не перешкоджало (а все знали, як вони вміють пачками розстрілювати навіть невинних), але в деяких моментах навіть провокували. Полковники і генерали ...
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Кто такой Бужанский и почему МО щелкнуло каблуками? Не потому ли, что в МО такиеже, как Максик, украинофобы и г*внюки.
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Дивлячись що ви розумієте під есесовською дивізиєю. Різницю між СС та вафен СС розумієте? До речі, пам'ятник 15 козачому корпусу СС стоїть в Москві.
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Для кого-то и Власов герой, ему вроде тоже памятник на родине ставили по личной инициативе, подробности не вспомню. Скажите просто, чествуются ли где-либо на официальном государственном уровне, включая рф, представители дивизий СС?
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Что Вы так волнуетесь. Депутаты, тоже люди, и сколько людей, столько и мнений. Есть же процедура голосования. Меньшинство должно подчиняться большинству. В Украине демократия.
Каждый, право, имеет право
На то, что слева и то, что справа.
На черное поле, на белое поле
На вольную волю и на неволю.
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Ли Чхан Пок, Вы уверены, что меньшинство всегда должно подчиняться?

«Большинство не только всегда является представителем глупости, но и представителем трусости.

Соберите вместе сто дураков -и вы никак не получите одного умного.
Соберите вместе сто трусов -и вы никак не получите в результате героического решения».
(В.И.Ленин,ПСС,т18. Ульянов, как бы мы к нему ни относились, был человеком умным).
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А Вы мечтаете принудительного регулировать жизнь всех граждан, лишая их права на самостоятельность мышления и действия?
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Самостоятельны мышлением обладает примерно 20% от населения любой страны. Остальное - легко внушаемое население, которому при помощи манипуляций сознанием вкладываются определенные взгляды и формируется желаемое поведение. При этом это большинство, в силу отсутствия критического мышления,свято уверено, что эти мысли и эти поведенческие паттерны являются их собственными. Такова правда жизни, давно известная социальной психологии. И да, это вполне нормальное распределение , а легко внушаемые и поддающиеся на манипуляции люди вполне нормальные и добропорядочные граждане. Весь торговый бизнес построен на внушении и манипуляциях, которые там называются маркетингом.
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Бужанский? Этот черт с нервным тиком? Кто таких психов в депутаты выбирает?
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Потомки недобитых красножопых вертухаев из слуги урода идут найух...
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Їх не туди на навчання повезли. Якщо це збіговисько не впорається з дикими інстинктами своїх приблудлих приматів, воно зникне ще швидше ніж появилося.
А на наступних виборах будуть обирати президента Кривого Рогу.
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Коли стало правилом що чмо російського ПУ Бужанські звертаються на мові агресора до української інстанції? . ЗСУ - українська армія, не російська а дивізія "Галичина" складалась з українців та боролась за вільну Україну і це не СС війська. Всі хто боровся за незалежність України УПА, "Галичина", УНР... це воїни які віддали життя за Україну і при похованнях покриваються українським стягом. І не московським холуям якої б вони не були національності нам українцям вказувати. Такі заяви - це заяви колабаранта і слуги Путіна .
Цей "гнійний чиряк" заразить решту "здорового тіла" країни і Україна втратить державність тому треба видаляти і з кров'ю "хірургічним" методом. Якщо так буде далі то скоро розпочнемо. ДУК готуйся.
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Открою всем большую тайну, что 80 процентов воевавших французов, воевавили за Германию, а не в корпусе де Голля.
И, что теперь?
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Коли стало правилом що чмо російського ПУ Бужанські звертаються на мові агресора до української інстанції? . ЗСУ - українська армія, не російська а дивізія "Галичина" складалась з українців та боролась за вільну Україну і це не СС війська. Всі хто боровся за незалежність України УПА, "Галичина", УНР... це воїни які віддали життя за Україну і при похованнях покриваються українським стягом. І не московським холуям якої б вони не були національності нам українцям вказувати. Такі заяви - це заяви колабаранта і слуги Путіна .
Цей "гнійний чиряк" заразить решту "здорового тіла" країни і Україна втратить державність тому треба видаляти і з кров'ю "хірургічним" методом. Якщо так буде далі то скоро розпочнемо. ДУК готуйся.
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Москофільство і малоросійство так і пре з "Слуги народу".
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этот чухонец вообще читал про нюрнбергский процесс? и какое решение было вынесено? Он так уверенно заявляет, что ВСЕ СС подразделения были осуждены, за свои слова готов ответить?

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Вот именно - "отдельные преступные группировки внутри этих организациях.
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Но СССР + Раша опубликовали только 7 томов Нюрнбергского процесса из 43. А обязаны были опубликовать все, без сокращений и цензуры. Им просто не хватило времени денег и совести.
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интересно будет услышать реакцию семьи Трампа и еврейского лобби в американском сенате на это действо )))
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В Америке англосаксы рулят, а не еврейское лобби... Америка - это не Украина с ее Зельцманами, Вальцманами, Коломойскими и Пинчуками......
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Насрать на еврейское лобби в штатах
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Это немецкое захоронение солдат вермахта в Пулаве, Восточная Польша.... Тоесть... Немцев можно по-людски, с почестями перезахоранивать и ухаживать за их могилами... Потому что это немцы, и от их денег и инвистиций зависит и Россия и Польша.... А украинцам нельзя? Потому что это украинцы в составе Вермахта!!! Против.... поляки, московиты, местная вата и малоросы, как этот Бужанский ..... псих и неадекват с нервным тиком...Депутат від "Слуги народу" Бужанський поскаржився на участь ЗСУ у перепохованні останків бійців дивізії "Галичина". У Міноборони пообіцяли розібратися - Цензор.НЕТ 3492
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БУжанский, а кто ты?черт ты. Полторак проверь почему этот питух не был мобилизован и как откосил?
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