 Избранный депутатом от "Слуги народа" Бужанский пожаловался на участие ВСУ в перезахоронении останков бойцов дивизии "Галичина". В Минобороны пообещали разобраться

Свое возмущение Бужанский высказал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Степан Полторак, будьте так добры, сообщите, пожалуйста, кто санкционировал присутствие военнослужащих ВСУ на перезахоронении останков солдат 14-й дивизии Ваффен СС? Кто отдал команду военнослужащим ВСУ накрыть гробы с останками солдат 14-й дивизии Ваффен СС Государственным Флагом Украины?" - обратился к главе МО будущий нардеп.
Также он спросил Полторака, как министр оценивает исполнение государственного гимна Украины в присутствии военнослужащих ВСУ "при перезахоронении останков солдат эсэсовской дивизии" и "кто дал команду военнослужащим ВСУ на отдание воинского салюта при перезахоронении".
По требованию Бужанского в Министерстве обороны уже отреагировали и назначили служебную проверку.
"В связи с критическими замечаниями в социальных сетях в адрес оборонного ведомства по привлечению военнослужащих Вооруженных Сил Украины к мероприятиям по перезахоронению участников Второй мировой войны в селе Красное Золочевского района Львовской области, решением министра обороны Украины Степана Полторака назначена служебная проверка", - сообщает пресс-служба МОУ.
В частности, Военной службе правопорядка в ВСУ, а также соответствующим должностным лицам Львовского гарнизона поручено проверить все причины и обстоятельства участия военнослужащих в мероприятии.
"По результатам проверки, в случае выявления нарушений со стороны соответствующих должностных лиц в части, касающейся несоблюдения ими требований законодательства, руководящим составом Министерства обороны Украины будут приняты соответствующие решения", - отметили в Минобороны.
А совейскіе війська по-усюди лютували, але на Першому Прибалтійському - особливо. Німці і Східної Пруссії не так просто пішли, а з огляду на масу убійст і згвалтувань німкень.
І це зважаючи на непрямими доказами була цілеспрямована політика Сраліна. Бо почалася різко і так же припинилася.
На думку багатьох чесних офіцерів, які описали цю бійню, армійське, партійне і смершівських начальство не тільки не перешкоджало (а все знали, як вони вміють пачками розстрілювати навіть невинних), але в деяких моментах навіть провокували. Полковники і генерали ...
Каждый, право, имеет право
На то, что слева и то, что справа.
На черное поле, на белое поле
На вольную волю и на неволю.
«Большинство не только всегда является представителем глупости, но и представителем трусости.
Соберите вместе сто дураков -и вы никак не получите одного умного.
Соберите вместе сто трусов -и вы никак не получите в результате героического решения».
(В.И.Ленин,ПСС,т18. Ульянов, как бы мы к нему ни относились, был человеком умным).
А на наступних виборах будуть обирати президента Кривого Рогу.
Цей "гнійний чиряк" заразить решту "здорового тіла" країни і Україна втратить державність тому треба видаляти і з кров'ю "хірургічним" методом. Якщо так буде далі то скоро розпочнемо. ДУК готуйся.
И, что теперь?
Цей "гнійний чиряк" заразить решту "здорового тіла" країни і Україна втратить державність тому треба видаляти і з кров'ю "хірургічним" методом. Якщо так буде далі то скоро розпочнемо. ДУК готуйся.