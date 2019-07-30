 Депутат от "Слуги народа" Бужанский пожаловался на участие ВСУ в перезахоронении останков бойцов дивизии "Галичина". В Минобороны пообещали разобраться

Свое возмущение Бужанский высказал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Степан Полторак, будьте так добры, сообщите, пожалуйста, кто санкционировал присутствие военнослужащих ВСУ на перезахоронении останков солдат 14-й дивизии Ваффен СС? Кто отдал команду военнослужащим ВСУ накрыть гробы с останками солдат 14-й дивизии Ваффен СС Государственным Флагом Украины?" - обратился к главе МО будущий нардеп.
Также он спросил Полторака, как министр оценивает выполнение государственного гимна Украины в присутствии военнослужащих ВСУ "при перезахоронении останков солдат эсэсовской дивизии" и "кто дал команду военнослужащим ВСУ на отдание воинского салюта при перезахоронении".
На требование Бужанского в Министерстве обороны уже отреагировали и назначили служебную проверку.
"В связи с критическими замечаниями в социальных сетях в адрес оборонного ведомства по привлечению военнослужащих Вооруженных Сил Украины к мероприятиям по перезахоронению участников Второй мировой войны в селе Красное Золочевского района Львовской области, решением министра обороны Украины Степана Полторак назначена служебная проверка", - сообщает пресс-служба МОУ.
В частности, Военной службе правопорядка в ВСУ, а также соответствующим должностным лицам Львовского гарнизона поручено проверить все причины и обстоятельства участия военнослужащих в мероприятии.
"По результатам проверки, в случае выявления нарушений со стороны соответствующих должностных лиц в части, касающейся несоблюдения ими требований законодательства, руководящим составом Министерства обороны Украины будут приняты соответствующие решения", - отметили в Минобороны.
Ведь как показали последние выборы - неонацисты имеют поддержку всего 2%.
Неонацизм продовжує відстоювати такі позиції нацистської ідеології як біологічний расизм, антисемітизм, гомофобія тарадикальний націоналізм.
вам нагадати про масові розстріли місцевих кгбістами ?
то не гітлерівці робили... а окупанти сов'єтські.
отже місцеві мали всі права воювати з окупантами.
Хоть вчера я уже отмечал, что воевали они не за независимую Украину
знову Майдан ?
И потому союзники и выдали Сралину красновцев , а вот мельниковцев категорически не захотели !