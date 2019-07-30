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Все про:СС Галичина (27) перезахоронение (49) Бужанский (1)

 Депутат от "Слуги народа" Бужанский пожаловался на участие ВСУ в перезахоронении останков бойцов дивизии "Галичина". В Минобороны пообещали разобраться

Избранный народным депутатом Украины от партии "Слуга народа" блогер Макс Бужанский, который не любит Майдан и тоскует по СССР, обратился к министру обороны Степану Полтораку с требованием объяснить участие военнослужащих ВСУ на перезахоронении останков воинов Первой Украинской дивизии "Галичина" Украинской Национальной Армии.

Свое возмущение Бужанский высказал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Степан Полторак, будьте так добры, сообщите, пожалуйста, кто санкционировал присутствие военнослужащих ВСУ на перезахоронении останков солдат 14-й дивизии Ваффен СС? Кто отдал команду военнослужащим ВСУ накрыть гробы с останками солдат 14-й дивизии Ваффен СС Государственным Флагом Украины?" - обратился к главе МО будущий нардеп.

Также он спросил Полторака, как министр оценивает выполнение государственного гимна Украины в присутствии военнослужащих ВСУ "при перезахоронении останков солдат эсэсовской дивизии" и "кто дал команду военнослужащим ВСУ на отдание воинского салюта при перезахоронении".

Смотрите также: Останки 29 воинов дивизии "Галичина", погибших в 1944 году, перезахоронили на Львовщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

На требование Бужанского в Министерстве обороны уже отреагировали и назначили служебную проверку.

"В связи с критическими замечаниями в социальных сетях в адрес оборонного ведомства по привлечению военнослужащих Вооруженных Сил Украины к мероприятиям по перезахоронению участников Второй мировой войны в селе Красное Золочевского района Львовской области, решением министра обороны Украины Степана Полторак назначена служебная проверка", - сообщает пресс-служба МОУ.

В частности, Военной службе правопорядка в ВСУ, а также соответствующим должностным лицам Львовского гарнизона поручено проверить все причины и обстоятельства участия военнослужащих в мероприятии.

"По результатам проверки, в случае выявления нарушений со стороны соответствующих должностных лиц в части, касающейся несоблюдения ими требований законодательства, руководящим составом Министерства обороны Украины будут приняты соответствующие решения", - отметили в Минобороны.

Депутат от Слуги народа Бужанский пожаловался на участие ВСУ в перезахоронении останков бойцов дивизии Галичина. В Минобороны пообещали разобраться 01

Источник: https://censor.net.ua/n3140341
 
 
 Топ комментарии
 
Так это ж падлюка бужанский. Таких только в морг. Перевоспитать невозможно. У Зеленского пожаловались на участие ВСУ в перезахоронении останков бойцов дивизии "Галичина". В Минобороны пообещали разобраться - Цензор.НЕТ 8936
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так в слуге народа все малороссы и не любят Майдан и тоскуют по СССР
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ватна мерзота розказує ватні історії.....ПНХ кацап
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тенденція однако...хужє не будєт...дебіли малоросійські! а цьому педро надіюсь морду таки начистять
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Пора уже прекращать насильно культивировать неофашизм.
Ведь как показали последние выборы - неонацисты имеют поддержку всего 2%.
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Весь світ осудив фашизм, а у нас віддають їм почесті. А як же в Євросоюз...?!!
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пархатый? тогда не стоит удивляться. Адольф Алоизович не довел дело до логического конца....
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Бужанский вполне предсказуемо отреагировал на истерику запоребриковых сми по этому вопросу.
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Шо скажут Зебобы, это консерва или вы изначально за ЭТО голосовали??
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они голосовали за морковку,вот некоторые все ещё ждут
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Если он не доволен, пусть закроет нимецкое кладбище в Вите Почтовой под Киевом.
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Потом интересуются откуда антисемитизм берется
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Підозрюю, через рік-півтора рівень антисемітизму в нашій країні серйозно підскочить. І не через такі події...
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Неонаци́зм - загальна назва політичних або соціальних рухів, які виникли після Другої світової війни та прагнуть відновити націонал-соціалізм або ж проголошують себе послідовниками Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії (NSDAP).

Неонацизм продовжує відстоювати такі позиції нацистської ідеології як біологічний расизм, антисемітизм, гомофобія тарадикальний націоналізм.
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За Гитлера воювали з окупантами, ну тогда понятно.
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звісно з окупантами.
вам нагадати про масові розстріли місцевих кгбістами ?
то не гітлерівці робили... а окупанти сов'єтські.
отже місцеві мали всі права воювати з окупантами.
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За себе, бо вважали одного окупанта меншим злом.
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Ти поцікався якій марці автомобілів надає перевагу Бужанський. Там точно буде "Мерс" "БМВ", або "Порш" - заводи які працювали на нацистів.
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Они такие же украинцы, как те, кто воевал в красной армии.
Хоть вчера я уже отмечал, что воевали они не за независимую Украину
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А цей ЗЄлєКацап Бужанський в армії служив, може йому повістку треба вручити?
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Скільки героїв СРСР воювало за Гітлера?
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Не за Гітлера, а просто в стройбаті української армії міг би згодитися.
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Бужанский - идешь ***** ! Такой ******* и в БПП и НФ хватало не оминуло конечно же и СН .
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От вам і зелебісти в верховній раді. Депутат від "Слуги народу" Бужанський поскаржився на участь ЗСУ у перепохованні останків бійців дивізії "Галичина". У Міноборони пообіцяли розібратися - Цензор.НЕТ 9585
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А на перезахоронення 170 жертв комуністів, серед яких 120 дітей, а всі інші жінки і старики воно поскаржитись не забуло?
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Ще питання, хто більше вбив украінців СРСР, чи ІІІ Рейх.
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Знайшли на кого реагувати, на Бужанського. Як кажуть - в великій сім'ї не без Бужанського.
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а якщо таких уродів повна верховна рада і буде апарат міністрів ?
знову Майдан ?
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А слабо этот вопрос главнокомандующему задать, уберите этого тупаря из Слуги народа... не позортесь.
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Якщо цього блохєра щось не влаштовує,нехай звіздує за парєбрік...
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Ні впоротий ватник орденоносець георгіївської стрічки с рашизмом в голові
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Все що пов язане з національнім відродження....понаєхавшим як кість в горлі...
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дубинский бужанський и другая наволочь ето и есть суть команды зе
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А шо,Степан Полторак,уже обязан давать ответы на вопросы?
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Эти иудейские господа со Слуг народа убеждены, что украинцы участвовали в Холокосте. У этих господ по религии месть - одна из главных заповедей ( Зуб - за зуб, глаз - за глаз). А вы наивные - ждете от них улучшения жизни украинцев? Их задача - отомстить за Холокост. Так что несчастные готовьтесь к худшему.
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Лучше пусть подумает, почему после советской оккупации 1939-1941 гг. и нацистской (1941-1943) десятки тысяч галичан готовы были воевать в против советов. Я не оправдываю нацизм и знаю, что такое план "Ост", но для меня что нацизм, что сталинизм одинаково омерзительны. Два моих деда погибли, сражаясь в составе Красной армии, а два дяди умерли от голода в 47-м
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В отличии от кАзаков атамана Краснова и Шкуро , части Галичина вафен СС в карательных операциях участия не принимали ... Обычные полевые части .
И потому союзники и выдали Сралину красновцев , а вот мельниковцев категорически не захотели !
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*****...ну что *******,скоро вас без разбору будут отправлять на аудиенцию к хору Александрова.И вот такие ушлепки как бужанский составляют большинство в слугах уродов.
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В Министерство вообще оуели уже перед это мразью выслуживаться? Науй послали и забыли
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