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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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 Против судей ОАСК Вовка, Аблова, Погибниченко и одесского судьи Шепитко могут выдвинуть обвинения по статье "заведомо неправомерные решения", - источник

Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк все отрицает, и считает, что все обвинения он сумеет отбит в суде.

Как пишет главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в статье "Как глава Окружного административного суда Павел Вовк управляет государством из кабинета председателя административного суда", об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

В декабре 2019-го, как сообщают источники Цензор.НЕТ, в этот кабинет к одному из самых влиятельных и могущественных в судебной власти судье Вовку агенты НАБУ установили подслушивающие устройства. Санкцию на прослушку дало управление спецрасследований Генпрокуратуры. И на протяжении шести месяцев Вовка писали - он несколько раз тщательно проверял кабинет, специалисты мониторили обстановку, но ничего не обнаружили, на радость техникам НАБУ.

Вовк, по материалам НАБУ, вмешался не только в работу ВККС - ранее он неоднократно своими решениями пытался приостановить работу НАБУ, и этим, очевидно, навлек на себя особый интерес ведомства. По делу депутата Розенблата ОАСК выносил запрет детективам на проведение прослушки и наблюдения. ОАСК вынес решение, что директор НАБУ Сытник вмешивался в выборы в США. Против Вовка, Аблова, Погибниченко из Окружного административного суда Киева, а также против судьи Шепитко из суволровского суда Одессы могут быть выдвинуты обвинения по статье 275 - "Заведомо неправомерные решения".

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3140334
 
   
 Топ комментарии
 
реформовані "судді" сивої свині. чорти у мантіях.
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Потужна та Нэчувана судебная Рехформа от Предводителя коррупционеров-мародёров.
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Ще одні у "відпустку" далеку намиляться??
🤔
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реформовані "судді" сивої свині. чорти у мантіях.
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Підпорядковані януковському Портнову? Прикольна в зєбобіків логіка, ага? Против судей ОАСК Вовка, Аблова, Погибниченко и одесского судьи Шепитко могут выдвинуть обвинения по статье "заведомо неправомерные решения", - источник - Цензор.НЕТ 1223
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Видимо Янукович и Портнов реформировали Украину последние 5 лет. А теперь наступило время новых лиц в украинском политикуме, таких как Петя.
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Потужна та Нэчувана судебная Рехформа от Предводителя коррупционеров-мародёров.
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спеціально для вас. адмінсуди то і є реформа...але портнова. і суддя вовк доречі теж ставленник портнова. але тссс, ва всьом парашенка вінават Против судей ОАСК Вовка, Аблова, Погибниченко и одесского судьи Шепитко могут выдвинуть обвинения по статье "заведомо неправомерные решения", - источник - Цензор.НЕТ 1847
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Ставленник Портнова? А что, президент не влияет на назначение судей? Против судей ОАСК Вовка, Аблова, Погибниченко и одесского судьи Шепитко могут выдвинуть обвинения по статье "заведомо неправомерные решения", - источник - Цензор.НЕТ 682
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парашенка? ні. в той час презом був овоч. а так президент призначає за поданням судів

- Вовк?
- Чому ні? Він колись був помічником депутата Ківалова у парламенті V скликання, головою суду свого часу його призначала Вища рада юстиції за участі Портнова. https://vybory.pravda.com.ua/articles/2019/07/26/7150057/
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Ще одні у "відпустку" далеку намиляться??
🤔
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Это наш стиль работы - все всем рассказать заранее, чтобы успели подготовиться или слинять.
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Well done теперь пусть каждый порохобот после проктолога жопу сканирует на наличие жучков.....
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в Америке. мне кажется, в подобной ситуации пересмотрели бы все решения которые принимались судьями этого суда.
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Ой! только обещают,ещё никто нормально не сидел из высоких чинов, в государстве Украина
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А ведь прав этот Вовк - суд ему ни по чём Против судей ОАСК Вовка, Аблова, Погибниченко и одесского судьи Шепитко могут выдвинуть обвинения по статье "заведомо неправомерные решения", - источник - Цензор.НЕТ 9692
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Когда уже мы начнём читать - не могут быть выдвинуты , а выдвинуты . А то на эти " могут " уже внимания не обращают и всерьёз не воспринимают .
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Дай Боже нашому теляти да Вовка зйисты!
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