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Все про:беспилотник (681) Луганщина (4135) ОБСЕ (3705) обстрел (8083)

 Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ на Луганщине

Наемники РФ обстреляли из стрелкового оружия беспилотный летательный аппарат малого радиуса действия СММ ОБСЕ вблизи Первомайска на оккупированной Луганщине.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, опубликованном на сайте организации, передает Цензор.НЕТ.

"28 июля, управляя полетом мини-БПЛА над западно-северо-западной окраиной н. п. Первомайск (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), наблюдатели слышали 13 выстрелов из стрелкового оружия примерно в 2 км на запад. По их оценке, огонь вели в направлении БПЛА", - говорится в отчете.

Команде СММ удалось благополучно приземлить БПЛА, однако, наблюдатели констатировали, что аппарат был поврежден: сломано крепление камеры, пробоина в корпусе и отсутствуют пропеллеры.

Согласно оценке, повреждения были вызваны огнем из стрелкового оружия.

Наряду с этим, в течение выходных зафиксированы другие препятствия относительно беспилотников ОБСЕ на оккупированных территориях.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140322
 
 
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то вони так розважаюця як водочкі накатять...
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ru-->Российская оккупация является серьезнейшим препятствием на пути наших усилий в области социального развития.

es-->La Russo ocupación es un impedimento tremendo para nuestros esfuerzos en pro del desarrollo social.
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