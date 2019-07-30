 Гройсман ушел в официальный отпуск, - Рябчук

Об этом сообщил "Укринформу" пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук, передает Цензор.НЕТ.

"Премьер находится в официальном отпуске. Поэтому под его председательством заседания правительства не будет", - сказал он.

Отметим, традиционно заседание Кабинета министров происходит каждую среду.

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