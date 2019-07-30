 Во Львовской области мужчина сжег себя после ссоры с женой, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В Яворовский отдел полиции 29 июля поступило сообщение о том, что в одном из сел района мужчина облил себя бензином и поджег.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как предварительно установили правоохранители, около десяти часов вечера 57-летний житель одного из сел района, находясь в нетрезвом состоянии, после ссоры с женой пошел на огород, облил себя бензином и поджег.
Пострадавшего доставили в реанимацию районной больницы, однако во вторник утром он скончался от полученных повреждений.
В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
к сожалению
Кто его знает, как он отреагирует.
а так что?!.. он сгорел в муках, а она через 40 дней нового юбаря в хату притянет и снова начнет его пилить.. мозг вынимать.. и все по новой..
обществу польза
в японии так делают
шел медведь по опенспейсу -
видит воркплейс свободный
сел на него и выгорел
і взагалі, може він п'яний був ?
Може, йому пити менше треба було ?
Ніхто не знає, що у них було і як вони жили.
Безглуздий вчинок.
Але ...
Жительница Тамбова убила мужа, мешавшего смотреть дебаты Зеленского и Порошенко
Все бы, как рукой сняло.
Любой мужик подтвердит то, как женщины(бабы)умеют выносить мозг и превращать жизнь мужика в АД, многие по этой причине спиваются, многие до 60 лет не доживають.
" Сгорел от водки "