 На должности руководителей областных налоговых объявят открытые конкурсы, - Верланов

Об этом сообщил в Facebook председатель ГНС Сергей Верланов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, до проведению конкурсов выполнять обязанности председателей областных налоговых будут заместители руководителей территориальных органов Государственной фискальной службы. В частности, они должны создать отдельные юридические лица налоговой службы в своих областях.
"Ключевые критерии отбора руководящих кадров достаточно четкие и понятные: безупречная репутация, компетентность и профессионализм, непричастность к коррупции и отсутствие уголовных производств. Именно поэтому мы подали запросы в правоохранительные органы о наличии расследования, или любого уголовного производства в отношении кандидатур на руководящие должности территориальных органов ГНС", - сообщил Верланов.
По его словам, сейчас в Государственной налоговой службе работает 400 человек. Сама служба заработает полноценно после того, как будут созданы ее территориальные подразделения, а правительство возложит на налоговую функцию по администрированию налогов (забрав ее у ГФС).
С Израиля завозить не придется?
«3:51, 30 июля 2019
Глава МВД Украины отказался «кончать по беспределу» «лжеца» Порошенко. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего президента Петра Порошенко во вранье. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Порошенко бессовестно лжет, оправдывая свое поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции". Полиция, как и МВД в целом, не работали на него, а работали на честные выборы, на Украину! Увы, для Порошенко лгать - как дышать, и поэтому он проигрывает», - написал Аваков.
Министр также обвинил бывшего президента в том, что он «задушил робкие ростки надежд в 2014-м». Также он считает, что жизненный интерес всех украинцев от простого человека до олигарха - желать успеха новому главе государства Владимиру Зеленскому. В то же время Аваков считает, что наказывать Порошенко необходимо в рамках законодательного поля. «По беспределу его "кончать" неправильно и нельзя. Не позволить это ретивым - важно. А вот то, за что заслужил отвечать, - пусть отвечает. Не жалко», - подытожил министр.»
обломилось, сдача налички кончилась,
будет расти.
29.07.2019 Petro Kropotkin 0--- Верховна Рада, вища освіта, кухарчині діти, Михайло Гаврилюк
Volodymyr Khovkhun
Себто про зворотний розвиток, рух назад.
П'ять років тому я поламав чимало списів, обстоюючи право козака Гаврилюка, за якого я голосував на своєму 95-му окрузі, бути українським парламентарем. Не тому, що вищу освіту вважаю маловажною, зовсім навпаки. Просто Гаврилюк був винятком, і його нефаховість перекривалась його потужним символізмом.
Інша річ, коли відсутність вищої освіти стає системною ознакою.
Чи не вперше після більшовицького перевороту в жовтні 1917 р. до влади в країні прийшли "кухарчині діти", брак елементарної освіченості яких просто кричущий.
Якщо комусь не подобається вища освіта в Україні, через низький (?) рівень її, то зазначу, що рівень освіченості випускників середніх шкіл ще нижчий.
Сподіватись на фахову підготовку щойно обраних не доводиться.
Ще одна критична особливість нових виборів: клас бізнесменів і політиків, лояльних до держави як до інституції (лояльних різною мірою), програв класу авантюристів - "цивілізовані" й "напівцивілізовані" капіталісти програли нео/пост/феодальним рейдерам.
Знову таки, як у 1917-му.
Маємо соціальну інволюцію.
Склалася парадоксальна ситуація, коли на своїх вчорашніх антагоністів із числа "напівцивілізованих" я починаю дивитись як на цілком реальних попутників - поки коломойський не сидить…