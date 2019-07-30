 На должности руководителей областных налоговых объявят открытые конкурсы, - Верланов

Об этом сообщил в Facebook председатель ГНС Сергей Верланов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, до проведению конкурсов выполнять обязанности председателей областных налоговых будут заместители руководителей территориальных органов Государственной фискальной службы. В частности, они должны создать отдельные юридические лица налоговой службы в своих областях.

"Ключевые критерии отбора руководящих кадров достаточно четкие и понятные: безупречная репутация, компетентность и профессионализм, непричастность к коррупции и отсутствие уголовных производств. Именно поэтому мы подали запросы в правоохранительные органы о наличии расследования, или любого уголовного производства в отношении кандидатур на руководящие должности территориальных органов ГНС", - сообщил Верланов.

По его словам, сейчас в Государственной налоговой службе работает 400 человек. Сама служба заработает полноценно после того, как будут созданы ее территориальные подразделения, а правительство возложит на налоговую функцию по администрированию налогов (забрав ее у ГФС).

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