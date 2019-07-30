 Суд над титушководом Крысиным перенесен на осень из-за нового адвоката

Об этом сообщает издание "Тиждень", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что перед началом судебного заседания один из защитников Крысина Всеволод Казмирук попросил суд предоставить ему время на ознакомление с материалами дела.

"Жена господина Крысина недавно подписала со мной соглашение, поэтому я не успел ознакомиться с материалами дела. Прошу дать мне время, чтобы обеспечить Юрию Крысину защиту", - сказал он.

На уточняющий вопрос суда, сколько именно времени нужно, Казмирук сказал, что не больше месяца.

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Сообщается, что работники прокуратуры поддержали такое решение, не исключая при этом, что в дальнейшем у Крысина могут появиться новые адвокаты, которым также нужно будет время для ознакомления с материалами дела.

"Хочу напомнить, что это уже пятый защитник Юрия Крысина. Сейчас мы можем говорить о попытке срыва судебных заседаний, поскольку во время первого заседания один из адвокатов осужденного болел, другой не предоставил никаких объяснительных документов", - цитирует издание прокурора Юлию Малашич.

"Во время второго заседания один из адвокатов продолжал болеть, а второй был занят в уголовном производстве. Сегодня мы видим нового защитника, очень надеюсь, что полученное время он максимально использует для ознакомления со всеми материалами дела", - сказала она журналистам.

Отмечается, что выслушав стороны, суд принял решение перенести рассмотрение кассационной дела с 30 июля на 10:00 10 сентября.

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Напомним, журналист Вячеслав Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных титушек в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Титушки, в числе которых был Юрий Крысин, напали на автомобиль, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия титушки сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

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13 июня 2018 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил частично жалобу прокуратуры и представителей потерпевшей стороны на решение Шевченковского райсуда изменив условный срок Крысина на 5 лет реального заключения.