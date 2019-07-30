 Нужно закончить формирование ОТГ, а тогда уже проводить досрочные местные выборы, - глава ОП Богдан

Об этом он рассказал на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
"Местные выборы… Вы должны понять, что их невозможно провести досрочно без принятия соответствующего закона. Мотивация такого закона мне пока непонятна. Также у нас есть проблема незаконченной реформы местного самоуправления.Часть выборов в объединенных территориальных громадах состоялась, а часть нет. Было бы законодательство было бы логично закончить формирование ОТГ, а тогда осуществить перевыборы уже всех в новой реальности, в новом существующем местном самоуправлении", - заявил Богдан.
Также глава Офиса президента отметил, что принятие этого решения зависит от депутатов парламента: "Будет ли принято такое решение, это диалог с депутатами. Они все имеют свое мнение".
Напомним, ранее лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы в Украине будут проведены в 2020 году.
Источник:https://censor.net.ua/n3140307"
#двамесяцаназад её нельзя было закончить?
А ти бухаєш з Богданом чи колешся з Зеленським?
Продовжуй дивитися анонси "Сватів" і не колися.
При Порохе такого не было!!!
ОТГОПГ, а тогда уже проводить досрочные местные выборы, - глава ОП Богдан
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Я трохи виправив назву.
шо правда? это не почутил? правда? шо беня разрешил? да? ой беня доведет тебя демократия!
всё твоё враньё про Петра разгребать не буду - уж больно куча информационного говна высокая. ограничусь одним вопросом. "мультимиллиардер" говоришь? да? Форбс сказал?
ты очень опытный и очень профессиональный тролль. кацапский? или польский?
Тільки офіційні статки Порошенка перевищують 20 мільярдів гривень.
, нарешті
Вторая причина: всю текучку тянет команда Гройсмана. Нова влада ничего не понимает: как руководить государством, и смертельно этого боится.
Я думаю что он с политического горизонта не исчезнет.
Оставьте руководство страной людям которые знают как это делать.
Ну не ваше это. Сами свои шеи сломаете, и страну под откос пустите.
ну и видосики постить..)))))
какой СПРАВИный маЛчик..)))