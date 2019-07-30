EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  447  3
Все про:Кабмин (11058) Укртрансбезопасность (26) Ноняк (10)

 Кабмин после заявления Зеленского отстранил главу "Укртрансбезопасности" Ноняка

Кабинет министров отстранил от работы главу Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на публикацию в "Урядовому курʼєрі".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Ноняка отстранят от работы. Тогда он пояснил, что причиной стало то, что отсутствовал контроль за соблюдением установленных норм веса автотранспорта, и поборы со стороны работников службы.

Сам Ноняк после заявления Зеленского написал, что ему стало известно об отстранении от должности из уст некоторых чиновников, и что он планирует содействовать проведению служебной проверки.

Смотрите также: Чиновник "Укртрансбезопасности" задержан на Волыни за систематическое вымогание взяток с перевозчиков. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3140304
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зеля всех увольняет . В его команде совсем мало умных . Он один будет править страной ?
 показать весь комментарий
 
 
ждем переименование Черного море и некоторых городов - народ - Киев переименовывать не дам ,даже лично не дам
 показать весь комментарий
 
Там потрібне спільне патрюлювання разом з поліцією, і податковою. Тоді сума взятки виросте і перевозчикам буде не так вигідний перегруз... А брати будуть при любому керівнику, тому що там реальний бандитизм на перевозках, та і самі водії не готові до реальних навантажень на авто, він краще перегрузить чим декілька ходок зробить.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх