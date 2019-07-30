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 Политика Украины
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Все про:премьер (1455) Богдан Андрей (94)

 Назначение премьера зависит от формата будущего большинства в Раде, - глава ОП Богдан

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что вопрос назначения премьер-министра Украины зависит от формата будущей коалиции в Верховной Раде.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Кандидатуры премьер-министра президенту вносит коалиция фракций. Если будет создана коалиция фракций – это одна система координат, тогда должно быть коалиционное соглашение, должны быть прописаны инициаторы решений, противовесы, коалиционный совет, который обсуждает те или иные, в том числе кадровые вопросы. Если это будет монофракция – другой вопрос", - сказал Богдан.

При этом он добавил, что в любой ситуации претендент на должность премьер-министра должен провести встречу с депутатским корпусом.

"Это не будет исключительно решением президента, хотя очень большая часть ответственности ложится именно на него", - сказал глава ОП.

.Читайте также на "Цензор.НЕТ": До 1 сентября Верховная Рада не успеет начать работу из-за судебных процессов, - глава ОП Богдан

Источник: https://censor.net.ua/n3140303
 
 
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При Пете 99% населания не вспомнили бы сходу фамилию главы АП.
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Чуваш, работай давай, 100 дней уже минуло.
Порох за это время две трети Донбасса освободил от российских наемников.
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Не буде коаліції. З вами, брехунами та злодіями ні хто на одному гектарі срати не сяде, за все відповідатимете самі.
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Какой коалиции???

Кому ты нужен? Нам точно нет.
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а обезьянка не укусит случаем ? вот в чем вопрос?))
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А можно обезьянке банан засунуть?
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Мне одному это противно ? "Коалиционное соглашение, инициаторы решений, противовесы, коалиционный совет, который обсуждает те или иные, в том числе кадровые вопросы, монофракция ......"
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Им очень нужно назначить премьером кого-нибудь из другой фракции; хоть из Голоса.
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Богдан з ранку огірків з молоком наївся? Щось його несе не зупиниш... Назначение премьера зависит от формата будущего большинства в Раде, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 4927
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Страшно ему. Боится что вертолёт на Ростов будет с пустыми бензобаками.
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Аххха. Назначение премьера зависит от формата будущего большинства в Раде, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 8399
Чё, никак не можете найти такого идиота, который согласился бы за вами разгребать всю ту кучу дерьма, которую вы навалить успели ?
Куда дели половину ЗВР, гниды ?
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І нафіга продали нерезидентвм ОВДП на 3 мільярди баксів?
Зара бидло радіє курсу, а що буде, коли ці нерезиденти прийдуть по свої гроші? А станеться це дуже швидко!
Хто має вуха нехай чує!
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100% , бомба заложена мощная , спекулятивный капитал может резко выйти из ОВДП
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Назначение премьера зависит от формата будущего большинства в Раде, - глава ОП Богдан
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Це так Кошового готують на прем'єра?
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А пам'ятаєте їхні обіцянки про референдуми щодо важливих призначень на посади?
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Про них забули навіть Зє!Біли. У них же ж память як у рибки гупі.
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Так что уже не монокооалиция?? А герпес вчера бил себя пяткой в грудь и кричал что будет моно...
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Так Ахметов перекупив мажоритарників і тепер монокоаліція стала мінікоаліцією Назначение премьера зависит от формата будущего большинства в Раде, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 3414
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а конкрєтнєй, бо їх розвелось шо собак нерізаних?
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Стыдно Богдану не знать, если у одной партии есть большинство голосов, то коалицию невозможно создать.
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Почему же ? Можно вполне. Например, чтобы иметь гарантированное конституционное большинство.
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Украинская Конституция этого не позволяет. Коалиция нужна только для создания Кабмина, когда у ни одной партии нет большинства голосов.
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Та знайдуть якесь маладоє дарованіє із зєпутатов "врємєннобезработних". Як свого часу призначили Кірієнка перед дефолтом на россії. Назначение премьера зависит от формата будущего большинства в Раде, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 4555
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