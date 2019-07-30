 Назначение премьера зависит от формата будущего большинства в Раде, - глава ОП Богдан

Об этом он сказал на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
"Кандидатуры премьер-министра президенту вносит коалиция фракций. Если будет создана коалиция фракций – это одна система координат, тогда должно быть коалиционное соглашение, должны быть прописаны инициаторы решений, противовесы, коалиционный совет, который обсуждает те или иные, в том числе кадровые вопросы. Если это будет монофракция – другой вопрос", - сказал Богдан.
При этом он добавил, что в любой ситуации претендент на должность премьер-министра должен провести встречу с депутатским корпусом.
"Это не будет исключительно решением президента, хотя очень большая часть ответственности ложится именно на него", - сказал глава ОП.
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Порох за это время две трети Донбасса освободил от российских наемников.
Кому ты нужен? Нам точно нет.
Чё, никак не можете найти такого идиота, который согласился бы за вами разгребать всю ту кучу дерьма, которую вы навалить успели ?
Куда дели половину ЗВР, гниды ?
Зара бидло радіє курсу, а що буде, коли ці нерезиденти прийдуть по свої гроші? А станеться це дуже швидко!
Хто має вуха нехай чує!
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Це так Кошового готують на прем'єра?