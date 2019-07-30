EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество, Здоровье
  1157  12
Все про:лекарства (809) Шимкив (133) фармрынок (22)

 Украина должна законодательно бороться с "вечнозелеными" патентами в фармацевтике, – Шимкив

Несовершенное законодательство Украины мешает отечественным фармацевтам производить генерики (авторизированные копии оригинальных препаратов), из-за чего украинские производители проигрывают конкуренцию европейским компаниям.

Об этом сказал глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив в интервью изданию Liga.net. По его словам, украинские законы, в отличие от европейских, позволяют продлевать действие патента на препарат еще на пять лет после окончания основного срока.

"Отдельные компании поддерживают в Украине так называемые "вечнозеленые патенты". Это сдерживает выход препаратов-генериков и вынуждает потребителей платить завышенную цену. Причина - в законодательстве, которое позволяет продлевать действие патента на пять лет по истечении 20-летнего срока. Таким образом, украинские компании теряют время на разработку (до четырех лет), тогда как конкуренты из Европы могут осуществлять поставки на следующий день после окончания срока действия патента на референтный препарат", - объяснил топ-менеджер.

По его мнению, "вечнозеленые патенты" являются одной из причин того, что препарат в Польше может стоить втрое дешевле, чем аналогичное лекарство в Украине.

Решение вопроса Шимкив видит в принятии на законодательном уровне "Положения Болар", которое регулирует вопросы разработки генериков до окончания патента на оригинальный препарат.

Как сообщалось, на мировом фармрынке наступает "патентный обрыв" (patent cliff) – период массового истечения сроков патентов на лекарства-блокбастеры с объемом рынка более $1 млрд. Это открывает большие возможности для генерический фармкомпаний, в том числе и украинсих.

Фармацевтическая компания "Дарница" - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Продуктовый портфель "Дарницы" включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля компании – кардиология, неврология и проблемы боли. Продукция экспортируется в 16 стран мира. Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд. грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3140299
 
 
 Топ комментарии
 
Вечнозеленые у нас не в фармацевтике, а при власти сейчас. прости госпаде...
 показать весь комментарий
 
Скоро осень. Зелень пожелтеет и опадет. Природу пока еще никто не отменял.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вечнозеленые у нас не в фармацевтике, а при власти сейчас. прости госпаде...
 показать весь комментарий
 
 
Скоро осень. Зелень пожелтеет и опадет. Природу пока еще никто не отменял.
 показать весь комментарий
 
 
Схоже, прийде осінь, зелені аркуші дерев пожовтіють і впадуть - і більшості населення замість м'якої осінньої меланхолії на душу почнуть чавити гіркі борошна сумління за свій вибір(хоча ніт, винен буде все одно Порох)
 показать весь комментарий
 
 
Спокійно, все норм, я теж. За "аркушем борошна" міг би здогадатися - тут свої
 показать весь комментарий
 
 
какие-то эксперименты можно с Крысиным проводить. Все дешевле.
 показать весь комментарий
 
 
неплохая мысль. И еще приструнить импортеров. Много воли дали - отечка у нас вполне себе качественная, а то что у нас продается под именами мировых брендов, на самом деле клепается по лицензии в Индии и Китае.
 показать весь комментарий
 
Вечнозеленые патенты это совсем другое. Это когда закончился патент на вещество - фирма берет патент на способ его пр-ва, закончился он - на кристаллическую форму в-ва, потом на композицию и так далее.
Пускай учит матчасть, а то сдуру дров наломает.
 показать весь комментарий
 
 
может проверить
десяток аптек и всех у кого будут фальшивые лекарства не просто закрыть а посадить по статье покушение на убийство группой по сговору с особым цинизмом в особо крупных
после этого я поверю что зельцы не поддерживают Геноцид украинцев
 показать весь комментарий
 
Проверяют. Сажают. То, что на Цензоре этого не пишут - это не значит, что такого нет. В Украине с 2011 года фальсификация лекарств - уголовное преступление.

После этого и стали сажать. А пока была админответственность - ментов фальсификация не интересовала.
А с осени Супрун вводит отслеживание лекарство по маркировке. Можно будет самому с телефона проверить - фальсификат или нет. В ЕС уже с 2017 года такая система работает. Сразу при пробивании на кассе штрих-кода будет видно - кто где произвел и даже через каких посредников в аптеку попал.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх