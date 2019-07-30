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 Политика Украины, За рубежом
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 У меня есть конкретные доказательства участия РФ и спецслужб в войне на Донбассе, - российский наемник Чистов

Бывший сотрудник МВД РФ Евгений Чистов, который летом 2014 года участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе банды "Призрак", а сейчас отбывает в России тюремный срок за госизмену, подтвердил присутствие российских военных и сотрудников спецслужб на неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сообщил в интервью "Медузе", передает Цензор.НЕТ.

По словам Чистова, на Донбассе он занимался сбором данных для передачи ЦРУ, из-за чего был в дальнейшем осужден в России за госизмену.

"(Мне удалось узнать. - Ред) очень многое касательно участия РФ и спецслужб в этом конфликте. У меня были конкретные доказательства их участия. Говорить о них сейчас я опасаюсь", - сказал Чистов.

Он также подтвердил "причастность сотрудников российских спецслужб к "Призраку"", но отказался сообщить подробности из-за боязни за свою жизнь и жизнь его родных.

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Следует отметить, что за участие в конфликте Чистова внесли в базу данных "Миротворец".

У меня есть конкретные доказательства участия РФ и спецслужб в войне на Донбассе, - российский наемник Чистов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3140298
 
   
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Сидит в рашн.тюрьме и бриться говорить?Та шо вы говорите))
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"Говорить о них сейчас я опасаюсь"... уже все сказал...
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он опоздал…,этих доказательств уже столько, что не поверит только мертвый....
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Вспоминается фраза- "потому что конкретный" У меня есть конкретные доказательства участия РФ и спецслужб в войне на Донбассе, - российский наемник Чистов - Цензор.НЕТ 4502
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если боится или опасается...чего сейчас квакнул? что надо ему???
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та хвалиться он может чем угодно.. правильно? а смысл...что-то хочет? а что???
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И что? И так ясно, что спецслужбы шарят по всему миру. На то они и спецслужбы.
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