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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Киевские новости
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 Пресс-конференция Богдана напоминала "байки из склепа" - подборка сплетен и манипулятивных домыслов, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко назвал информацию, обнародованную на пресс-конференции руководителем Офиса Президента Андреем Богданом, подборкой сплетен и манипулятивных домыслов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Удар".

"Когда такие вещи говорит руководитель Офиса Президента - это выглядит, как минимум, странно и некомпетентно. Эта пресс-конференция напоминала "байки из склепа" - подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше, - отметил Кличко. - Все свои, как вы думаете, "страшилки", господин Богдан, передавайте в правоохранительные органы. И не позорьтесь подобными "информационными выступлениями"! Вы еще и законами и Конституцией манипулируете", - подчеркнул Кличко.

Он еще раз подчеркнул, что киевляне выбирают власть, на которую возлагают ответственность за все, что происходит в городе. А попытки разделить должности мэра и председателя КГГА является попыткой лишить общество права влиять на процессы управления столицей и наступлением на местное самоуправление.

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Ранее руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан заявил, что на встречах с городским головой Киева Виталием Кличко просил мэра отойти от института "смотрящих".

Источник: https://censor.net.ua/n3140294
 
   
 Топ комментарии
 
После речей преЗедента шутки про Кличко автоматически не смешные
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А зегенератам понравилось. Глотали не прожёвывая... Пресс-конференция Богдана напоминала "байки из склепа" - подборка сплетен и манипулятивных домыслов, - Кличко - Цензор.НЕТ 2547
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прямо так и сказал "манипулятивных домыслов"? )
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Они с тренером долго отрабатывали это выражение..
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После речей преЗедента шутки про Кличко автоматически не смешные
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Почему это? Одно другого не исключает.
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Да он хотя бы в состоянии без бумажки это озвучить пусть иногда и с ошибками. И языка 4 знает, а не полтора.
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Он берёг эту домашнюю заготовку на самый крайний случай. Похоже такой случай для него уже наступил.)
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любит быдло издеваться над человеком, который помимо родных ещё английским и немецким владеет. быдло... такое быдло... зебилы мля...
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не принимайте так близко к сердцу, неужели вам никогда не было смешно с его выступлений?
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У меня попугай тоже умеет на разных языках выражаться.... И это его не делает умным. А пЭця что, еще платит вам?
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Скорее бы перевыборы мера, надеюсь киевляне дадут пинка Кличко.
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Кияни за Кличка, а ось "понаєхавшиє" з хацапєтовок- проти
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Что то на выборах как президента так и в Раду киевляне голосовали за Зелю, так что не трынди.
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А зегенератам понравилось. Глотали не прожёвывая...
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Виталя, вреж этому чувашу!

За Киев без Зебилов!
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Господи!
Невже ще хтось не зрозумів, що закінчилася епоха просто брехні, почалася епоха єврейської хуцпи!

Ви привели до влади єврейську мафію, вітаю вас, Зє!Біли!
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Он не контролирует Киевскую Раду, ясен пень, там избранные людьми депутаты, какие уже они и кто за кем стоит , другой вопрос. Интересно будет посмотреть на созданное монобольшинство в ВР, как они будут работать, с какой четкостью кнопки нажимать. Делай раз, делай два, отставить, разойтись, можно оправиться...
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Какие умные слова.......
А оно их хоть не заикаясь произнесло..... Или с бумажки по слогам читало!
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пэдалька клячко такого не мог сам сказать. ни в жизнь!
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а ты кто такое чтоб куда-то отправлять законноизбранного киевлянами мера?
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Я вобще не пойму как зеля с богданом общаются,может пальцами??--у обоих нарушение речи и мысли.На их фоне Виталя выглядит как Цицерон.
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