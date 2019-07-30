 Пресс-конференция Богдана напоминала "байки из склепа" - подборка сплетен и манипулятивных домыслов, - Кличко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Удар".
"Когда такие вещи говорит руководитель Офиса Президента - это выглядит, как минимум, странно и некомпетентно. Эта пресс-конференция напоминала "байки из склепа" - подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше, - отметил Кличко. - Все свои, как вы думаете, "страшилки", господин Богдан, передавайте в правоохранительные органы. И не позорьтесь подобными "информационными выступлениями"! Вы еще и законами и Конституцией манипулируете", - подчеркнул Кличко.
Он еще раз подчеркнул, что киевляне выбирают власть, на которую возлагают ответственность за все, что происходит в городе. А попытки разделить должности мэра и председателя КГГА является попыткой лишить общество права влиять на процессы управления столицей и наступлением на местное самоуправление.
Ранее руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан заявил, что на встречах с городским головой Киева Виталием Кличко просил мэра отойти от института "смотрящих".
За Киев без Зебилов!
Невже ще хтось не зрозумів, що закінчилася епоха просто брехні, почалася епоха єврейської хуцпи!
Ви привели до влади єврейську мафію, вітаю вас, Зє!Біли!
А оно их хоть не заикаясь произнесло..... Или с бумажки по слогам читало!