 Пресс-конференция Богдана напоминала "байки из склепа" - подборка сплетен и манипулятивных домыслов, - Кличко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Удар".

"Когда такие вещи говорит руководитель Офиса Президента - это выглядит, как минимум, странно и некомпетентно. Эта пресс-конференция напоминала "байки из склепа" - подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше, - отметил Кличко. - Все свои, как вы думаете, "страшилки", господин Богдан, передавайте в правоохранительные органы. И не позорьтесь подобными "информационными выступлениями"! Вы еще и законами и Конституцией манипулируете", - подчеркнул Кличко.

Он еще раз подчеркнул, что киевляне выбирают власть, на которую возлагают ответственность за все, что происходит в городе. А попытки разделить должности мэра и председателя КГГА является попыткой лишить общество права влиять на процессы управления столицей и наступлением на местное самоуправление.

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Ранее руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан заявил, что на встречах с городским головой Киева Виталием Кличко просил мэра отойти от института "смотрящих".