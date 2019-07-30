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 Политика Украины
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 Есть несколько кандидатур на должность главы КГГА, включая Кличко, - глава ОП Богдан

Президент Владимир Зеленский рассматривает несколько претендентов на должность главы Киевской городской государственной администрации, включая и действующего руководителя горадминистрации Виталия Кличко.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Богдан на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Насколько мне известно, сегодня есть несколько кандидатур на должность главы КГГА. Притом это политическое решение, и политическая ответственность президента", - сказал Богдан.

По его словам, в числе претендентов и нынешний городской голова Киева.

"На встречах с господином Кличко я ему говорил, что он один из претендентов, поскольку он известное, публичное лицо. Если народ и власть увидят, что поменялись дела в Киеве, то он может быть переназначен", - добавил глава ОП.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140293
 
 
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А Конституцию и Законы Украины они не рассматривали?
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Заявление: "Прошу избрать меня Генеральным Секретарем ЦК КПСС и, ОДНОВРЕМЕННО, Председателем Президиума Верховного Совета СССР"
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Да, ипало конечно у этого богдана чисто всрутскомирское. Из него самое то, хероев разведчиков памятники на мордоре ваять.
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