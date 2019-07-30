EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
  350  3
Все про:Шимкив (133) фармрынок (22) Дарница (3)

 Фармацевтическую компанию "Дарница" оценили более чем в $400 млн, – Шимкив

Фармацевтическая компания "Дарница", согласно недавно проведенной независимой оценке, стоит более $400 млн.

Об этом сообщил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив в интервью изданию Liga.net.

По его словам, фармацевтика является перспективной отраслью, поэтому в мире рыночные мультипликаторы оценки фармбизнеса существенно превышают средние мультипликаторы в других отраслях.

"Когда речь идет о покупке бизнеса, средние мультипликаторы при оценке генерических компаний составляют 10 EBITDA. Существуют сделки с мультипликатором 27-28. Например, глобальная сделка по приобретению компании Shire компанией Takeda оценивается в $81 млрд", - сказал Шимкив.

Он подчеркнул, что украинская фарма соответствует мировому тренду.

"Мы – часть динамично развивающегося и растущего мирового рынка. При этом Украина входит в список самых быстрорастущих рынков в мировой фармотрасли. Темпы роста украинской фармацевтики в последние годы составляют в среднем 11% в год. Это втрое выше показателей экономики Украины в целом", - сказал он.

Мультипликаторы для украинских фармпредприятий Шимкив оценивает на уровне 8-10 в зависимости от портфеля компании. При этом он подчеркнул, что продуктовый портфель "Дарницы" отличается от многих конкурентов и является ее преимуществом.

"Если сравнивать с конкурентами, у нас интересная специализация. У компаний-лидеров портфель в основном состоит из препаратов "нос", "горло" и "диабет". У нас фокус на "сердце" (кардиопрепараты), "проблемах боли" и "нервной системе", - рассказал топ-менеджер.

Фармацевтическая компания "Дарница" - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Продуктовый портфель "Дарницы" включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. Продукция экспортируется в 16 стран мира. Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3140291
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
аценілі шо похороноє бюро і ломбард...слава кредітам!
 показать весь комментарий
 
ну, як кватіра в центрі города Кийова
 показать весь комментарий
 
вигодно крейду таблєтіровать, оказуйєця
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх