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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:Кличко (2677) Богдан Андрей (94)

 Богдан: Мне предлагали $20 млн за сохранение Кличко на должности главы КГГА. ВИДЕО

Глава Офиса Президента Андрей Богдан рассказал, что к нему приходили представители "смотрящих" и просили не снимать главу КГГА с должности взамен на финансовое вознаграждение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга во вторник.

Видео 112

"Ко мне подходил один из адвокатов так называемых "смотрящих" и высказал предложение, поскольку работа с бюджетом горсовета позволяет получать им 40 млн долларов в год, он попросил не трогать главу городской администрации и предложил разделить этот доход пополам. Я не был готов к такому разговору и не зафиксировал его, но передам данные о нем правоохранительным органам", - сказал Богдан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Богдан: Я шесть раз просил Кличко отойти от института "смотрящих" в Киеве. ВИДЕО

При этом он отметил, что в 2014 году Кличко был назначен главой КГГА на основании смены президента и определенных политических договоренностей, однако теперь не хочет уходить с должности по этой же норме.

Источник: https://censor.net.ua/n3140290
 
 
 Топ комментарии
 
А кто ты такой, что бы трогать ВЫБОРНОГО МЕРА Киева?
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Вот это у Богдана пригорело после того как Кличко послал на* его двух "смотрящих", один из которых аж цельный ген.директор Г+Г, с которым Богдан требовал согласовывать все дела в Киеве. Да еще и дал об этом интервью, засветив их личности и само требование этой обезьяны.
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"Честность" Зе-команды и Богдана стала уже нарицательной. Не удивлюсь, если Богдан заявит, что Порошенко готовил на него покушение.
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к слову, тут он просто продолжатель
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На примере Кличко ярко видно как работает новая КомандА.
В Украине создается новое Белое братство с зомбированной командой.
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Богдан, такое ... вранье и использование .... методов впишется в твою карму.
Остановись пока не поздно. Ведб бумеоанг рано или поздно вам с Портновым прилетит
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он тупорылое не понимает, шестерка бенина, быдло, оно рожей своей уже бесит, кто оно ?чмо монгольское , убралось в квартире Зе ? Просило оно, ты кто такой??? дерьмо рыговское ...
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1,6 миллиона в месяц за два поста главы столичного трехмиллионого Киева??? Нищенское предложение.
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Представляю, сколько ЗекоМанада наколядует в Киеве, когда уберет Кличко.
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так він уже свою ціну об'явив - по $20 млн. щорічно з кожного
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Для.., скажем аккуратно.., группы людей, представляющих большинство в Парламенте и один из которых президент достаточно большой страны, 20 миллионов долларов в год - это даже на карманные расходы не тянет..
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Киевляне, неужели вам хочется видеть эти "новые литса" во главе Киева?
Защитим свой город!
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кличка уже гасили из огнетушителя, может он расскажет, ему мало
или он не понял ?
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если бы это вещала не такая наглая морда с его таким же прошлым, может кто и поверил бы...
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ага, мы верим только петру порошенко
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Дешевый сплетник и манипулятор. И вообще, кто эта говорящая голова?
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кличко, кинутый пепой
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его дело руководить офисом, че он на трибуну вылез
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Заберите у этого пророссийского бурята кто то уже микрофон
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А где больба с коррупцией? почему эти "смотрящие" не в тюрьме?
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и ты, щекастый, конечно, срааазу же в полицию об этом сообщил...
Или, может, назовешь фамилие "приходившего адвоката"?
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Полегче дружище,что то слишком много логики в твоем вопросе. Зеизбирателю нужно попроще типа богда это хорошо, Кличко это плохо как то так
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Удмурт озвучил расценки за ,,не потрогать,,?
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Да. Именно эти слова и вызывают у меня действия новой власти.
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Хз, но меня больше волнует вопрос оно "мама" или "папа".
Судя по бюсту скорее "ма", но кто его знает как в евро-бурятских семьях.
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Якби смотрящі щось і пропонували, то явно не 20 лямів, бо це дуже мало, враховуючи те бабло, яке крутиться в Києві... Тому бреше як дише...
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Он же и обиделся потому что мало предложили, потому и сдал!!
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А с каких пор "смотрящие" в патронатную службу заносят ?
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Да, да! Лицо адвоката было в мыльной пене - узнать не смогу!
Он, сволочь, выбрал обеденное время и проник в АП незаметно через кухню!
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Киевляне не дополучили благоустройство на 40 000 000 $$ - на кол с*баку!
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$20 млн ежегодно звучит смешно и неправдоподобно. у Коломойского одних претензий государству на несколько миллиардов $.
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этому спруту и комиссар катани позавидовал бы
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Богдан таким чином назвав ціну, за яку вони відстануть від Кличка.
Це розмір данини з Києва, яку він хоче мати в свою кишеню.
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Богдан: "Смотрящие" нам предлагали не трогать Кличко за финансовое вознаграждение в $20 млн ежегодно. А він їм відповів - Мы сами тут сматрящие!!!!
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А хто гарно історію знає? Невже монголи аж до Львова доходили? Бо де там взялася така вузькоокоазіатська морда?
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А хлопаки хотіли більше))))

А якщо серйозно, якщо пропонували, то чому вони не заарештовані?
По ТБ розказують як їм пропонують взятки - скажіть я дійсно не сплю.
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Смотрящій від портнова за шмарклєю, на посаді президента, розповідає байки за смотрящіх???
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у меня нет доказательств, но просто поверьте глядя на мое честное лицо!
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И до#бался этот главный п#дор к Витальке))) ну явно не равнодушен к его легендарному телу!
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Куда ни зайдешь, везде Богдан, Богдан, Богдан. Что-то много его стало. Так на дорогах много столбов, точно въедет.
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Имена, явки, фамилии "смотрящих"

в противном случае суд и моральная компенсация в пользу законно избранного мера и выбиравших его киевлян.

Богдан, самое большее на что ты можешь рассчитывать от смотрящих за Клычко избирателей-киевлян это пойти НА...Й ! Богдан: "Смотрящі" нам пропонували не чіпати Кличка за фінансову винагороду в $20 млн щорічно - Цензор.НЕТ 8559
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Могли провернуь операцию и согласится .почему нет ? Єто вопрос
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Богдан и есть самый главный смотрящий сейчас в стране, ЗЕсущество даже поссать не может без присмотра этого бурята
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Испанский стыд!
Я фигею!
Какие нахрен "смотрящие"... Еще януковоща по телеку не хватало...
Такое ощущение, что в 2013 год вернулись.
СКБЛПЗДЦНХЙ
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Не знаю как вам, а мне эта бурятская рожа не вызывает доверия.
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Кличко и Непоп замешаны в коррупции в строительной сфере
https://istrind.livejournal.com/55568.html
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Неужели Это Богдан снимает и назначает чиновников, а не Президент?
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Пока шо, никого не назначают -- а только снимают -- интересное кино...
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а я верю. Виталю-то и завели в Киев после консультаций Порошенко с Фирташем. Почему б не уйти молча. Дождется что компромат сольют и дело заведут.
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Богдан: Мне предлагали $20 млн за сохранение Кличко на должности главы КГГА.

...то есть -- есть кому предлагать -- с обеих сторон. Люди ж, уже всё поняли -- и не боятся! ...трошки в суммах разошлись?
Та, сговорятся попозже, когда твёрдые тарифы нарисуются.
А чё, тогда, Богдан "предложенцев" Авакову не всучил? ... -- сразу бы всю коррупцию и побороли бы -- на корню! ...*)
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Cудя по витрине Богдана, выходные в Одессе прошли бурно...... Видимо там, под алко-наркошабаш и возникла в его башке эта байка о 20 млн. $. Дёшево и примитивно - на ломаный грош.
И чем не Геббельсовщина ? "Чтобы в ложь поверили, она должна быть ужасающей".
Двадцать миллионов долларов !!! Двадцать !!!
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Значить ось як все складається??)) Значить Адвокат прийшов до Адвоката))!! Все ясно рідна душа йде до рідної!! Хотілось лише знати чи не пересікались ці Адвокати в якихось справах?? А вже потім робити висновки. Щось мені підсказує що пересікались!! Зуб даю чуваЧки))... Богдан: Мені пропонували $20 млн за збереження Кличка на посаді голови КМДА - Цензор.НЕТ 3825
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бахдан пидорог хитржопый тебе за этоместо 50млн дают и коломойло палец в твоей жопе держит а ты свой держишь у зелёного Все вы душеные а кто и по жизни гомосексуалисты
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И что эта чукча лапшу-то вешает, сидел бы в своём чуме, ан нет, на публику вышло оно.
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как это незафиксировал кто предлагал ? глава офиса президента в подворотне встречался ? охраны нет которая могла бы задержать адвоката ? встреча такого уровня проходит не по регламенту где все прописано что и кто пришел ? на кого вообще эта херотень рассчитана
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Поражают коменты валенков порохососов..при раскладе что не наступили бы на хвост педалику(и старой бандитской гвардии) вы бы получили свои 9000грн в месяц,а ваши барыги 20млн$,вы строите страну или отсасываете за грош у будь кого???чуйка говорит что всё правильно делают Зе,а до вас ***...плеты дойдет очередь)
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