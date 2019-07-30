 Богдан: Мне предлагали $20 млн за сохранение Кличко на должности главы КГГА. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга во вторник.
Видео 112
"Ко мне подходил один из адвокатов так называемых "смотрящих" и высказал предложение, поскольку работа с бюджетом горсовета позволяет получать им 40 млн долларов в год, он попросил не трогать главу городской администрации и предложил разделить этот доход пополам. Я не был готов к такому разговору и не зафиксировал его, но передам данные о нем правоохранительным органам", - сказал Богдан.
При этом он отметил, что в 2014 году Кличко был назначен главой КГГА на основании смены президента и определенных политических договоренностей, однако теперь не хочет уходить с должности по этой же норме.
В Украине создается новое Белое братство с зомбированной командой.
Остановись пока не поздно. Ведб бумеоанг рано или поздно вам с Портновым прилетит
Защитим свой город!
или он не понял ?
Или, может, назовешь фамилие "приходившего адвоката"?
Судя по бюсту скорее "ма", но кто его знает как в евро-бурятских семьях.
Он, сволочь, выбрал обеденное время и проник в АП незаметно через кухню!
Це розмір данини з Києва, яку він хоче мати в свою кишеню.
https://www.youtube.com/watch?v=iJDS1RZnh7E
А якщо серйозно, якщо пропонували, то чому вони не заарештовані?
По ТБ розказують як їм пропонують взятки - скажіть я дійсно не сплю.
в противном случае суд и моральная компенсация в пользу законно избранного мера и выбиравших его киевлян.
Богдан, самое большее на что ты можешь рассчитывать от смотрящих за Клычко избирателей-киевлян это пойти НА...Й !
Я фигею!
Какие нахрен "смотрящие"... Еще януковоща по телеку не хватало...
Такое ощущение, что в 2013 год вернулись.
СКБЛПЗДЦНХЙ
https://istrind.livejournal.com/55568.html
...то есть -- есть кому предлагать -- с обеих сторон. Люди ж, уже всё поняли -- и не боятся! ...трошки в суммах разошлись?
Та, сговорятся попозже, когда твёрдые тарифы нарисуются.
А чё, тогда, Богдан "предложенцев" Авакову не всучил? ... -- сразу бы всю коррупцию и побороли бы -- на корню! ...*)
И чем не Геббельсовщина ? "Чтобы в ложь поверили, она должна быть ужасающей".
Двадцать миллионов долларов !!! Двадцать !!!