 Вместо парада на День Независимости в Киеве будет Шествие достоинства, - глава ОП Богдан. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Богдан на брифинге во вторник.
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"Вместо традиционного парада в советских традициях с недешевой демонстрацией техники на центральной улице столицы состоится Шествие достоинства. Это мероприятие в европейском стиле призвано положить начало новой традиции чествования всех, кем гордится Украина. Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск, Вооруженных сил Украины. Ветераны АТО смогут присоединиться к представителям своих бригад", - сказал он.
и вообще по закону ты - никто, ну разве что Зелин друг-шептунец, присматривающий за зелёным буратиной..
ЗЫ интересно, сколько котят в своём отрочестве замучил этот.. государственный (прости Господи) деятель?.. хотя, какой гидрант, такой и шланг к нему
Или он думает, что зелёный свитер - это и есть камуфляж ?
Когда выяснилось, что военные-Патриоты все-равно пройдут парадом - решили примазаться...
СЗеруни! Злякалися!
Это, мать вашу, никакой не парад!
Спроби відмінити парад триваюь вже не перший рік.
І в минулому році подібне також було. (Парад тоді все ж-таки провели). Чудову відповідь рік тому написала блогер Таня Адамс (вона ж Худякова) - дружина АТОшника, переселенка з Донецька.
*
Tanya Adams
18.08.2018
Они сапогами пройдут там, где умирала Небесная сотня
(Понимать, кому нужно сказать «спасибо». О параде.)
Прочитала ********.
«Они сапогами пройдут там, где умирала Небесная сотня».
Нет, *****.
Не сапогами, а «Таланами».
И да. Пройдут.
Пройдут от Хрещатика и до самых границ.
Рано или поздно.
Выпихивая эту пошесть балалаечную обратно за поребрик.
Укатывая её гусеницами в донбасский чернозём и пески Приазовья.
Небесная сотня была началом в этой войне, но война не кончилась.
Они полегли, следующие встали.
И пока есть эти следующие, ты можешь жить.
Ты, пьющий пиво над Днепром. Возвращающийся вечером с работы. Целующий своих детей.
Ты можешь жить.
А они пройдут парадом.
В новой форме, «по гражданке» или в поношенном «бундесе», с медалями и памятными значками, без ног и с ПТСР, добровольцы и мобилизованные, молодые и старые, из Львова и Донецка.
Смотрите, ***** унылые, СМОТРИТЕ.
Благодаря им вы не знаете, что такое «гуманитарная помощь» и комендантский час.
Благодаря им вы не знаете значения слова «прилёт».
Благодаря им вы можете надеть вышиванку и не быть за это привязанным к столбу толпой отморозков.
Благодаря им вы можете не думать, куда спрятать своих детей, и не знать, чем отличается звук миномёта, гаубицы и «Града».
Смотрите, *****, на бывших своих защитников, настоящих и будущих.
Именно они ловят в себя пули, пока вы тут тошните за утренним кофе под фейсбучек про испорченный асфальт и то, что не время сейчас. У вас всегда - не время.
Вам оно муляє. Вы НЕ сопричастны. Вы всё ********. Или ******** чуть позже.
Потому что рано или поздно сторону придётся выбирать каждому. Или залезть под плинтус и не отсвечивать.
А я пойду на парад.
Мне не жаль киевского асфальта.
Мне жаль, что слово «защитник» стало звучать обыденно. Привыкли. Успокоились. Расслабились. Не очкуем уже так отчаянно, как в 2014-м.
Вникните в слово «защитник»!
Хоть раз в год вникните!
Поверьте, ничего в жизни нет ****** беззащитности и беспомощности.
Когда что-то происходит вокруг тебя, страшное, смертельное, ********, ломающее почву под ногами, обращая на тебя внимания не больше, чем на муравья, а ты не можешь ничего противопоставить.
Ты просто стоишь и слушаешь, как стучит пульс в висках. Глухо, словно через слой ваты.
Мироздание твоё **********. Прям тебе на голову.
Они просто пришли и просто отобрали у тебя всё.
У тебя был выбор уехать, с мясом вырвав предыдущие 20 лет жизни, или остаться там. Беспомощным и беззащитным. Пятый год.
И у вас есть выбор. Другой совсем.
Быть гражданином или говном в проруби.
Понимать, кому надо сказать «Спасибо!», и не стесняться это сделать.
Ощутить гордость, что стоим. Что не упали. Что сумели консолидироваться и дать в зубы.
Потешные хохлы превратились в укров, наростили мяса и зубов.
И ещё вот это «дети будут думать, что война - это правильно и хорошо. Они будут хотеть стать военным, взять в руки автомат» (с).
Нет, ребята.
Война - это факт. Факты не бывают хорошими, плохими или неправильными.
Да, ребята.
ПУСТЬ хотят. Пусть учатся.
Потому что, наши мужья не умели воевать, но им пришлось.
Так пусть эти научатся, а им не придётся.