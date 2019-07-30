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 Вместо парада на День Независимости в Киеве будет Шествие достоинства, - глава ОП Богдан. ВИДЕО

В этом году в Украине День Независимости будут праздновать в новом формате.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Богдан на брифинге во вторник.

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"Вместо традиционного парада в советских традициях с недешевой демонстрацией техники на центральной улице столицы состоится Шествие достоинства. Это мероприятие в европейском стиле призвано положить начало новой традиции чествования всех, кем гордится Украина. Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск, Вооруженных сил Украины. Ветераны АТО смогут присоединиться к представителям своих бригад", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости: без парада, будут молебны и возложение цветов

Источник: https://censor.net.ua/n3140287
 
 
 Топ комментарии
 
Когда военные решили провести парад самостоятельно, а тебе примазаться надо.
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73% идиотов!
Вы обрекли страну на 5 лет позорняка)))
Шо там со снижением тарифов?
С посадками? С зп по 4000 евро для учителей?
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В Украине парады отменили при президентстве овоща яныка. Началось это с отмены военного парада на 20-ю годовщину Независимости..... Возобновил традицию парадов президент Украины Петр Порошенко. Первый парад состоялся в 2014 году. После этого парады проходили ежегодно. В 2018 году возобновила присутствие на параде авиация. В параде приняли участие военные капелланы. Также впервые в параде приняла участие отдельная "коробочка" из девушек. На параде присваивались звания Героя Украины и почетные наименования подразделениям, которые отличились в боевых действиях на Донбассе. Однако новая власть решила, что ориентироваться в государственной политике стоит на овоща, и решила также отменить парад ко Дню Независимости.
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в стране по-прежнему война.. Вася Богдан, нельзя быть "слегка беременным"..
и вообще по закону ты - никто, ну разве что Зелин друг-шептунец, присматривающий за зелёным буратиной..
ЗЫ интересно, сколько котят в своём отрочестве замучил этот.. государственный (прости Господи) деятель?.. хотя, какой гидрант, такой и шланг к нему
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как свиноликая бенина буратина может говорить о достоинстве?!
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Главнокомандующий Зеленский хоть раз надевал форму ВСУ ?
Или он думает, что зелёный свитер - это и есть камуфляж ?
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Ох и тугодумы. Три недели понадобилось, чтобы оценить собственную глупость и включить заднюю.
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Богдан,ви сказали,ніяких парадів? Сказали.Той і йдіть в сраку.народ сам розбереться а ви не примазуйтесь,все одно це не ваше свято.
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Обкакались зебилоиды.
Когда выяснилось, что военные-Патриоты все-равно пройдут парадом - решили примазаться...
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В чём собственно проблема для проведения Парада ? - Парад принимает Президент - а точнее Главнокомандующий... а такого в стране сейчас нет .... так что будут ходить по Хрещатику жрать Шаурму.
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Нет никаких препятствий для того, чтобы парад принимал Начальник Генштаба, если Президенту, как человеку невоенному, это неловко.
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Так для этого на каждом столбе должен висеть гутаперчивый Порох и эбонитовая дубина - шобы каждый желающий мог с достоинством эбонуть светлый образ Порохатого Шоколатье.
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все порохоботы - платны дешёвые зебильные ушлёпки.
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все зелеботі - платные дорогие ушлёпки Замість параду на День Незалежності в Києві буде Хода гідності, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 8906
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зелеботы - это соевые боты плохо пишущие про Зе.
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"Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск, Вооруженных сил Украины"
Это, мать вашу, никакой не парад!
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И ешё, мать вашу, они совсем не как при Прошенко слева направо, а по новому, справа налево пройдут!
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Я что-то недопонимаю, или "Шествие достоинства" это парад без техники? По мнению президента техника сильно мешает достоинству? Не пойму, зачем переименовывать парад в шествие? Ну не будет там техники, и что, теперь парад не парад? Для меня, лично, шествие с похоронами ассоциируется, и звучит как-то траурно, словно само достоинство отправляем в дальний путь...
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А він запитав у військовослужбовців, у курсантів вищих військових вузів, майбутніх захисників Батьківщини та і у суспільства чи готові вони відмовитися за 30 серебряніків від честі і можливості показати , що вони є, що вони потрібні державі! І як він збирається розділити ті копійки від проведення параду між всіма військовослужбовцями, курсантами та іншими силовими службами, що зазвичай приймають участь у параді. Що вже списки складені "учасників" залишилося тільки "преміювать". Можна глянути на розподіл коштів?!
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А де гроші на будівництво нової адміністрації президента? А ось і гроші! Закон збереження маси...
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"Вместо парада на День Независимости в Киеве будет..." © Богдан
Спроби відмінити парад триваюь вже не перший рік.
І в минулому році подібне також було. (Парад тоді все ж-таки провели). Чудову відповідь рік тому написала блогер Таня Адамс (вона ж Худякова) - дружина АТОшника, переселенка з Донецька.
*

Tanya Adams

18.08.2018
Они сапогами пройдут там, где умирала Небесная сотня
(Понимать, кому нужно сказать «спасибо». О параде.)

Прочитала ********.
«Они сапогами пройдут там, где умирала Небесная сотня».
Нет, *****.
Не сапогами, а «Таланами».
И да. Пройдут.
Пройдут от Хрещатика и до самых границ.
Рано или поздно.
Выпихивая эту пошесть балалаечную обратно за поребрик.
Укатывая её гусеницами в донбасский чернозём и пески Приазовья.
Небесная сотня была началом в этой войне, но война не кончилась.
Они полегли, следующие встали.
И пока есть эти следующие, ты можешь жить.
Ты, пьющий пиво над Днепром. Возвращающийся вечером с работы. Целующий своих детей.
Ты можешь жить.
А они пройдут парадом.
В новой форме, «по гражданке» или в поношенном «бундесе», с медалями и памятными значками, без ног и с ПТСР, добровольцы и мобилизованные, молодые и старые, из Львова и Донецка.
Смотрите, ***** унылые, СМОТРИТЕ.
Благодаря им вы не знаете, что такое «гуманитарная помощь» и комендантский час.
Благодаря им вы не знаете значения слова «прилёт».
Благодаря им вы можете надеть вышиванку и не быть за это привязанным к столбу толпой отморозков.
Благодаря им вы можете не думать, куда спрятать своих детей, и не знать, чем отличается звук миномёта, гаубицы и «Града».
Смотрите, *****, на бывших своих защитников, настоящих и будущих.
Именно они ловят в себя пули, пока вы тут тошните за утренним кофе под фейсбучек про испорченный асфальт и то, что не время сейчас. У вас всегда - не время.
Вам оно муляє. Вы НЕ сопричастны. Вы всё ********. Или ******** чуть позже.
Потому что рано или поздно сторону придётся выбирать каждому. Или залезть под плинтус и не отсвечивать.
А я пойду на парад.
Мне не жаль киевского асфальта.
Мне жаль, что слово «защитник» стало звучать обыденно. Привыкли. Успокоились. Расслабились. Не очкуем уже так отчаянно, как в 2014-м.
Вникните в слово «защитник»!
Хоть раз в год вникните!
Поверьте, ничего в жизни нет ****** беззащитности и беспомощности.
Когда что-то происходит вокруг тебя, страшное, смертельное, ********, ломающее почву под ногами, обращая на тебя внимания не больше, чем на муравья, а ты не можешь ничего противопоставить.
Ты просто стоишь и слушаешь, как стучит пульс в висках. Глухо, словно через слой ваты.
Мироздание твоё **********. Прям тебе на голову.
Они просто пришли и просто отобрали у тебя всё.
У тебя был выбор уехать, с мясом вырвав предыдущие 20 лет жизни, или остаться там. Беспомощным и беззащитным. Пятый год.
И у вас есть выбор. Другой совсем.
Быть гражданином или говном в проруби.
Понимать, кому надо сказать «Спасибо!», и не стесняться это сделать.
Ощутить гордость, что стоим. Что не упали. Что сумели консолидироваться и дать в зубы.
Потешные хохлы превратились в укров, наростили мяса и зубов.
И ещё вот это «дети будут думать, что война - это правильно и хорошо. Они будут хотеть стать военным, взять в руки автомат» (с).
Нет, ребята.
Война - это факт. Факты не бывают хорошими, плохими или неправильными.
Да, ребята.
ПУСТЬ хотят. Пусть учатся.
Потому что, наши мужья не умели воевать, но им пришлось.
Так пусть эти научатся, а им не придётся.
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Во, проход только солдат это правильно а тратить деньги на технику и ремонт дорог после этой техники глупо.
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