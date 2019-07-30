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 Нацсовет по ТРВ обнаружил нарушения в ходе внеплановой проверки телеканала соратника Медведчука NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания зафиксировал нарушения в ходе внеплановой проверки телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") в связи с намерением провести телемост с российским телеканалом "Россия 1", результаты рассмотрят на ближайших заседаниях Нацсовета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал член Нацсовета Сергей Костинский в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Проверка состоялась, нашу группу пустили на телеканал NewsOne, но акты не подписали. И сейчас мы готовым проект решения о рассмотрении результатов этой проверки. Думаю, это состоится в ближайшие недели. Мы точно не будем этот вопрос задерживать - мы заинтересованы в том, чтобы оперативно рассмотреть. И если факты нарушений - разжигание вражды - подтвердятся, то, я прогнозирую, будут применены санкции", - сказал он. 

На уточняющий вопрос, обнаружила ли проверка на телеканале NewsOne факты разжигания вражды, Костинский ответил утвердительно: "Фактически да, и эти результаты проверки мы будем рассматривать на ближайших заседаниях".

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Он отметил, что в ходе проверки были исследованы высказывания в передачах, анонсировавших телемост с российским телеканалом "Россия 1", и ряд других фактов. "Телемост - это был контекст... Мы исследовали не телемост, а передачи, которые анонсировали телемост, а также другие передачи, которые мы мониторили до этого: например, там, где украинцев называли фашистами", - сказал Костинский.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон"Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".

Также стало известно, что представители телеканала NewsOne отказываются получать сообщения от Нацсовета о проведении внеплановой проверки, которая должна состояться в течение 22-23 июля.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140285
 
   
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питаю в зелі та зєлєботів! А ти, зєлєботка?
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Скоро будет сидеть...Порошенко партнёра в Раду посадил.
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Не може бути! Таки розгледіли порушення.
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Теперь главное найти честного судью.
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П'ять років тому українські Добробати і Армія звільнили від окупантів РФ Авдіївку !
Слава Україні !
Слава Героям, що полягли у боях з російськими оккупантами, за свободу і незалежність України !



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Ото ньюсвонь почне скулити - свободу притискають, ой-йой.
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а шо кто то сомневается что канал работающий за деньги и по заказу страны агрессора разжигает вражду ?
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