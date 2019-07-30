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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
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 Богдан: Я шесть раз просил Кличко отойти от института "смотрящих" в Киеве. ВИДЕО

На встречах с городским головой Киева Виталием Кличко руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан просил мэра отойти от института "смотрящих".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Богдан заявил во время брифинга во вторник.

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Также, по словам Богдана, Кличко сам подтвердил, что не контролирует Киевсовет.

"Он большой человек, но он потерял контроль в Киеве. Он подтвердил, что не контролирует ситуацию в городе. Есть два-три "смотрящих", которые имеют определенные группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромисс, у него не будет большинства в Киевсовете, а, соответственно, он не сможет быть эффективным мэром. Он не задействован в коррупции, но иногда он пользуется возможностью передвигаться частным транспортом", - добавил Богдан, очевидно, говоря о расследовании программы "Схемы" о полете Кличко на самолете с Вадимом Столаром и Максимом Микитасем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кличко: Богдан заявил, что я должен согласовывать действия с Вавришем или Ткаченко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3140284
 
   
 Топ комментарии
 
И заменить их на смотрящих Бени КАЛомойского.
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Богдан , ты такой же смотрящий .
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Андрюша, тебе вже 2 рази петиціями просять відійти з посади! І шо таки відійшов?
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Богдан бреше, Клично особисто задіяний в корупційних схемах та кримінальних оборудках і тому Кличко має йти під суд! Якщо Зеленський буде відмазувати Кличка, то піде під суд разом з Кличком!
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А что, коротко и понятно - на айтишников напали сбушники потому что работают через ФОП и платят только 6%.
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И заменить их на смотрящих Бени КАЛомойского.
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Маловато. Он то что решает? Витрина для отвлечения . Рулят Столары и Ко. Не каждый может смотреть в завтрашний день, потому что может не все, но смотреть не каждый............
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Зелененьким? Ну разумеется. Зелененьким смотрящий нужен, только свой. Жизнь без "смотрящих" они себе не представляют вообще. Их понимание власти - найти и заменить чужих смотрящих своими.
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Андрюша, тебе вже 2 рази петиціями просять відійти з посади! І шо таки відійшов?
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порада кличкам- один удар і богдан...в нокауті! і рейтинги зростуть! і сбу з чортом бакановим не поможуть
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а кто свонил чтобы кличко "согласовывал" все с зе-смотрящими
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У "смотрящіх" вже є інститут? А туди за результатами ЗНО беруть? Богдан його в якому році закінчував? Диплом міжнародного зразка і чи його визнають за кордоном?
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У Богдана с сердечком нелады,почками.Чтобы нормализоваться ему надо попросить кличковых диетологов.И всю оставшуюся жизнь следить за своим весом,а то будет, как Пораженко пинджак в портки заправлять.
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Богдан: Я шесть раз просил Кличко отойти от института "смотрящих" в Киеве
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Де суд та рішення, що існує інститут "смотрящіх"? Нема? Тоді висловлювання Богдана є фейком і спробою рейдерства. Хіба можна "просити" когось у таких справах?
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падажжи, ты петькин или кличков?? это подработка??
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цей чуваш хоче прибрати Київ до рук своїх,виступае проти Клічко котрий вибраний мер і зробив багато для столиці
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богдан 6 раз сказал шо он гандогнан, богдан-гандогнан жирный ублюгнан.
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А мордочка в Богдана запухша крім тохо що очі бурятські і мовлення таке наче бухає регулярно.
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Богдан, иди на хрен! Это наш Мэр!

Цирковой труппе в Киеве не место. Езжайте туда, где родились.
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да. через неделю ККК (краткий курс кнопкодава) будут прахвесианалы хоть куда Богдан: Я шість разів просив Кличка відійти від інституту "смотрящих" у Києві - Цензор.НЕТ 2700 хоть куда... лучше всего именно туда их... Богдан: Я шість разів просив Кличка відійти від інституту "смотрящих" у Києві - Цензор.НЕТ 9702
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Не, а какой! С мордой чуваша будет тут указывать Киевлянам!

Гопота гаражная!
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киевляне, такие же, как остальная чать долбо.... на парламентские посмотри
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Ясен перец, что надо просить, а то Корбан не трудоустроен...
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Та годі, Кличко просто не погодився на Зэ!Сматрящіх від єтнічної мафії богообраного народу, це правда, а всі інше - брехня!
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Богдан требовал, чтобы Кличко стал смотрящим, Кличко не согласился, так в чем богдановская логика? Богдан: Я шість разів просив Кличка відійти від інституту "смотрящих" у Києві - Цензор.НЕТ 9105
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Зараз би Клоуну затіяти дострокові вибори в столиці і програти їх
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Он не контролирует Киевскую Раду, ясен пень, там избранные людьми депутаты, какие уже они и кто за кем стоит , другой вопрос. Интересно будет посмотреть на созданное монобольшинство в ВР, как они будут работать, с какой четкостью кнопки нажимать. Делай раз, делай два, отставить, разойтись, можно оправиться...
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Вообще возникает такое впечатлеие, что хоть из этих ребят никто в армии не служил, но мироустойство они представляют как большую казарму, завтра ЗЕ скажет, ...отставить коррупцию, раз, два!!!... И бабах, все такие с нимбами над головами, парят в эфире, и один вопрос у всех, как же так, тысячи лет истории человечества, в грязи, в крови, в коррупции, а тут пришли ребята в кедах из Кривого Рога, и все порешали..
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Смотрящие это уже институт власти в Украине? Четвёртая ветвь?
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всё , витаха, сколько там после тебя рынков осталось: ну, Владимирский они не снесут....
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Кароч, Виталий отойди от корыта, оно теперь наше.
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Требовал? Да-да, писал Кличку что назначает двух своих "смотрящих" и требовал согласовывать с ними все дела. Пригорело у Богдана что Кличко в интервью все это вывел на свет.
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СМОТРЯЩИЙ НА УКРАИНЕ!!! (в "Україні" відмінив Окружний суд)

Богдан: Я шість разів просив Кличка відійти від інституту "смотрящих" у Києві - Цензор.НЕТ 3619
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иногда он пользуется возможностью передвигаться частным транспортом
лисапет у Витальки есть, видел
мо подогнать свой личный,частный самопых
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"Лица, осуществалющие неформальный контроль от имени представителей криминальных авторитетов", вот как нужно говорить. Но нет же, это Богдан - официальное лицо самого ПреЗЕ, такое же лицо, как и те "смотрящие", только со стороны узаконенной уголовщины. И этот человек серьезно говорит о таких вещах, которые в принципе не могут иметь места в государстве, где народ есть власть, а не криминал. И даже, когда народ дал тебе власть, ты говоришь, что кто-то, но не народная власть что-то там где-то контролирует. Еще бы в подробностях описал, как срет мимо унитаза, это будет сродни этим словам за "смотрящих", в роде как и ситуация в твоих руках, и законы, и силовики, но всё равно метишь мимо касы, потому что так только умеешь
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Богдан: Я шесть раз просил Кличко отойти от института "смотрящих" в Киеве.Источник: https://censor.net.ua/n3140284
Тоесть , просил уступить место . Богдан: Я шість разів просив Кличка відійти від інституту "смотрящих" у Києві - Цензор.НЕТ 8326 .
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Що тепер зрозуміло. Перше. Пан Богдан вміє рахувати до шести. Друге. Пан Богдан з якогось коксу впевнений, що він таки має контроль над країною, що не факт. Контроль на Верховною Радою, і при тому досить сумнівний - не дорівнює контролю над країною - в різниці є Майдан. Третє. Пан Богдан щиро вважає, що смотрящіє від нього вавриши з ткаченками - то таки значно краще ніж чужі смотрящіє - та Києву що в лоб, що по лобі....
Для вати контрольне запитання: чий Крим? Для зелепухів контрольне запитання: Коломойський - шахрай? Богдан: Я шість разів просив Кличка відійти від інституту "смотрящих" у Києві - Цензор.НЕТ 5713
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Выбрали?
Теперь жрите, и не подавитесь...
****, Испанский стыд...
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Короче говоря - порохобот кликуха выкручивался-выкручивался,но не выкрутился,опытный адвокат поймал его на противоречиях и уже не отпустит.
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и это говорит юрист ? Это гопник из подворотни , собиратель сплетен из интернета.
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