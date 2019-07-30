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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2324) Климкин (2275) Трамп (2308)

 "Верю в то, что у них установится нормальный личный контакт", - Климкин о встрече Зеленского и Трампа

Глава МИД Украины Павел Климкин спрогнозировал какими будут отношения между Зеленским и Трампом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью для "Укринформ".

Отвечая на вопрос, поможет ли сближению президентов тот факт, что оба работали на телевидении, глава МИД сказал: "Я не могу этого сказать. Какое-то время шоу The Apprentice, которое вел Трамп, было одним из самых популярных. Я интересовался мнением об этом шоу многих своих американских друзей и знакомых – кому-то оно очень нравилось, кому-то нет. Это сугубо индивидуальное дело. Я считаю, что все зависит от личного контакта. Я верю в то, что у них установится нормальный личный контакт - считайте это таким интуитивным утверждением".

Также Климкин сказал, что у экс-президента Порошенко "был нормальный контакт с Трампом". 

Напомним, ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер не исключил возможность визита президента США Дональда Трампа в Украину в будущем, однако подчеркнул, что подготовка таких визитов требует времени. Он отметил, что дипломаты США со своей стороны также хотели бы, чтобы Трамп в будущем посетил Украину.

Источник: https://censor.net.ua/n3140281
 
 
 Топ комментарии
 
Звичайно! Два ставленики Кремля.
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Он уже давно в отставке, кацапе) сам уволился, кстати
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Это все, что тебе осталось делать, климкинД..
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Франческа права:вчера Джон Хербст сказал вчера:"«Я надеюсь, что эта встреча состоится, а лидеры установят хорошие персональные отношения. Надеюсь, что результатом визита станет больше американская поддержка Украины в противостоянии российской агрессии."
Что остаётся Климкину? Только повторить,как ПОПке попугаю слова Хербста.
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Головне щоб від того контакту прєзєлєнт не завагітнів.
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Как говорила моя бабуля: "Яке їхало - таке і здибало"
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Климкин лизнул Зе.
Не хочет в отставку!
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Он уже давно в отставке, кацапе) сам уволился, кстати
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ну если 600 килобаксов(инфляция-с...) занести кому надо, то все будет пучком, даже пофоткаться немного разрешат...все будет хорошо... "Верю в то, что у них установится нормальный личный контакт", - Климкин о встрече Зеленского и Трампа - Цензор.НЕТ 2976
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Я тоже верю, это как "встретились два одиночества, развели у дороги костер... "
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Шо, Трамп тоже знается на сольфеджио?
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Таки важу, що на "СОЛЬПЕДЖІО" не дуже...Але ЗЕНЯ просвІтить.Практика є...
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Климкин, ты в отпуске или как? А может скоро начнешь откровенничать, как гройсман?
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"Верю в то, что у них установится нормальный личный контакт", - Климкин о встрече Зеленского и Трампа
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Тобто справа про особисті стосунки, а не про міждержавні. Це тролінг вищої категорії.
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Климкин оплатил рекламу на Цензоре? Который день чуть ли некаждый час очередная цитата. Кто вообще такой этот. Климкин?)
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Который день чуть ли не каждый час Георгий Сова читает цитаты Климкина и так и не сообразил кто он вообще такой этот Климкин. Это все, что вам нужно знать о Зе-электорате. А чему-то научить за одну неделю Зе-депутатов вообще выглядит фантастикой.
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