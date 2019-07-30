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 Политика Украины, Общество
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Все про:русский язык (384) телевидение (551) Захарова (185)

 Спикер МИД РФ Захарова сравнила с "библейской притчей" идею создания всемирного украинского русскоязычного канала

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова восприняла с критикой планы создать всемирный русскоязычный телеканал для борьбы за умы украинцев на Донбассе и в Крыму.

Свое мнение она изложила в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это же надо додуматься: выделять средства для "покрытия" русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешён только для частного общения и религиозных обрядов!

Безумие происходящего настолько невероятно, что история большее напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней", - отметила Захарова.

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Напомним, заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о проекте запуска украинского русскоязычного канала, который покрывал бы "русскоязычное население во всем мире", чтобы "бороться и за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и за умы россиян на территории РФ".

Спикер МИД РФ Захарова сравнила с библейской притчей идею создания всемирного украинского русскоязычного канала 01

Источник: https://censor.net.ua/n3140280
 
   
 Топ комментарии
 
"Значит, хорошие сапоги, надо брать." (с)
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конечно жалко.хай вас хуйло кормит.хоть у него и нет сиськи.
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P.S.А где же ваши долбаные 32 канала эфирных?А в интернете они все же платные хотя я и плачу за интернет,да и раздавали вы уроды идиотам тюнеры безплатно.
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Спасибо за совет ОСОБО обдаренному Богом тупизной.Приставку можеш себе сунуть в жопу если нет эфира,то есть вышки не транслируют цифровой сигнал.
Лучше бы промолчал чем позорится на всю Украину.
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кстаті, тут на хворумі теж йде війна між Україною і москальщиной - між мовою і йєзиком. Перемагає йєзик. Це виражайєця в тому, шо повноцінною версією сайту є тіки йєзична. Українська відстайє та неповна. І коментатори, ніби за мову, а топлять йєзиком, а зараз ше нахлинула ціла когорта "нових ліц" явно лахтінського разліва, які поки шо м'яко стелять, але починають брати верх
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Это какую такую притчу библейскую она имела ввиду?
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P.S.после P.S. А потом хотите чтоб Закарпатье было Украиной когда вы на него насрали.Как была область помойкой СССР да так и осталась и при Независимой Украине,разве что кордоны приватизировали.
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Только Машку сравнить не с чем, таких лживых идиоток ещё поискать надо
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Все муть от того что нет госстратегии или она не оглашается по какимто причинам. Бесконечно
ездить на неопределённостях и двойственностях невозможно и уже не получается. Нужна одно-
значная стратегия и ориентиры.Ориентиры- да западные но мы туда не идём потому что во-пер
вых не готовы мы, во-вторых не хотят они (паравозы еропы в часности), в-третьих наши интере
сы находятся ближе- это блок центрально-европейских государств: Польша и Белорусь, прежде
всего, страны Балтии, Словакия, Чехия. Такая постановка вопроса снимет слишком раскалён-
ное противостояние внутри Украины потому что под "западом" уже понимается навязшая в зу-
бах гейропа и конечно же проклятые пиндосы.
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"Це ж треба додуматися: виділяти кошти для "покриття" російськомовної аудиторії по всьому світу, коли у себе в країні російська, відповідно до нового закону про мову, дозволена тільки для приватного спілкування і релігійних обрядів!

ОСОБЛИВО ТУПИМ зАХАРОВИМ..
ТИ Ж ПОВИННА БУТИ ЗА!?
весь світ включає Україну)
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Да, не думал, что петики так явно станут на сторону этой тетки. Как говорится, снизу постучали... Речниця МЗС РФ Захарова порівняла з "біблійною притчею" ідею створення всесвітнього українського російськомовного каналу - Цензор.НЕТ 7485
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кацапстки пердаки рве - все йде правильно.
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Ага, а для всего другого запрещен. Точно-точно, именно так в законе и написано. И даже наказание есть за неправильное использование.
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зачем это? кому-то здесь не все равно, что и с чем сравнивает захерова?
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