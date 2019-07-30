 Спикер МИД РФ Захарова сравнила с "библейской притчей" идею создания всемирного украинского русскоязычного канала

Свое мнение она изложила в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это же надо додуматься: выделять средства для "покрытия" русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешён только для частного общения и религиозных обрядов!
Безумие происходящего настолько невероятно, что история большее напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней", - отметила Захарова.
Напомним, заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о проекте запуска украинского русскоязычного канала, который покрывал бы "русскоязычное население во всем мире", чтобы "бороться и за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и за умы россиян на территории РФ".
Лучше бы промолчал чем позорится на всю Украину.
ездить на неопределённостях и двойственностях невозможно и уже не получается. Нужна одно-
значная стратегия и ориентиры.Ориентиры- да западные но мы туда не идём потому что во-пер
вых не готовы мы, во-вторых не хотят они (паравозы еропы в часности), в-третьих наши интере
сы находятся ближе- это блок центрально-европейских государств: Польша и Белорусь, прежде
всего, страны Балтии, Словакия, Чехия. Такая постановка вопроса снимет слишком раскалён-
ное противостояние внутри Украины потому что под "западом" уже понимается навязшая в зу-
бах гейропа и конечно же проклятые пиндосы.
ОСОБЛИВО ТУПИМ зАХАРОВИМ..
ТИ Ж ПОВИННА БУТИ ЗА!?
весь світ включає Україну)