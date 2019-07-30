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Все про:бюджет (4313) нелегалы (257) ГФС (3369)

 В первом полугодии ГФС обнаружила на предприятиях 10,3 тыс. нелегальных работников

По результатам проверок инспекторов Фискальной службы обнаружены 10,3 тыс. работников, труд которых использовался работодателем без оформления трудовых отношений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В январе-июне инспекторы Государственной фискальной службы (ГФС) во время проверок обнаружили нарушения при выплате заработной платы и других доходов на 42,7% предприятиях. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

По результатам проверок нарушителям доначислено к уплате 471,7 млн грн налога на доходы физлиц, 146,1 млн грн единого взноса и 35,4 млн грн военного сбора.

Как отмечают в ГФС, за счет принятых мер налогового контроля обнаружены 10 300 работников, труд которых использовался без оформления трудовых отношений.

В результате проверок за первое полугодие работодатели дополнительно подписали 82 200 трудовых договоров с наемными работниками.

Кроме того, за январь-июнь госрегистрацию получили 11 800 граждан, которые занимались предпринимательством неофициально. В бюджеты дополнительно поступило 12,5 млн грн налогов и сборов и 14,4 млн грн единого взноса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140278
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Ну і? Тепер вони у фонді зайнятості оформлені?
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Державну фіскальну службу потрібно ліквідувати, від неї самі неприємності. Податки мають сплачуватись автоматично, поступили гроші на банківський зарплатний або комерційний рахунок - банк відняв потрібні 5-20% податку і відправив в податкову! Не потрібна нам ДФС, вона все одно працює неефективно і корупційно!
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Чтоб не было повода для прессинга предпринимателей налоги должны платить сами работники.
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Ну а если они будут платить в Пенсионный фонд, а пенсией придут, что им сказать?
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10 300 нелегальных работников умножайте на десять . Это будет правдой .
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Та чули вже ці казочки. Це з тієї ж серії що і "всі чоловіки сволочі, а всі баби б..." В первом полугодии ГФС обнаружила на предприятиях 10,3 тыс. нелегальных работников - Цензор.НЕТ 323
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Налогообложение должно изменено, за пример можно налогообложение успешных стран, например США.
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Зарплата в конвертах выгодна феодалам.
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Не платят налоги те же, что и требуют качественную медицину и образование
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Выходит, и без того низкий "реальный уровень безработицы" в стране на самом деле еще ниже? В первом полугодии ГФС обнаружила на предприятиях 10,3 тыс. нелегальных работников - Цензор.НЕТ 8418
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