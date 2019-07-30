 Кремль проведет "перепись населения" в ОРДЛО из-за разворовывания денег главарями террористов. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Одна из основных причин проведения "переписи" - подозрение, что главари террористов разворовывают выделяемые Кремлем средства.
"Судя по всему, в Кремле есть большие опасения, что деньги разворовываются, что цифры количества населения, которые им подают с неподконтрольных территорий, завышены. То есть, приходит сумма, которая рассчитана на "мертвые души", и эти деньги, которые якобы для "мертвых душ", идут в карманы "чиновникам" оккупационной администрации. Это подготовка к возможным выборам, которые предусматриваются Минским процессом. Кремль хочет четко знать: сколько будет голосов людей, кто подвергся в течение пяти лет массированной обработке пропагандой", - говорит журналист из Луганска Александр Белокобыльский.
Отмечается, что кроме возраста, пола и рода деятельности, российские власти также хотят узнать об отношении к поддерживаемым РФ группировкам "ЛНР" и "ДНР" и о том, кто виноват в войне на Донбассе.
Известно, что на "перепись" планируют потратить несколько сотен миллионов рублей.
🤔
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Совпадение?!! Очередное...
Кстати, вынужден признать, что в последнее время на фоне этого едроссовского беспредела серьёзно выросли проукраинские настроения в Крыму, и я не уверен сейчас в тех результатах референдума, если его повторить сейчас. У меня такое ощущение, что на всех уровнях крымской власти работают внедрённые украинские диверсанты, которые всячески раскачивают ситуацию, не забывая про свой карман. Ситуация очень плохая и очень жаль, что Кремль просто не понимает насколько всё в Крыму не просто плохо, а ужасно.
Жрите лугандауны,не обляпайтесь.))
РФ потребует от домбабвийцев вернуть времено оказаную фин помощь....))))
Вскоре после удара российское министерство обороны опубликовало видео, заявив, что "26 июля 2019 года российские БЛА провели съемку данного района. Как видно на кадрах, полученных средствами объективного контроля, в указанном районе полностью отсутствуют какие-либо признаки разрушений", передает журналист Юлиан Рёпке.
Издание изучило снимки, сделанные дронами. "Они действительно были сделаны в городе Маарет-ан-Нууман. Однако на них показана местность, расположенная в 400 метрах к востоку от жилого района, опустошенного 22 июля", - утверждает Bild.
"Речь идет о неуклюжей попытке путинской армии скрыть атаки на мирных граждан в Сирии. Не без причины: целенаправленные атаки на мирное население являются военным преступлением", - подчеркивает Рёпке.
"То, что летевший на большой высоте дрон упустил настоящее место удара, где с землей сравняли несколько четырехэтажных зданий, почти исключено. Место разрушения находится всего в 20 секундах полета от района, где были сделаны снимки российским дроном", - говорится в статье.