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 ЦИК принял протоколы с мокрыми печатями из всех окружкомов

Центральная избирательная комиссия приняла оригинальные протоколы с результатами голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду из всех 199 окружных избирательных комиссий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЦИК".

"Сегодня, 30 июля ЦИК принял оригинальные протоколы об итогах голосования ОИК ОВО № 69 (Закарпатская область)", - отметило ведомство.

Отмечается, что таким образом принято оригинальные протоколы об итогах голосования всех 199 ОИК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК обработал 100% протоколов: "Слуга народа" - 43,16% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,05% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17). ИНФОГРАФИКА

Также ЦИК приняла протоколы ОИК ОВО № 18, 52, 84, 121, 124, 137, 151, 201 с пометкой "уточненный".

Кроме того, Комиссия поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования на ОИК № 127 с пометкой "уточненный" до 1 августа.

Источник: https://censor.net.ua/n3140270
 
 
 Топ комментарии
 
Це неподобство! Хто знову намочів печатку?! ЦИК принял протоколы с мокрыми печатями из всех окружкомов - Цензор.НЕТ 9405
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Быстрее обьявляйте результаты....зебобики уже устали ждать покращень..... ЦИК принял протоколы с мокрыми печатями из всех окружкомов - Цензор.НЕТ 3032
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теперь мы их никогда не увидим.
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Не прошло и полгода. Как это в Европе умудряются официальные результаты выборов на следующий день обьявлять? Махлют, наверное, и заранее подготовленные результаты оглашают. Не может же быть, что они умеют быстрее считать...
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может у них голосование в электронном виде?
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Как там ПЭСик, согласно этих протоколов? В весе на прибавил?
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Ну прям бяда с нашей полицией, опять помешала найпотужнишому ротердамщику плюсы малювать.
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та где и было все время, в одном месте. Никакой интриги.
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Быстрее обьявляйте результаты....зебобики уже устали ждать покращень..... ЦИК принял протоколы с мокрыми печатями из всех окружкомов - Цензор.НЕТ 3032
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Справа у тому, що для зебобіків починаються складні часи. Чому? Стало відомо, що Ахметов вже перекупив велику кількість мажоритарників і більшості у зелених нема. А обіцянки прийдеться виконувати маючи у Вр дуже жорстких опонентів.
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брехня,що вже перекупив..пробує..
.тому і Зе вивіз свою Різношерстну публіку "на периферію" де будуть помітні джипи"рішал" Ахмєтова...
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по чем Украиной торгуешь, иуда с приветом ?
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"Незаменимый" свалил, даже не дождавшись официальных результатов. Подгорает, похоже, серьезно.
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самі комісари тоже йєстьчьо нє висохлі
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Ви вважаєте, що у таких умовах відмінять депутатську недоторканість?
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це буде перше рішення,.Допоки Система не перекупила половину мажоритарників Зе.
безробітних..із середньою освітою..з наявним компроматом..

після цього голосування змісту не буде..купувати.
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Теперь ничто не держит,что бы официально огласить итоги выборов и начать проводить заседания Новой Рады. Большинство есть, остальные пусть отдыхают...
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в какой стране еще,
выборы 21 ,сегодня 30,
и тишина... ЦВК прийняла протоколи з мокрими печатками з усіх окружкомів - Цензор.НЕТ 7782
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Хрбкоботы , не подскажете мародеркин планирует в Раде работать ??? или с концами свалил ???
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