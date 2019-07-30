 ЦИК принял протоколы с мокрыми печатями из всех окружкомов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЦИК".
"Сегодня, 30 июля ЦИК принял оригинальные протоколы об итогах голосования ОИК ОВО № 69 (Закарпатская область)", - отметило ведомство.
Отмечается, что таким образом принято оригинальные протоколы об итогах голосования всех 199 ОИК.
Также ЦИК приняла протоколы ОИК ОВО № 18, 52, 84, 121, 124, 137, 151, 201 с пометкой "уточненный".
Кроме того, Комиссия поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования на ОИК № 127 с пометкой "уточненный" до 1 августа.
Где же БПП?
жо..опозиції.Глибокій..
.тому і Зе вивіз свою Різношерстну публіку "на периферію" де будуть помітні джипи"рішал" Ахмєтова...
безробітних..із середньою освітою..з наявним компроматом..
після цього голосування змісту не буде..купувати.
выборы 21 ,сегодня 30,
и тишина...