 "Сложных" собеседников было два-три", - Климкин о контактах с министрами иностранных дел других стран

Об этом он рассказал в интервью для "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, "сложных" коллег среди сотен собеседников было "два-три человека".

"Это связано даже не личностной позицией, а, скорее, с какими-то элементами отношения к Украине", - сказал Климкин.

"Своих коллег-министров я также стремился заинтересовать какой-то эмоцией, связанной с украинской кухней. Иногда это были вареники, а, например, Борису Джонсону очень понравились настоящие котлеты по-киевски. Он до сих пор говорит, что то, что он покупал у себя в Великобритании, не выдерживает сравнение с тем, что он пробовал в Киеве", - рассказал Климкин.

Сложными были отношения с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По словам Климкина, в марте 2016 года во время нормандской встречи "был очень эмоциональный момент", когда речь зашла о политических заключенных. "В какой-то момент я действительно бросил через стол бумаги", - рассказал министр.

Также он отметил, что даже в условиях войны с россиянами все равно "нужно разговаривать и сохранять какой-то контакт".

"Конечно, на всех встречах нормандского формата мы жали руку друг другу. Это не значит, что мы лично хорошо относимся друг к другу, но, тем не менее, мы жмем руки как представители двух стран, которые должны разговаривать друг с другом.

Россия - это реальность, как бы мы ее ни оценивали. Мы находимся в состоянии войны с этой реальностью, но я должен был разговаривать с Лавровым на многие темы - и Донбасс, и Крым, и политические заключенные. Без этого контакта некоторые вещи, возможно, не были бы решены", - подчеркнул министр.

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