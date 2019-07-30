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 Политика Украины
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Все про:Лавров (1630) МИД (5077) Климкин (2275)

 "Сложных" собеседников было два-три", - Климкин о контактах с министрами иностранных дел других стран

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о налаживании контактов с другими министрами иностранных дел.

Об этом он рассказал в интервью для "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, "сложных" коллег среди сотен собеседников было "два-три человека".

"Это связано даже не личностной позицией, а, скорее, с какими-то элементами отношения к Украине", - сказал Климкин.

"Своих коллег-министров я также стремился заинтересовать какой-то эмоцией, связанной с украинской кухней. Иногда это были вареники, а, например, Борису Джонсону очень понравились настоящие котлеты по-киевски. Он до сих пор говорит, что то, что он покупал у себя в Великобритании, не выдерживает сравнение с тем, что он пробовал в Киеве", - рассказал Климкин.

Сложными были отношения с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По словам Климкина, в марте 2016 года во время нормандской встречи "был очень эмоциональный момент", когда речь зашла о политических заключенных. "В какой-то момент я действительно бросил через стол бумаги", - рассказал министр.

Также он отметил, что даже в условиях войны с россиянами все равно "нужно разговаривать и сохранять какой-то контакт".

"Конечно, на всех встречах нормандского формата мы жали руку друг другу. Это не значит, что мы лично хорошо относимся друг к другу, но, тем не менее, мы жмем руки как представители двух стран, которые должны разговаривать друг с другом.

Россия - это реальность, как бы мы ее ни оценивали. Мы находимся в состоянии войны с этой реальностью, но я должен был разговаривать с Лавровым на многие темы - и Донбасс, и Крым, и политические заключенные. Без этого контакта некоторые вещи, возможно, не были бы решены", - подчеркнул министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140266
 
   
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Два-три складних міністра це всі хто вів з Клімкіним реальні переговори. Всі інші просто не сприймали Клімкіна як людину уповноважену до якихось переговорів і прийняття рішень! Клімкін це ганьба української дипломатії - пусте місце яке провалило весь дипломатичний фронт, разом зі своїм шефом бездарним порошенком!
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А вот этот... Чугункин... Клим...

Он всё ещё в отпуске пребывает?

Или как бы уже... вышел из него??
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Лузеры тужатся, вылезают на публику, а сказать нечего, 8% да и те уже растаяли.
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«Соединенные Штаты не хотят выглядеть агрессивной стороной, поэтому не предоставляют Украине формальных гарантий вмешательства. Однако представители армии США посещают Украину регулярно, и я должен сказать, что Запад очень серьезно относится к российско-украинскому конфликту. Говоря о Черном море, Румыния на данный момент является крупнейшей базой для американских и европейских войск в регионе. Не стоит забывать и о планах США провести модернизацию военно-морских баз Украины в Николаеве и Очакове, что, несомненно, принесет больше стабильности в Черноморский регион. К тому же, присутствие НАТО означает не только военных и оружие, но также деньги и экспертную помощь. Долгосрочная стратегия США и их партнеров в регионе предусматривает дальнейшее нахождение войск в Восточной Европе и в районе Черного моря, и на данный момент они не собираются уходить», - высказал бывший сержант армии США и специалист по безопасности Ассоциации американского разведсообщества (The Intelligence Community, Inc.) Эрик Тэллант (Eric Tallant).
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