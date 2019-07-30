 Мы давно были готовы к обыскам, нынешнее руководство страны здесь ни при чем, - глава Окружного админсуда Вовк

Об этом он сказал в интервью "Українським Новинам", передает Цензор.НЕТ.
"Убежден, что нынешнее руководство страны к этому отношения не имеет", - сказал он.
По его словам, следственные действия в суде являются исключительно пиаром директора НАБУ Артема Сытника и начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.
"Брифинг по этому делу давали Горбатюк и Сытник, их назначала предыдущая власть Порошенко. Горбатюк по сей день возглавляет управление, которое должно дать ответы на вопрос: кто стоит за убийствами на Майдане. С этой целью и создавалось это подразделение. А что мы видим сегодня? Департамент Горбатюка вместо расследования дел Майдана занимается продлением полномочий отдельных членов Высшей квалификационной комиссии судей, чьи полномочия в силу закона прекратились. У директора НАБУ Сытника свои проблемы. Нацполиция составила на него протокол о совершении коррупционного правонарушения, и сейчас это дело в суде, где должно быть вынесено решение. Но вместо посещения суда и ответа за предполагаемые коррупционные действия он, наверное, решил отвлечь внимание общества от своей проблемы", - сказал он.
Он сообщил, что в ходе обысков были изъяты дела, находящиеся в производстве суда по оспариванию полномочий членов Высшей квалифкомиссии судей.
Вовк считает, что следствие могло спокойно обратиться в суд с просьбой предоставить те или иные документы и суд их предоставил бы.
"Вместо того, чтобы как законопослушный орган затребовать документы, к нам приходят с обыском по надуманным основаниям и изымают дела, которые находятся в производстве. Это нонсенс. При этом, блокируется работа суда. Я предполагаю, что самое главное для них - пиар, отвлечение внимания от своих проблем, от отсутствия результатов расследования по делам Майдана, спасение отдельных одиозных членов ВККС после окончания срока их полномочий", - отметил Вовк.
Он подчеркнул, что предыдущая власть всячески пыталась направить деятельность Окружного суда себе на пользу, в связи с чем суд давно был готов к любому развитию событий.
Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.
Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.
Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.
"Всі докази своїх правопорушень знищили, тому давно були готові до обшуків"
Может уволить продажных судей и посадить, щелкнув Пороха по носу!
Правда, продались эти судьи самому Казусу, тут явно загвоздочка вышла, ибо, молчит Вова, как рыба об лед...
Конеечно, во всем винувати папередники! А Зевовка - лучший прездент и он ни в чем не винуват!
За то что хвалит он кукушку
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Тобто президент призначає суддів і контролює стан судової реформи, а його команда відстежує реальні події у цих судах і доповідає президенту не розуміючи чому там проходять обшуки? Павло Вовк дуже сильно принизив президента і його владу, так навіть порохоботи не зможуть
Разморожены счета. Прекращен розыск. Разрешен въезд.
Так могли доказать? Или таки не могли?
Как там дела у Януковича? Клименко? Азарова? Я слышал, что неплохо. Мы очень хотели привлечь их к ответственности, но не смогли. Портнов вернулся? А чего бы ему не вернуться? Что, собственно, мешает? Закон? Закон, вроде, не против.
Пять лет! Пять гребаных лет искали, рапортовали, радовались успехам! И? И ничего не нашли? Или ничего и не было? Помните, мы говорили: если что-то не доказано, то оно не существует.
Другой аспект - не смогли расследовать и осудить - при Порошенко, освободили при Зеленском. Значит, Зеленский - реваншист. А что? Логично! Криворукие при Порошенко завалили следствие, а реваншист - Зеленский? Логично! Не подкопаешься.
Но ничего не поделаешь. Или в Европу - тогда все строго в соответствии с духом и буквой закона, или в РФ - фальсифицировать, доносить, издеваться над гусями на основании чутья, революционной целесообразности и желания Вождя. Какой вариант выберем, сограждане?
Так что это был не реванш, не предательство интересов и символов Майдана или пресловутой "революционной целесообразности", а торжество правосудия, ради которого мы, собственно, все это и затевали. Произошло именно так, как мы и хотели - справедливость восторжествовала. Нам это не нравится? Это несколько другая справедливость, не такая, как мы себе представляли? Ничего. Придется потерпеть. Если мы, конечно, одинаково понимаем значение слова "справедливость".
🤗
ШаКАЛада 🍫🍫, наверна, не хватает??
🤗
колишнімригам? Та ще бере їх на роботу
мой ты зайчик