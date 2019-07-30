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Все про:опрос (1723) Путин (24943) Россия (73463) социология (410)

 Почти 40% россиян не хотят, чтобы Путин был президентом после 2024 года. - опрос

38% опрошенных россиян не хотят, чтобы Владимир Путин был президентом Российской Федерации после 2024 года. Количество желающих видеть Путина президентом РФ после 2024 года, за два года сократилось с 67 до 54%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на опрос "Левада-центра".

38% россиян не хотели бы, чтобы Путин остался в Кремле после нынешнего срока. Год назад так считало на 11% меньше. 54% россиян хотят, чтобы Путин остался президентом после 2024 года. Два года назад того же хотели 67% опрошенных.

Доля опрошенных, которые выбрали ответ "Люди надеются, что Путин в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны", составила 24% — это минимум с 2001 года. В то же время доля тех, кто объясняет доверие Путину отсутствием альтернатив, составила 43% — это максимальный показатель с 2001 года.

Директор "Левада-центра" Лев Гудков объяснил динамику показателей так: люди стали реже надеяться, что Путин выведет российскую экономику из тяжелой ситуации. По словам социолога, наиболее критичны к президенту люди от 25 до 30 лет, относительно более образованные и обеспеченные, которые скоро начнут определять общественное мнение, рейтинг же Путина держится на его безальтернативности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 58% опрошенных украинцев довольны деятельностью президента Зеленского, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3140263
 
 
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А сколько кацапов хотят чтобы ***** стал царем????...
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А кто их спрашивать будет..?? Хотят..не хотят...а будет...если ласты к тому времени не склеит....
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Просто він старий..
Москалі хочуть такого самого, але молодшого.
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Кадиров вже чекає, коли Х..ло в мавзолей відправиться, історія повторюється.
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Это им кажется . Они будут голосовать за путло . Боятся . Встать с колен у раши не получается с 1917-го .
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Реально , не под соц опрос с паспортными данными, все хотят Лебединое озеро по всем ТВ каналам и переобувающихся Скобееву, Киселёва, Соловьёва...........
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Можно подумать холопов будут спрашивать что они хотят.
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Стон стоял над многострадальной роSSией....
🤣
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Просто они хотят жрать . Перемены их не интересуют .
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а у вовы нет другого выхода
только как в ссср - из кабинета на кладбище
иначе порвут сразу
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Майданить вздумали. А вот х...й, такой опции в стране 404 нет.
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Отошли Потопа воды,
Ветер Башню расшатал.
На базар пошли народы:
Мефистофель торговал.

Спесь, Коварство, Алчность, Пьянство -
Все Пороки разом сбыл!
А Иван в подарок Рабство -
Цепь на шею получил.

Одевал ее охотно,
Целовал:" Моя! Моя!"
Отдавала позолотой
Цепи длинная змея.

Стерлось золото сусально,
Пот и кровь подъели Крепь,
Но Россия неустанно
Бережет, лелеет Цепь!

Ней играет, впавши в детство,
В час, когда дремает плеть.
То зовет ее - Имперство,
То покрасит в красный цвет,

То по свету пьяной бродит
И соседей Цепью бьет…
Мудр Господь и Он Свободу
В дар, как пряник, не дает!
😇
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А он и не сможет, скорее всего станет премьером с марионеткой в кресле президента.
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Клоп мал да вонючий
Всех достал гад ползучий
Он воняет всем на зло
А зовут его *****
Своих он дома покусал
Еще соседей всех достал
И лазит этот кровосос
Везде сует свой мерзкий нос
Предел терпения лопнет
И кто-то клопика прихлопнет
🤗
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