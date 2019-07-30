 Почти 40% россиян не хотят, чтобы Путин был президентом после 2024 года. - опрос

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на опрос "Левада-центра".

38% россиян не хотели бы, чтобы Путин остался в Кремле после нынешнего срока. Год назад так считало на 11% меньше. 54% россиян хотят, чтобы Путин остался президентом после 2024 года. Два года назад того же хотели 67% опрошенных.

Доля опрошенных, которые выбрали ответ "Люди надеются, что Путин в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны", составила 24% — это минимум с 2001 года. В то же время доля тех, кто объясняет доверие Путину отсутствием альтернатив, составила 43% — это максимальный показатель с 2001 года.

Директор "Левада-центра" Лев Гудков объяснил динамику показателей так: люди стали реже надеяться, что Путин выведет российскую экономику из тяжелой ситуации. По словам социолога, наиболее критичны к президенту люди от 25 до 30 лет, относительно более образованные и обеспеченные, которые скоро начнут определять общественное мнение, рейтинг же Путина держится на его безальтернативности.

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