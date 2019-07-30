 Почти 40% россиян не хотят, чтобы Путин был президентом после 2024 года. - опрос

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на опрос "Левада-центра".
38% россиян не хотели бы, чтобы Путин остался в Кремле после нынешнего срока. Год назад так считало на 11% меньше. 54% россиян хотят, чтобы Путин остался президентом после 2024 года. Два года назад того же хотели 67% опрошенных.
Доля опрошенных, которые выбрали ответ "Люди надеются, что Путин в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны", составила 24% — это минимум с 2001 года. В то же время доля тех, кто объясняет доверие Путину отсутствием альтернатив, составила 43% — это максимальный показатель с 2001 года.
Директор "Левада-центра" Лев Гудков объяснил динамику показателей так: люди стали реже надеяться, что Путин выведет российскую экономику из тяжелой ситуации. По словам социолога, наиболее критичны к президенту люди от 25 до 30 лет, относительно более образованные и обеспеченные, которые скоро начнут определять общественное мнение, рейтинг же Путина держится на его безальтернативности.
Москалі хочуть такого самого, але молодшого.
🤣
только как в ссср - из кабинета на кладбище
иначе порвут сразу
Ветер Башню расшатал.
На базар пошли народы:
Мефистофель торговал.
Спесь, Коварство, Алчность, Пьянство -
Все Пороки разом сбыл!
А Иван в подарок Рабство -
Цепь на шею получил.
Одевал ее охотно,
Целовал:" Моя! Моя!"
Отдавала позолотой
Цепи длинная змея.
Стерлось золото сусально,
Пот и кровь подъели Крепь,
Но Россия неустанно
Бережет, лелеет Цепь!
Ней играет, впавши в детство,
В час, когда дремает плеть.
То зовет ее - Имперство,
То покрасит в красный цвет,
То по свету пьяной бродит
И соседей Цепью бьет…
Мудр Господь и Он Свободу
В дар, как пряник, не дает!
😇
Всех достал гад ползучий
Он воняет всем на зло
А зовут его *****
Своих он дома покусал
Еще соседей всех достал
И лазит этот кровосос
Везде сует свой мерзкий нос
Предел терпения лопнет
И кто-то клопика прихлопнет
🤗