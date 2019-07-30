 Порошенко о школе "Зе!депутата": За две недели можно превратить их в подручных Чечетова и научить поднимать руки

Об этом он заявил в интервью Украинской правде.
"Мажоритарная кампания ничем не отличается от кампании по общенациональному многомандатному округу. Я думаю, что это проблема этих выборов, феномен этих выборов. Когда более сотни людей не имеют высшего образования. Когда почти сотня человек были безработными, которые очень давно не работали, не платили налоги, не имеют опыта и прошли только на чувстве людей, что "слушайте, давайте дадим Зеленскому шанс". Даже со свадебным фотографом, даже с безработной няней, даже... Причем я с уважением отношусь и к фотографу, и к няне, но от охранника, парикмахера или водителя они тоже ничем не отличаются", - заявил Порошенко.
"Очень важно, что сейчас они будут проводить обучение. Там же будут учить не как кнопки давить. У нас для того, чтобы научить людей быть хорошим фотографом, я извиняюсь, сколько надо учиться, чтобы быть фотографом?... Минимум, чтобы хотя бы кнопки нажимать? Говорят, пять лет. Если интенсивные курсы в Киево-Могилянке или в Киевской школе экономики, если бы там учили фотографов, то я думаю, что для этого нужно не меньше, чем полгода. Если есть желание научиться быть депутатом за две недели... Мы с вами, увы, знаем ответ... Нет, превратить их в подручных Чечетова, покойного, как ориентироваться и поднимать руки, за две недели можно. Но не больше", - уверен Порошенко.
Напомним, 29 июля, в Трускавце, в санаторно-отельном комплексе "Риксос" стартовала недельная школа "Зе!депутата" для будущих депутатов партии "Слуга народа". Будущие народные депутаты от партии "Слуга народа" в течение недели будут проходить обучение. С 8:30 до 21:30 новоизбранные народные депутаты будут слушать лекции от профессоров Киевской школы экономики. Интенсив в Трускавце - это только первая неделя из широкого плана обучения, которое планирует партия. Обучение будет проходить в рамках коммерческого контракта, а его стоимость пообещали указать в отчете партии "Слуга народа".
Михаил Чечетов был заместителем председателя фракции Партии регионов. В парламенте он сигнализировал депутатам: если поднимал руку вверх - голосовать "за", если делал горизонтальный взмах - голосовать "против". За это во время событий на Майдане в 2013-2014 гг., его называли "дерижер". По предварительной версии, в феврале 2015 выбросился из окна своей квартиры на 17 этаже.
нация прирождённых рабов
Семья экс-президента Петра Порошенко вылетела из Украины двумя самолетами в Объединенные Арабские Эмираты и Германию.
Так, 28 июля на чартерном рейсе Киев - Стамбул из аэропорта Жуляны вылетели Петр Порошенко, Алексей Порошенко, Юлия Порошенко (жена Алексея) и Елизавета Порошенко (внучка экс-президента).
Самолет вылетел с Киева в 18:47 сел в Стамбуле в 20:22. Потом тот же борт в 21:17 вылетел из Стамбула на Дубай (ОАЭ) и сел там в 00:54 по киевскому времени. После чего он пропал из системы (возможно, полетел куда-то дальше).
Остальная часть семьи экс-президента покинула Украину несколькими днями ранее, 23 июля. Так, рейсовым самолетом Киев - Мюнхен из Украины вылетели: Марина Порошенко, Евгения Порошенко (дочка), Михаил Порошенко (сын) и Александра Порошенко (дочка).
Отметим, что Порошенко вызвали на очередной допрос в ГБР уже на 12 августа.
вождівслуг народу наїхав!".
Ну, ему ли это не знать?
Как, кого, чему и за сколько выдрессеровать!
Я действительно, не знаю и мне не интересно, сколько украл тот же Янукович и его команда. Я просто знаю, что продав двухкомнатную квартиру в Донецке нельзя купить Межгорье. Я действительно не знаю сколько он вывез из Украины денег. Я знаю, как это могут и должны знать обычные граждане Украины, что за время его правления государственный долг вырос на 10,7 млрд долларов, а резервы снизились на 9,7 млрд долларов, и мне все-равно украли они эти 20,4 млрд долларов или пропили или просто просрали своей неэффективной работой, но целой стране и мне в частности они нанесли ущерб в 20,4 млрд долларов.
Я действительно не знаю, крал ли тот же Порошенко или нет. Но если какой-нибудь Ваня Ветров говорит, что Порошенко обогатился в 82 раза, а Forbes и Bloomberg говорят, что он стал беднее на 40% то вы меня никак не убедите в том, что Ваня Ветров новый гуру всемирных финансов, даже если мнение Вани Ветрова будет поддерживать 73% населения.
Для меня по своей вредности абсолютно одинаковы, как чиновник, который установил новую лавочку в парке, и получил за нее откат, так и обычное чмо, которое «по- пьяни» сломало эту лавочку, потому что и тот и другой нанесли мне, как жителю этой страны ущерб и тут еще спорный вопрос, кто нанес больший ущерб.
Я действительно не знаю сколько украли у нашей Армии, но я точно знаю, что в конце 2014 года, к нам в банк обращались военные за кредитом, и у рядового солдата, на тот момент была зарплата, согласно справки о доходах, чуть более 400 гривен!!! И это в те времена, когда у нас минималка была 1200, а у нас в банке зарплата экономиста была от 5000. Не верите? Я сам не поверил. А еще я помню, что в 2015 году ко мне обратился полковник СБУ (реальный, воюющий, а не штабной) с вопросом реструктуризации долга, потому что платеж по кредиту 2300 грн в месяц - составлял 70% его зарплаты!!!! Я думаю, что у многих из нас есть знакомые в армии, уточните сейчас размер их зарплаты.
Никто из нас не знает, что нам принесут «новые лица», но я знаю, что предыдущий президент принял в июне 2014 страну с сумой 8 млрд грн на казначейском счете, а передал в мае 2019 с 36,8 млрд. грн. И лично для меня мерилом работы новой власти будут цифры: рост ВВП, размер средней зарплаты и пенсии, размер инфляции, госдолг, золотовалютные резервы, остаток на казначейском счете (кстати на 01.07.2019 сумма снизилась до 12,9 млрд грн). И если новые лица будут самые честные в мире, а в цифрах я это не увижу, то грош цена будет этой честности и новизне.
Я же предупреждал, что я неинтересный собеседник. Так что, извините, если занял ваше время чертовней какой-то…
Николай Ильинов
а у тебя и вера альтернативная украинской,как я понял?
Переживаю ж.
https://www.youtube.com/watch?v=BuLXtuxz5bI
🤣
Длячего депутатам платить миллионы за тот или иной закон?))))
Достаточно поднять руку...и безработные няни и свадебные фотографы проголосуют за так)))))))
Только ЗЕгоям этого не осознать!))))
Сейчас таких кЫзяков будет пол ВРУ...))))
но зелебыдлу пох.
Таких, как БПП и НФ уже не будет.
Ці депутати в більшості своїй нездієздатні і негідні звання депутата.
Всі рішення будуть приймати не вони, а їхні помічники, які насправді займатимуться державними справами.
Ширма і все.