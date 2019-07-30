 Порошенко о школе "Зе!депутата": За две недели можно превратить их в подручных Чечетова и научить поднимать руки

Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

"Мажоритарная кампания ничем не отличается от кампании по общенациональному многомандатному округу. Я думаю, что это проблема этих выборов, феномен этих выборов. Когда более сотни людей не имеют высшего образования. Когда почти сотня человек были безработными, которые очень давно не работали, не платили налоги, не имеют опыта и прошли только на чувстве людей, что "слушайте, давайте дадим Зеленскому шанс". Даже со свадебным фотографом, даже с безработной няней, даже... Причем я с уважением отношусь и к фотографу, и к няне, но от охранника, парикмахера или водителя они тоже ничем не отличаются", - заявил Порошенко.

"Очень важно, что сейчас они будут проводить обучение. Там же будут учить не как кнопки давить. У нас для того, чтобы научить людей быть хорошим фотографом, я извиняюсь, сколько надо учиться, чтобы быть фотографом?... Минимум, чтобы хотя бы кнопки нажимать? Говорят, пять лет. Если интенсивные курсы в Киево-Могилянке или в Киевской школе экономики, если бы там учили фотографов, то я думаю, что для этого нужно не меньше, чем полгода. Если есть желание научиться быть депутатом за две недели... Мы с вами, увы, знаем ответ... Нет, превратить их в подручных Чечетова, покойного, как ориентироваться и поднимать руки, за две недели можно. Но не больше", - уверен Порошенко.

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Напомним, 29 июля, в Трускавце, в санаторно-отельном комплексе "Риксос" стартовала недельная школа "Зе!депутата" для будущих депутатов партии "Слуга народа". Будущие народные депутаты от партии "Слуга народа" в течение недели будут проходить обучение. С 8:30 до 21:30 новоизбранные народные депутаты будут слушать лекции от профессоров Киевской школы экономики. Интенсив в Трускавце - это только первая неделя из широкого плана обучения, которое планирует партия. Обучение будет проходить в рамках коммерческого контракта, а его стоимость пообещали указать в отчете партии "Слуга народа".

Михаил Чечетов был заместителем председателя фракции Партии регионов. В парламенте он сигнализировал депутатам: если поднимал руку вверх - голосовать "за", если делал горизонтальный взмах - голосовать "против". За это во время событий на Майдане в 2013-2014 гг., его называли "дерижер". По предварительной версии, в феврале 2015 выбросился из окна своей квартиры на 17 этаже.