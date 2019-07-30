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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:депутат (2681) Зеленский (2324) Порошенко (17707) Чечетов (1154) школа (1876)

 Порошенко о школе "Зе!депутата": За две недели можно превратить их в подручных Чечетова и научить поднимать руки

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что за неделю обучения будущих депутатов от "Слуги народа" можно только научить их, как ориентироваться поднимать руки.

Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

"Мажоритарная кампания ничем не отличается от кампании по общенациональному многомандатному округу. Я думаю, что это проблема этих выборов, феномен этих выборов. Когда более сотни людей не имеют высшего образования. Когда почти сотня человек были безработными, которые очень давно не работали, не платили налоги, не имеют опыта и прошли только на чувстве людей, что "слушайте, давайте дадим Зеленскому шанс". Даже со свадебным фотографом, даже с безработной няней, даже... Причем я с уважением отношусь и к фотографу, и к няне, но от охранника, парикмахера или водителя они тоже ничем не отличаются", - заявил Порошенко.

"Очень важно, что сейчас они будут проводить обучение. Там же будут учить не как кнопки давить. У нас для того, чтобы научить людей быть хорошим фотографом, я извиняюсь, сколько надо учиться, чтобы быть фотографом?... Минимум, чтобы хотя бы кнопки нажимать? Говорят, пять лет. Если интенсивные курсы в Киево-Могилянке или в Киевской школе экономики, если бы там учили фотографов, то я думаю, что для этого нужно не меньше, чем полгода. Если есть желание научиться быть депутатом за две недели... Мы с вами, увы, знаем ответ... Нет, превратить их в подручных Чечетова, покойного, как ориентироваться и поднимать руки, за две недели можно. Но не больше", - уверен Порошенко.

Также читайте: В Трускавце стартовало обучение будущих нардепов от "Слуги народа". ФОТОрепортаж

Напомним, 29 июля, в Трускавце, в санаторно-отельном комплексе "Риксос" стартовала недельная школа "Зе!депутата" для будущих депутатов партии "Слуга народа". Будущие народные депутаты от партии "Слуга народа" в течение недели будут проходить обучение. С 8:30 до 21:30 новоизбранные народные депутаты будут слушать лекции от профессоров Киевской школы экономики. Интенсив в Трускавце - это только первая неделя из широкого плана обучения, которое планирует партия. Обучение будет проходить в рамках коммерческого контракта, а его стоимость пообещали указать в отчете партии "Слуга народа".

Михаил Чечетов был заместителем председателя фракции Партии регионов. В парламенте он сигнализировал депутатам: если поднимал руку вверх - голосовать "за", если делал горизонтальный взмах - голосовать "против". За это во время событий на Майдане в 2013-2014 гг., его называли "дерижер". По предварительной версии, в феврале 2015 выбросился из окна своей квартиры на 17 этаже.

Источник: https://censor.net.ua/n3140262
 
   
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опущенец петрилло давай досвидание!
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шо,за фотографа свадебного обидно?был уже такой ,парасюка-но тот хоть более широкого профиля,фотограф-тамада с кое каким высшим образованием...
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по пристрастию к тюремной лексике и тематике кацапу видно за километр
нация прирождённых рабов Порошенко о школе "Зе!депутата": За две недели можно превратить их в подручных Чечетова и научить поднимать руки - Цензор.НЕТ 9498
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Так уже...... Порошенко о школе "Зе!депутата": За две недели можно превратить их в подручных Чечетова и научить поднимать руки - Цензор.НЕТ 1047. Это ПоПА на прощание кукарекал. Порошенко о школе "Зе!депутата": За две недели можно превратить их в подручных Чечетова и научить поднимать руки - Цензор.НЕТ 1047

Семья экс-президента Петра Порошенко вылетела из Украины двумя самолетами в Объединенные Арабские Эмираты и Германию.
Так, 28 июля на чартерном рейсе Киев - Стамбул из аэропорта Жуляны вылетели Петр Порошенко, Алексей Порошенко, Юлия Порошенко (жена Алексея) и Елизавета Порошенко (внучка экс-президента).
Самолет вылетел с Киева в 18:47 сел в Стамбуле в 20:22. Потом тот же борт в 21:17 вылетел из Стамбула на Дубай (ОАЭ) и сел там в 00:54 по киевскому времени. После чего он пропал из системы (возможно, полетел куда-то дальше).
Остальная часть семьи экс-президента покинула Украину несколькими днями ранее, 23 июля. Так, рейсовым самолетом Киев - Мюнхен из Украины вылетели: Марина Порошенко, Евгения Порошенко (дочка), Михаил Порошенко (сын) и Александра Порошенко (дочка).
Отметим, что Порошенко вызвали на очередной допрос в ГБР уже на 12 августа. Порошенко о школе "Зе!депутата": За две недели можно превратить их в подручных Чечетова и научить поднимать руки - Цензор.НЕТ 2201
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зе дрочеры радуются что избрали карлика малоросса с друзьями олигархами Пинчук , коломойский и компания))
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Так воно і є. А ще можна ще встановити мобільний додаток "сємафор" і буде така собі "країна в смартфоні"!
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Главное чтоб не стали порошенками, кононенками и свинарчуками.
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пэтруху начало корежить. до него потихоньку доходит, что он все же обосрался.
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чумыдло вы срать будете с писюньковым пианистом не снимая штанов
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Корьожить почало ЗЄлюків від Петіних коментарів: "іш ти, на вождів слуг народу наїхав!".
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и порховату корежит вместе с хозяином
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"Порошенко о школе "Зе!депутата": За две недели можно превратить их в подручных Чечетова, и научить ориентироваться и поднимать руки"...

Ну, ему ли это не знать?
Как, кого, чему и за сколько выдрессеровать!
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За пять лет из барыги в мародера превратился!
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уточни, что продал, что смародерил? ))) сливайся в унитаз....
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Да уж. Такая учёба не даёт знаний замутить Роттердам+. Так нах тогда она нужна? Порошенко о школе "Зе!депутата": За две недели можно превратить их в подручных Чечетова, и научить ориентироваться и поднимать руки - Цензор.НЕТ 1773
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Роттердам отменили,цена на электричество выросла.Есть что сказать?
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А по каким причинам она выросла? Есть что сказать? Порошенко о школе "Зе!депутата": За две недели можно превратить их в подручных Чечетова и научить поднимать руки - Цензор.НЕТ 9064
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Монополизм как был так и остался, конкуренции нет, и плевать какие там законы о рынке приняты.
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По тем же что и раньше, очередной балабол у власти.
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Есть.Получай экономическое образование
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Для многих я неудобный и неинтересный собеседник. Я не люблю слова типа: «хорошо» или «плохо», «бедный» или «богатый». Я сразу стараюсь уточнить в цифрах. Мне говорят: «А ты знаешь как бедно живет народ?» , я отвечаю: «не знаю, можно мне в цифрах сказать, что значит бедно и кто эти люди, чтобы я смог проверить и убедиться?». Мне говорят: «А ты разве не знаешь сколько тот-то украл?» Я честно отвечаю: «Нет, не знаю, скажите сколько и где, чтобы я смог проверить, и тогда я тоже буду знать». Обычно после таких вопросов, мне говорят: «Че ты тут умничаешь?»
Я действительно, не знаю и мне не интересно, сколько украл тот же Янукович и его команда. Я просто знаю, что продав двухкомнатную квартиру в Донецке нельзя купить Межгорье. Я действительно не знаю сколько он вывез из Украины денег. Я знаю, как это могут и должны знать обычные граждане Украины, что за время его правления государственный долг вырос на 10,7 млрд долларов, а резервы снизились на 9,7 млрд долларов, и мне все-равно украли они эти 20,4 млрд долларов или пропили или просто просрали своей неэффективной работой, но целой стране и мне в частности они нанесли ущерб в 20,4 млрд долларов.
Я действительно не знаю, крал ли тот же Порошенко или нет. Но если какой-нибудь Ваня Ветров говорит, что Порошенко обогатился в 82 раза, а Forbes и Bloomberg говорят, что он стал беднее на 40% то вы меня никак не убедите в том, что Ваня Ветров новый гуру всемирных финансов, даже если мнение Вани Ветрова будет поддерживать 73% населения.
Для меня по своей вредности абсолютно одинаковы, как чиновник, который установил новую лавочку в парке, и получил за нее откат, так и обычное чмо, которое «по- пьяни» сломало эту лавочку, потому что и тот и другой нанесли мне, как жителю этой страны ущерб и тут еще спорный вопрос, кто нанес больший ущерб.
Я действительно не знаю сколько украли у нашей Армии, но я точно знаю, что в конце 2014 года, к нам в банк обращались военные за кредитом, и у рядового солдата, на тот момент была зарплата, согласно справки о доходах, чуть более 400 гривен!!! И это в те времена, когда у нас минималка была 1200, а у нас в банке зарплата экономиста была от 5000. Не верите? Я сам не поверил. А еще я помню, что в 2015 году ко мне обратился полковник СБУ (реальный, воюющий, а не штабной) с вопросом реструктуризации долга, потому что платеж по кредиту 2300 грн в месяц - составлял 70% его зарплаты!!!! Я думаю, что у многих из нас есть знакомые в армии, уточните сейчас размер их зарплаты.
Никто из нас не знает, что нам принесут «новые лица», но я знаю, что предыдущий президент принял в июне 2014 страну с сумой 8 млрд грн на казначейском счете, а передал в мае 2019 с 36,8 млрд. грн. И лично для меня мерилом работы новой власти будут цифры: рост ВВП, размер средней зарплаты и пенсии, размер инфляции, госдолг, золотовалютные резервы, остаток на казначейском счете (кстати на 01.07.2019 сумма снизилась до 12,9 млрд грн). И если новые лица будут самые честные в мире, а в цифрах я это не увижу, то грош цена будет этой честности и новизне.
Я же предупреждал, что я неинтересный собеседник. Так что, извините, если занял ваше время чертовней какой-то…
Николай Ильинов
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Манипуляция цифрами - дело тоже интересное! У меня зарплата когда-то была 3 руб. 80 коп., но я за СССР готов был порвать все любому империалисту!
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Во время недавнего крестного хода, в главной роли был, ессно, Петрусь

Порошенко о школе "Зе!депутата": За две недели можно превратить их в подручных Чечетова, и научить ориентироваться и поднимать руки - Цензор.НЕТ 8121
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Що гороховому не подобається в цьому фото, тобі синагога більше до вподоби?
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сейчас зеАнусы напишут что у попа кадило украл
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А шо то между попами за диакон МП в мятом пинжаке поверх бронежилета?
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ну естественно...зелебене ведь некогда,он одессу окучивал.ну или она его.
а у тебя и вера альтернативная украинской,как я понял?
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Во время недавнего визита Волкера на донбасс, в главной роли был .... а, небыл

Порошенко о школе "Зе!депутата": За две недели можно превратить их в подручных Чечетова и научить поднимать руки - Цензор.НЕТ 6312
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Лучший реформатор 21-го века в окружении академиков и ученых..
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Вот мразь, главный необразованный болван в украинской политике - это твой продавец трусов грося.
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Что так возбудились,зебилы,правда глаза колет?
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Это вряд ли. За две недели такие сложности не освоить.
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За свои 20 лет у власти,этот мерзавчик кроме как красть и бессовестно лгать ничему других не учил.Особенно своим примером.Чудовище.
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Это вам не бабки пилить, где нужен многовековой совковый опыт. За две недели не научитесь.
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Ну шо там? Відшукали оленя?
Переживаю ж.
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Да уж....коррупционером и мародёром так не станешь. Займись Петя делом, иди на допросы!
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Молчало бы уже, стоит только вспомнить про пустую Раду и кнопкодавов. Свалил на курорт и вякает оттуда.
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Порошенко о школе "Зе!депутата": За две недели можно превратить их в подручных Чечетова и научить поднимать руки - Цензор.НЕТ 7857Ай мля ылита. Оно даже до 100 считать не умеет. Порошенко о школе "Зе!депутата": За две недели можно превратить их в подручных Чечетова и научить поднимать руки - Цензор.НЕТ 7857 Порошенко о школе "Зе!депутата": За две недели можно превратить их в подручных Чечетова и научить поднимать руки - Цензор.НЕТ 7857 Порошенко о школе "Зе!депутата": За две недели можно превратить их в подручных Чечетова и научить поднимать руки - Цензор.НЕТ 7857
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А можно и за пять лет, и даже за все двадцать так и не научиться быть не только депутатом, но и президентом.
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Да уж точно Чечетов вошёл в историю, как "дерижер", а Порошенко, как мародер и п#здобол
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тело, протянувшее в парламент свого сына, возмущается попаданием туда простых украинцев...
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А шо такова? Подумал нарик, и протянул весь "квартал"
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Подивіться старезну комедію з Едді Мерфі "Достопочтєнний джентельмен". Там для новоспечених сенаторів теж "школа" є. Їх там вчать, що вони тепер ні кому ні чого не винні.
https://www.youtube.com/watch?v=BuLXtuxz5bI
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А більшого й не треба. Їм за це вміння гарно заплатять.
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Тише, Петр, Вову за весь институтский курс ничему не научили, так что время покажет, кто есть кто, хотя фотограф, безработная и клоун-это сила и горе без ума.
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мародер вальцман выискивает, где бы еще нагадить..
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🐷 уже ****... ойц... смотался а запах остался... 😷
🤣
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Игрь Валерия красавчик!))))
Длячего депутатам платить миллионы за тот или иной закон?))))
Достаточно поднять руку...и безработные няни и свадебные фотографы проголосуют за так)))))))

Только ЗЕгоям этого не осознать!))))
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Козак Гаврылюк хлопает вам в ладоши
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Он был случайным человеком в этой тусовке...
Сейчас таких кЫзяков будет пол ВРУ...))))
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Козак Гаврилюк хоть понятно как в раду попал... А вот как куча птушников?
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Порох, ты жалкое существо, твоё место в тюрьме!!
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Действительно.. Чтоб так искусно врать и воровать как Педро тут нужен талант и уж явно не две недели обучения.
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а їм розумні не потрібні! лише стадо баранів які голосуватимуть як тре!
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Ты же курва шоколадная везде кричал, что готов подставить плечо. Возвращайся из эмиратов, дрянь, и помогай.
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Куда возвращаться? Труп, в том числе и политический, направляют в морг.
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да как вообще можно сравнивать новых нардепов со старыми опытными проверенными высококвалифицированными специалистами из БПП?

Порошенко о школе "Зе!депутата": За две недели можно превратить их в подручных Чечетова и научить поднимать руки - Цензор.НЕТ 5932
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Що заважає ЗЄлі посадити його? Чому він досі на волі, а всі нападки лиш на Пороха?
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Розенблат не має недоторканості, арештуйте, покажіть на що ви здатні.
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И этот казнокрад говорит что он не в оппозиции вместе с жопаблоком!?
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Ага. Таня Черновол, Бурбак, Винник - светочи парламентариев! А Лёша Гончаренко! Розенблат... Кононенко, Грановский... Порки, кого ты нам тулишь? Воров и мафиози? Лживых пропагандистов? Ирка Бляха-Муха! А Парубий! А Пашинский... Та это ж паноптикум! Кунсткамера Иры Геращенко!
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Петро Олексійович, ви якось помякше, а то у зебілів зараз почнеться неконтрольований підрив срак.
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Да.....
Таких, как БПП и НФ уже не будет. Порошенко о школе "Зе!депутата": За две недели можно превратить их в подручных Чечетова и научить поднимать руки - Цензор.НЕТ 4194

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Петя в шоке, с его талантом, воровитыми руками и ситуативно преданными подельниками за 2 недели уже можно было украсть несколько миллиардов - а тут тратят такое драгоценное время на какое-то обучение.
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Депутати-міжоритарники від партії Слуга Народу на лекції з макроекономіки. Трускавець. Липень 2019.Порошенко о школе "Зе!депутата": За две недели можно превратить их в подручных Чечетова и научить поднимать руки - Цензор.НЕТ 7805
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Ну тупого Парубия ведь научили в кресле сидеть .Да ещё и непонятно на каком языке Парубий разговаривает .
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Він правий.
Ці депутати в більшості своїй нездієздатні і негідні звання депутата.
Всі рішення будуть приймати не вони, а їхні помічники, які насправді займатимуться державними справами.
Ширма і все.
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