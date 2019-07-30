 Суд избрал меры пресечения вымогателям, задержанным накануне в Белой Церкви, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Судебные заседания продолжались почти до 5 часов утра. В поддержку подозреваемых в уголовном производстве пришло более 50 человек, которые пытались оказывать давление на судей и прокуроров. Однако, несмотря на все препятствия и затягивание с стороны защиты, суд избрал меры участникам преступной организации, задержанных 27 июля. Двоим злоумышленникам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста… Другим фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Прокуратура области не согласна с решением суда в отношении помещенных под домашний арест и будет подавать апелляционные жалобы.

Сотруднику полиции, который был пособником в вымогательстве денежных средств у пострадавших, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, без возможности внесения залога.

Напомним, на территории г. Белая Церковь действовали три преступные группировки, которые занимались давлением на бизнес, путем вымогательства и избиения людей.

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