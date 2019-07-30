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Все про:Зеленский (2324) указ (342) электронные услуги (1)

 В один клик без коррупции и очередей: Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам", направленный на упорядочение и обеспечение прозрачности работы государственных реестров, развитие современных средств электронной идентификации и внедрение приоритетных для граждан и бизнеса электронных государственных услуг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Документ предусматривает первоочередное проведение полного аудита работы государственных реестров.

"Сегодня в Украине насчитывается более 350 государственных реестров, но большинство из них функционирует совершенно неэффективно и непрозрачно. Это является главной причиной возникновения рейдерства, коррупции и других схем при предоставлении различных государственных услуг, например в строительной или земельной сферах", – отметил советник Президента Украины Михаил Федоров. По его словам, аудит реестров и дальнейшее их упорядочение, распространение единого идентификатора физического лица для связывания данных из различных реестров и внедрение электронного взаимодействия позволит не требовать от граждан постоянно одну и ту же информацию и различные справки и значительно упростить все государственные услуги.

"Прозрачная и надежная работа госреестров будет залогом безопасного развития бизнеса и эффективного управления страной в целом", - добавил советник Главы государства.

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Кроме того, указ Президента предусматривает введение единого веб-портала электронных услуг, где украинцы смогут с помощью электронного кабинета получать доступ к информации в отношении себя в государственных реестрах (например, об имуществе, земле, транспорте, налогах и доходах) и приоритетные электронные государственные услуги. Так, указом в первую очередь предполагается реализация электронных услуг, связанных с рождением ребенка (проект "єМалятко"), регистрацией его места жительства, регистрацией физического лица в качестве налогоплательщика во время первого оформления паспорта гражданина Украины, проверкой наличия у водителя документов и т. п.

"Сейчас мы проводим исследование в отношении коррупции в сфере административных услуг. Уже точно можно сказать, что это миллиарды гривен в год из карманов украинцев. Поэтому мы сформировали перечень около 200 наиболее важных услуг для граждан и бизнеса, чтобы в первую очередь внедрить их предоставление в режиме онлайн. Каждый украинец сможет видеть наш план и ход реализации этих задач на специальном веб-сайте", - сообщил Михаил Федоров.

Также указом дан старт работе над проведением электронных выборов и электронной переписи населения в Украине.

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Среди ключевых задач, предусмотренных указом, - ускорение наполнения Единого государственного демографического реестра, который сейчас содержит данные только около 14 млн граждан, и внедрение инновационных средств электронной идентификации.

"Отсутствие у граждан средств eID является ключевым барьером на пути развития е-услуг и цифровой экономики в целом. Осенью этого года мы планируем начать выдачу паспортов в виде ID-карт с электронной подписью, но приоритетным будет внедрение и масштабирование таких инновационных подходов, как MobileID и SmartID, а также других альтернативных средств. Чтобы каждый украинец смог как можно скорее почувствовать преимущества цифровых преобразований в стране", - отметил советник Президента.

Читайте: Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету на периферии

Источник: https://censor.net.ua/n3140258
 
 
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The Washington Post: У Зеленского есть шанс изменить Украину
Только Зеленский и та новая политическая элита, которую он создал, смогут доказать миру, что Украина способна на успех.

Полностью статья здесь, рекомендовано к прочтению порохоботам и кремлеботам
В один клик без коррупции и очередей: Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг - Цензор.НЕТ 197
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не меня интересут вопрос как насчет смартфонов откуда мне спенсией 3000 гривен инвалиду взять гроши свободные на смартфон более менее вменяемый надо 85 баксов иметь а где их взять то.... а Зе клоун расскажи в один клик как и где мне взять свободные 2300 гривен на смартик????? В один клик без коррупции и очередей: Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг - Цензор.НЕТ 8694
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Почитал . Поржал. Реально смешно... В один клик без коррупции и очередей: Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг - Цензор.НЕТ 2565
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Фсё! Ну теперь заживём!....А что там с тарифами? В один клик без коррупции и очередей: Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг - Цензор.НЕТ 7239
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не меня интересут вопрос как насчет смартфонов откуда мне спенсией 3000 гривен инвалиду взять гроши свободные на смартфон более менее вменяемый надо 85 баксов иметь а где их взять то.... а Зе клоун расскажи в один клик как и где мне взять свободные 2300 гривен на смартик????? В один клик без коррупции и очередей: Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг - Цензор.НЕТ 8694
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А что, пенсионерам Германии-Хранции и прочей ЕвроАмерики дети всё покупают?
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а что, детей и каких то близких родственников нет?вроде сумма не очень большая
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здесь многие до сих пор пользуются услугами бумажными ибо за некоторые услуги электронные вы должны платить. Пример-документы в финансовые органы-или оплачивай программу, или услуги бухгалтера или иди сам туда и все от руки.....
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Строчит пулемётчик.В привате проходит банальный кнопочник.Он всю подноготную ог клиенте знает.А вообще-то в коммунальные расходы при начислении субсидии надо включать расходы на мобильную связь и интернет в пределах какой-то усреднённой нормы,как на канализацию или мусор.
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А с компа - не судьба? Или он у тебя в аренде? В один клик без коррупции и очередей: Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг - Цензор.НЕТ 8991
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кредит на 2 года 2300/24 = 95 +% 100-120 грн грн/месяц
либо б/у за 1000 грн более менее нормальный. (за 10 месяцев можно отложить)

Я думаю все таки причина не финансовая. Вижу сколько бабок стоят в очереди в киевстар за услугами которые доступны онлайн, просто непонимание как это работает.
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"Электронные услуги!.. Развивайтесь, раз - два!
раз - два! раз - два! раз - два! раз - два!

Все! поработали, а теперь можно с Богданом в Одессу!
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The Washington Post: У Зеленского есть шанс изменить Украину
Только Зеленский и та новая политическая элита, которую он создал, смогут доказать миру, что Украина способна на успех.

Полностью статья здесь, рекомендовано к прочтению порохоботам и кремлеботам
В один клик без коррупции и очередей: Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг - Цензор.НЕТ 197
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А что остается, если мозгов нет, сплошной порох...
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А откуда зебилам вообще известно, что такое мозг?
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Клоуны никогда не будут силой, они будут просто клоунами.
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Как же всё просто. Коррупция уничтожается указами. Почему никто до этого раньше не додумался? В один клик без коррупции и очередей: Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг - Цензор.НЕТ 6852
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Согласен!!!

И война остановится, если не стрелять!
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Ну т. е то фактически что уже работает, просто присвоят себе, хоть бы не перетрудились.
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Мобильный интренет в селах благодаря указу зебобика уже летает....дороги благодаря указу зебобика уже просто в идеале... коррупция благодаря указу зебобика уже уничтожена... на таможнях благодаря указу зебобика уже никто взяток не берет....теперь электронные услуги тоже отрапортуют что они работают в один клик....
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многое с этого есть хорошим, но и нереальным. Мне, например, сказали при выдаче ИД, что никакой электронной подписи, а сейчас снова ввели дополнительные защиты как в банках, так и в других учреждениях. Немножко отстает креативная группа ЗЕ, то уже вчера....
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Дебелизм,ой звиняюсь "зебелизм" крепчает...Вав,все станем скоро "зелеными киборгами"...
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Зе, спасибо!!! Я охнерел!

Скажи, а может ты оживишь пацанов, которые погибли за Украину?

Зе, занимайся фронтом, а не *уйней. Для этого у тебя должна быть команда.
За последний месяц погибло 49 пацанов. Что ты сделал кроме того, что отвел войска???

Отдохнул с душкой Богданом в Одессе (кстати, счастья Вам!!!!)? Пожрал шаурмы? Побегал по фонтанам?

Аааааааа, да, за деньги народа вывез свое кодло на корпоративчик, на недельку….
Мое мнение - сопляк никогда не станет главнокомандующим!
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С марта месяца погибли 49. Не стоит преувеличивать наши потери.
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Вместо реальных из муки вареников с сыром зебилы будете жрать виртуальные электронные...
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Почитал указ. А в ОПе знают, что уже створено, а що ні?
Вот еще интересный пункт:
11) вжити заходів щодо забезпечення можливості подання суб'єктами господарювання передбаченої законодавством звітності в електронній формі.

В Одминистрации Президента думают, что бухгалтера до сих пор с бумажными отчетами в налоговую, статистику, пенсионный и т.д. бегают?
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Страна "Зебилия"где все будут жить в сказочном виртуальном мире... "матрица"...
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Ага, ось чим має президент займатися. Розробляти нові іграшки для смарта. А я думав, що їх ентузіасти-айтішники розробляють. А виявляється президенти. Ото сидить на унітазі вже другу добу, тестує якийсь новий тетріс для андроїда - ні видко ні чутно. А народ вже обшукася - де ж пропав.
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я пользуюсь на 90% электронными услугами, где нет подписи. Но при этом надо везде зарегистрироваться и получить доступ, потом надо иметь хороший интернет, чтобы не прервалась работа посередине, и все же есть ОЧЕНЬ много процедур, требующих личного присутствия.....Кстати, это надо уметь и не каждому под силу.
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короче, Зеленский опять предлагает туфту, ведущую к ухудшении жизни?
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он ничего нового не предложил, это начинание уже есть и было до него. Пример-при регистрации вы можете получить данные о пенсии или тот же банк через нет.
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Це все дуже добре! Єдине, щоб це не стало в черговий раз пшиковою реформою. Бо проблема не в законах та указах, а проблема в людях, з якими потрібно вміти працювати і якими потрібно вміти керувати. А декого потрібно вміти ламати для благ більшості і розвитку держави. А в нас собак, яким не потрібна відкритість, прозорість та зрозумілість, ой як багато!
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******* ці собаки мутити воду та відчувати свою "важность" серед інших...
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Это их худые черти
Мутят воду во пруду

(с) В.С. Высоцкий
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Хлеба нет но зрелища будут.. Вместо молока и мяса электронная зебильная виртуальная пища от шаурмена-клоуна ...
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Не знаю как,но не так??? В один клик без коррупции и очередей: Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг - Цензор.НЕТ 413 Прекрасная соивая реакция!!
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ЦНАПы работают несколько лет. что это подписало? о чем? "улучшить, углубить, расширить"?
он имитатор. просто имитатор
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Мысля в целом правильная. Вопрос лишь в реализации
Большинство этих "услуг" придуманы только для того чтоб раздуть штат чинуш и создать "мутную воду" в которой как известно хорошо только всякого рода паразитам. Да собственно они это всё и создали. Затея с упорядочиванием этого говна выглядит несколько наивно. Для начала половину надо хотя бы убрать\ликвидировать.
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согласен, но в електронном виде авно все же легче упорядочить, а потом отсортировать, чем в бумажном виде. Но как Вы и сказали вопрос реализации, тем более что опыт уже имеем ID карта гражданина которая сама по себе не работает к ней еще нужно носить документы приписка и т.д.
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Та же приписка была ликвидирована решением КС еще 20 лет назад по рекомендациям ЕС и США как сталинский пережиток нарушающий основные права человека. Выполнять никто не стал. Просто переименовали "услугу", которая гражданину и нахрен не нужна
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Схоже, офіс Агенції Postmen (порохоботська клоака), що, окрім іншого лайна, виготовив ролик, де Зеленського збиває КАМАЗ, закрився. А ви дивуєтесь падінню активності ботоферми.

В один клик без коррупции и очередей: Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг - Цензор.НЕТ 4796
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а шо будет с авторами этого "ролика" интересно?)В один клик без коррупции и очередей: Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг - Цензор.НЕТ 9320
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Колхоз дело добровольное если порохоботам не нравится топайте по старому.Дуракам закон не писан.
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Ні, ну а як же ж, фейсбучний же преЗЕдент з фейсбучними міністрами...
*****.
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Реестр - база данных. В данном случае - очень-очень большая база. А тут их 300. Зеленский понимает, что указом здесь не отделаться? Какие финансовые, человеческие, временнЫе, технические ресурсы выделены под указ? Или оно само как-нибудь? Как-нибудь бы не хотелось, поскольку в большинстве(если не во всех) случаев речь идет о персональных данных. Очень бы не хотелось куда-нибудь слиться из-за фантазий главного зебила. Зебилята, у вас есть идеи, как это все реализовать с помощью указа?
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Не дарма анекдоти про Вовочку придумали. В один клик без коррупции и очередей: Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг - Цензор.НЕТ 3760
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Из за электронного голосования, бабки без гречки останутся.
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Очень нужная вещь... Как её у вас еще не ввели - не понимаю...
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