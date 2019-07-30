 В один клик без коррупции и очередей: Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Документ предусматривает первоочередное проведение полного аудита работы государственных реестров.
"Сегодня в Украине насчитывается более 350 государственных реестров, но большинство из них функционирует совершенно неэффективно и непрозрачно. Это является главной причиной возникновения рейдерства, коррупции и других схем при предоставлении различных государственных услуг, например в строительной или земельной сферах", – отметил советник Президента Украины Михаил Федоров. По его словам, аудит реестров и дальнейшее их упорядочение, распространение единого идентификатора физического лица для связывания данных из различных реестров и внедрение электронного взаимодействия позволит не требовать от граждан постоянно одну и ту же информацию и различные справки и значительно упростить все государственные услуги.
"Прозрачная и надежная работа госреестров будет залогом безопасного развития бизнеса и эффективного управления страной в целом", - добавил советник Главы государства.
Кроме того, указ Президента предусматривает введение единого веб-портала электронных услуг, где украинцы смогут с помощью электронного кабинета получать доступ к информации в отношении себя в государственных реестрах (например, об имуществе, земле, транспорте, налогах и доходах) и приоритетные электронные государственные услуги. Так, указом в первую очередь предполагается реализация электронных услуг, связанных с рождением ребенка (проект "єМалятко"), регистрацией его места жительства, регистрацией физического лица в качестве налогоплательщика во время первого оформления паспорта гражданина Украины, проверкой наличия у водителя документов и т. п.
"Сейчас мы проводим исследование в отношении коррупции в сфере административных услуг. Уже точно можно сказать, что это миллиарды гривен в год из карманов украинцев. Поэтому мы сформировали перечень около 200 наиболее важных услуг для граждан и бизнеса, чтобы в первую очередь внедрить их предоставление в режиме онлайн. Каждый украинец сможет видеть наш план и ход реализации этих задач на специальном веб-сайте", - сообщил Михаил Федоров.
Также указом дан старт работе над проведением электронных выборов и электронной переписи населения в Украине.
Среди ключевых задач, предусмотренных указом, - ускорение наполнения Единого государственного демографического реестра, который сейчас содержит данные только около 14 млн граждан, и внедрение инновационных средств электронной идентификации.
"Отсутствие у граждан средств eID является ключевым барьером на пути развития е-услуг и цифровой экономики в целом. Осенью этого года мы планируем начать выдачу паспортов в виде ID-карт с электронной подписью, но приоритетным будет внедрение и масштабирование таких инновационных подходов, как MobileID и SmartID, а также других альтернативных средств. Чтобы каждый украинец смог как можно скорее почувствовать преимущества цифровых преобразований в стране", - отметил советник Президента.
либо б/у за 1000 грн более менее нормальный. (за 10 месяцев можно отложить)
Я думаю все таки причина не финансовая. Вижу сколько бабок стоят в очереди в киевстар за услугами которые доступны онлайн, просто непонимание как это работает.
раз - два! раз - два! раз - два! раз - два!
Все! поработали, а теперь можно с Богданом в Одессу!
Только Зеленский и та новая политическая элита, которую он создал, смогут доказать миру, что Украина способна на успех.
Полностью статья здесь, рекомендовано к прочтению порохоботам и кремлеботам
И война остановится, если не стрелять!
Скажи, а может ты оживишь пацанов, которые погибли за Украину?
Зе, занимайся фронтом, а не *уйней. Для этого у тебя должна быть команда.
За последний месяц погибло 49 пацанов. Что ты сделал кроме того, что отвел войска???
Отдохнул с душкой Богданом в Одессе (кстати, счастья Вам!!!!)? Пожрал шаурмы? Побегал по фонтанам?
Аааааааа, да, за деньги народа вывез свое кодло на корпоративчик, на недельку….
Мое мнение - сопляк никогда не станет главнокомандующим!
Вот еще интересный пункт:
11) вжити заходів щодо забезпечення можливості подання суб'єктами господарювання передбаченої законодавством звітності в електронній формі.
В Одминистрации Президента думают, что бухгалтера до сих пор с бумажными отчетами в налоговую, статистику, пенсионный и т.д. бегают?
Мутят воду во пруду
(с) В.С. Высоцкий
он имитатор. просто имитатор
Куди Зе-команда веде Україну і чи можливий Майдан?
Большинство этих "услуг" придуманы только для того чтоб раздуть штат чинуш и создать "мутную воду" в которой как известно хорошо только всякого рода паразитам. Да собственно они это всё и создали. Затея с упорядочиванием этого говна выглядит несколько наивно. Для начала половину надо хотя бы убрать\ликвидировать.
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