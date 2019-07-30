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 Политика Украины
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 Никто не будет заставлять депутатов в Раде нажимать кнопки, - замглавы ОП Тимошенко

Заместителя главы Офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что никто не будет заставлять депутатов в Верховной Раде 9 созыва нажимать кнопки, а будут вести дискуссии "до потери пульса".

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Смотрите, никто не будет заставлять депутатов в Верховной Раде нажимать кнопки. Мы хотим, чтобы у нас внутри команды были максимальные дискуссии, до потери пульса. Но перед выходом в сессионный зал парламента мы должны договориться, как мы будем голосовать. Никто не собирается переламывать кого-то. Всегда будет какой-то процент тех, кто против того или иного решения. Но мы хотим, чтобы эта дискуссия не выходила наружу, она должна быть внутри команды", - сказал Тимошенко.

По его мнению, подготовка законопроекта - это "не только однопартийная история", это - разговор с теми, кто будет против того или иного решения.

"Конечно, никто не скрывает, что двигатель всего этого - президент. Но я думаю, что и по шагам Верховной Рады будет видно, что никто не собирается устраивать диктатуру", - отметил Тимошенко.

Он также рассказал, что при формировании Кабинета министров некоторые люди из Офиса президента уйдут в исполнительную власть.

"Да, уйдут. Но думаю, что таких будет немного. То же самое касается и списка партии "Слуга народа"... Есть большой кадровый голод. Но это также вопрос финансов. Нужно людям объяснять, что если мы хотим, чтобы не воровали, нужны другие зарплаты. Потому что на местах, на топ-должностях не могут работать люди за 15-20 тыс. гривен, когда специалисты такого же класса в частной компании получают 20, 30, 40 тыс. долларов", - добавил замглавы ОП.

Читайте также: ЦИК обработал 100% протоколов: "Слуга народа" - 43,16% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,05% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17). ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3140254
 
 
 Топ комментарии
 
Никто не будет заставлять депутатов в Раде нажимать кнопки

Авжеж... Їх змушуватимуть поза Радою Никто не будет заставлять депутатов в Раде нажимать кнопки, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4734
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їх вже зараз привчають до розкошів, щоби потім вони не змогли чобі відмовити у задоволенні.

свіженькі огірочки пірнули в банку розсолу.
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ХА ХА ХА
Еще один апологет теории что у нас типа воруют потому что маленькие зарплаты, вот токо дадим гигантские так сразу и воровать перестанут! раскажи про ЗП при которых не воруют кобалеву он тебя точно послушает!!
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Будем посмотреть. Сколько раз уже заявляли, клялись....только в кресло так пианисты !
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Совершенно верно. Только в споре рождается истина.
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Вы как-то понятнее пишите в заголовке плиз, подумал, что ОП-это опп.блок.
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а я подумал,шо тимошенко-это тимошенко Никто не будет заставлять депутатов в Раде нажимать кнопки, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3255
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Но и денег они не получат ! 😂 😂 😂
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їх вже зараз привчають до розкошів, щоби потім вони не змогли чобі відмовити у задоволенні.

свіженькі огірочки пірнули в банку розсолу.
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ВР - это другой мир оторванный от реальности. Как только они почувствуют себя "жителями Олимпа" о народе и о своих обещаниях сразу забудут ! 😎
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Никто не будет заставлять депутатов в Раде нажимать кнопки

Авжеж... Їх змушуватимуть поза Радою Никто не будет заставлять депутатов в Раде нажимать кнопки, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4734
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це в минулому.
зараз побачимо бенятактику.
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ХА ХА ХА
Еще один апологет теории что у нас типа воруют потому что маленькие зарплаты, вот токо дадим гигантские так сразу и воровать перестанут! раскажи про ЗП при которых не воруют кобалеву он тебя точно послушает!!
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главное необходимое и достаточное условие это НЕОТВРАТИМАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОРОВСТВО! Все остальное это ваши фантазии!!
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Имхо сочетание двух условий: уголовная ответственность и нормальная з/пл, на которую можно прожить, достаточные условия
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брехня!! если низкая ЗП то люди не идут туда работать и к воровству не имеет отношения! а если при такой ЗП люди туда идут работать значит ЗП их устраивает!! так что не надо мешать мухи и котлеты! ВОРУЮТ НЕ ПОТОМУ ЧТО НИЗКАЯ ЗП, А ПОТОМУ ЧТО ИМ ЗА ВОРОВСТВО НИЧЕГО НЕ БУДЕТ И ОНИ ЭТО ЗНАЮТ!!
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Тимощенко намеренно лжет!.. Богдан будет вызывать депитутов на Банковую и угрожать, шантажировать, унижать, оскорблять и требовать нужного голосования.. Те кто лично знают Богдана, подтвердят это.. по другому Богдан не работает..
эти наивные "Слуги народа" попали в рабство, но еще не поняли этого..
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а як боротись з фінансовою мотивацією для голосування за лобістські закони?
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больше всего понравилось - насчет денег - мало платят - надо бы больше ,а как же соц справедливость?))))
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ну, скажемо, дядько не сповна розуму, або дійсно, бреше на весь інтернет.
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Очередная шутка юмора от 95-го. А кто сейчас ККК (краткий курс кнопкодава) в Трускавце проходит? Никто не будет заставлять депутатов в Раде нажимать кнопки, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1630
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не ну это уже слишком-до потери пульса Никто не будет заставлять депутатов в Раде нажимать кнопки, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 981.времена паяльников были в девяностых
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А скока добрых дел мона сделать под дулом
пишталета!
😇
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под новых депатутов переоборудуют табло в ВР

Никто не будет заставлять депутатов в Раде нажимать кнопки, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6003
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Ну все с такими картинками точно выгоним Зе и вернём Петю
😂
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Вот те на... 22 года за Тимошенко нажимали кнопки пока она где то гуляла, а теперь вдруг перестанут..)) кто ж вам поверит брехунам со стажем))
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это не то (не та, не тот) тимошенко. этот без косы и зеленый
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Какие дискуссии, там две трети "депутатов" не могут и двух слов связать. Разумков просто обязан будет дирижировать этими бегунами и фотографами...
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Вообще то у них работа такая - НАЖИМАТЬ КНОПКИ ! Они обязаны нажать за, против или воздержался ! Если не нажал нах ты там нужен ! 😬
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Мы хотим, чтобы у нас внутри команды были максимальные дискуссии, до потери пульса.

До потери пульса? ))) Измором будут брать через показ сериала "Слуга народа" нон-стоп?
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