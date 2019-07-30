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 Политика Украины
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 "Порошенко оправдывает свое поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции", - Аваков

Представители нацполиции не работали на выборах протии бывшего президента Петра Порошенко и его политической силы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в ответ на соответствующее обвинение со стороны Петра Порошенко

"Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая своё поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции".

Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину!

Увы, для Порошенко лгать - как дышать - и поэтому он проигрывает!

Он довел страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить ни ему лжецу, - а любому честному человеку..

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко о выборах: "Была работа против нас полиции"

Он, Порошенко, методично душил робкие ростки надежд в 2014, он в этом виноват.

Большинство позитивного в эти годы происходило не благодоря ему, а вопреки.. Можно только представить себе - чего бы можно было достичь стране, не сконцентрируйся он в борьбе за власть и деньги..

Мне его не жаль. Жаль страну..

И у нас у всех, и скептиков и умников, и романтиков и опытных - нет иного выхода - как желать успеха Зе!!.. И помогать ему! От простого человека до олигарха.. Это прямые жизненные интересы каждого из нас.

Иначе, не успех команды нового президента - фрустрация/разочарования масс разнесёт Украину.

И на эту межу окончательного НЕВЕРИЯ и НАДЕЖДЫ поставил страну этот человек по имени Петр ..не жаль его.
Хоть и по беспределу его "кончать" не правильно и нельзя. Не позволить это ретивым - важно.. А вот то, за что заслужил отвечать - пусть отвечает, не жаль".

Читайте также: США высоко оценили работу МВД в обеспечении прозрачных и демократических выборов в Украине, - Тейлор

Порошенко оправдывает свое поражение на выборах тем, что против него была работа полиции, - Аваков 01

Источник: https://censor.net.ua/n3140252
 
 
 Топ комментарии
 
вопрос один - а где нацжены с их требованиями сейчас - уже шо всех посадили?
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Аваков врет. Переодеты полицаи стояли плече к плечу со своими коллегами на митингах и ездили за Порошенко по всей Украине.
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Петру Олексійовичу, як поганому танцюристові, яйця заважають...
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вопрос один - а где нацжены с их требованиями сейчас - уже шо всех посадили?
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Петру Олексійовичу, як поганому танцюристові, яйця заважають...
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еще раз и по факту - где посадки их нет - окончание совместной операции по дискредитации Порошенко - аваковым и цапа спецслужбами?
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Наберись терпения, мы ждали посадок от Порошенко 5 лет, так и не дождались
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да,да - вы любитель Оруэла, с его утопией - ну .ну))))
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Петро не поднимал посадки и прочие быдлолозунги на знамя своей предвыборной компании. А вот вся предвыборная зе - поливание дерьмом Порошенко. И будущие посадки, пуская слюни, предвкушали зелебобики. Не?
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- В сумашедшем доме - там такая свобода, которая социалистам и не снилась. Там можно выдавать себя и за бога, и за божью матерь, и за папу римского, и за английского короля, и за государя императора, и за святого Вацлава. (с)
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А что, уже новая Рада работает? Новый прокурор уже назначен? Да или нет?
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авакян помстився за справу про рюкзаки.
треба було з цим кодлом не нюнькати, а показово покарати і папашку і синаріка.
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Редчайший козёл. Просто краснокнижный козёл.
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Вы догадливы. О нём, впрочем и о его оппоненте по бе-бе-бе.
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Представляю их встречу с поцелуями, когда Авакова тоже уволят ! 😂 😂 😂
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Аваков врет. Переодеты полицаи стояли плече к плечу со своими коллегами на митингах и ездили за Порошенко по всей Украине.
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Они же оберегали все Шоу туры Порошенко по Украине.
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Аваков відсидівся в кущах після вбивства дитини своїми мєнтами і знов голос подав. Самому б не завадило піти у відставку.
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Два подлеца! Но почему то Авакову я верю чуть чуть больше.
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Перефразируя классика...Он хоть и подлец. но ситуативно выгодный нам подлец! "Порошенко оправдывает свое поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции", - Аваков - Цензор.НЕТ 5580
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А что такое рюкзаки и прочее уже все? Вам скоро и Медведчук с Бойко будут ситуативно выгодны, а там и путлер вроде ниче мужик, лишь бы не Порох
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ну да...ты и зелебене поверил чуть больше... "Порошенко оправдывает свое поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции", - Аваков - Цензор.НЕТ 73.это уже скрепа работает,подсказывает кому больше,кому меньше
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Гыга! Ты опять болтаешь чепухой, каким боком скрепа к еврейскому счастью? А если всё таки Зе поведёт Украину в нужном направлении, скушаешь свои тапочки?
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с чего бы мне кушать собственные тапочки если зеля приведет вас к вашему счастью? "Порошенко оправдывает свое поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции", - Аваков - Цензор.НЕТ 9608
но я бы сильно не надеялся...еще миша жванецкий говорил,шо в консерватории шота не то.особенно у пианистов одной ноты
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как быстро откликнулся "Порошенко оправдывает свое поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции", - Аваков - Цензор.НЕТ 3467.значит правда...
и чо ото было выскакивать к коментариями,если порох сказал,шо не удалось вам сработать против ес?
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Автобуси стояли на пару, пєтушки копитами землю рили і раптом такий облом.
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Работали, работали это и без заявления Порошенко было видно. Чего стоит только реакция на нацжен...никакой, а сейчас как там процесс о нападении на машину Петра. Канет в лета....Ему бы в отставку...пока не посадили
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И Порох Прав!

А ты собаков будешь драпать на ростов.вместе с зеЛяй.
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По беспределу тоже можно,не тебе авакян теперь решать,как наказывать твоего политического попутчика.
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Когда уйдет в отставку этот антиукраинец?
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Порошенко - це вже історії, пора б займатися справами. Хоча справи й Аваков якось одне з одним не клеїться.
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послушал это интервью Пороха... Четко, логично, грамотно.... Невольно сравнил с Зе... Небо и земля.... Думаю даже самые быковатые зе избиратели могут сравнить общий уровень этих двух Президентов... ))))
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самі биковаті - з ІQ, яке не дозволяє порівнювати. Подивись-но наних, хоча би на цій гілці.
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истото - так ничего и не понял, или прикидывается шлёциком. всё кнуряко твоё всё ушло.
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Ото казали Петі, вижени авакяна.
Він був першим на вихід, як цього вимагали люди.
Нездатний міністр який запоров реформу поліції, розпочату грузинськими консультантками.
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не лише проти Порошенка працювали і продовжують. Чого одне життя Ганзюк вартує
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Порошенко виноват в том, что допустил в министры Авакова
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к сожалению Аваков в моих глазах выглядит предателем идей Майдана ...

После своих договорняков с Коломойским, проделок нацдружин и т.д....
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Запахло увольнением и началось полирование одного места. Честные выборы обеспечивали, это когла Беня в интервью сказал что сработали с Аваковым одной командой поскольку фанаты Зевовы?
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По речи Авакова сразу же стало понятно, что он никогда не был настроен против кандидата Порошенко
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Больше всего вреда для порошенко на выборах принес сам порошенко.
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из интервью бени в мае

По мнению олигарха, глава МВД начал "болеть" против Петра Порошенко из-за "дела рюкзаков"
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что победа на выборах президента Украины Владимира Зеленского - "общая победа" его и министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом Коломойский сказал в интервью Bihus.info.
На вопрос, поздравил ли Аваков его с победой Зеленского Коломойский ответил: "Мы с Аваковым постоянно общаемся… Поэтому мы считаем, что это общая победа".
Денис Бигус поинтересовался, давно ли продолжается это "партнерство в контексте выборов".
"У нас нет партнерства по поводу выбора Зеленского, у нас есть фан-клуб Зеленского. Мы болеем за Зеленского. Мы и за Юлю (Юлию Тимошенко, - ред.) болели вместе. Мы болели против Пети (Петра Порошенко, - ред.)", - ответил Коломойский.
На вопрос, с какого момента Аваков начал "болеть против Пети", олигарх ответил: "Не хочу за него говорить, но я бы, если бы у меня спросили, когда у него произошел "необратимый процесс", когда Петя "перешел Рубикон", то это когда по поводу сына история была ("дело рюкзаков Авакова", - ред.)
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Позором и унижением Порошенко - глубоко удовлетворен. Так пафосно врать и воровать 5 лет, а по итогу - проиграть комику!
🤣🤣
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"проиграть комику! "
Это что , спортивное соревноване? )))
Думаю, что Пороху пофигу. ПРоиграл не он, а ты и вся страна. Потому что он как Президент был в 100 раз круче комика ...
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порошенко, как человек - последняя гнида.
Об этом сегодня заявляют даже его бывшие "соратники".
ЕС - искусственный проект слияния двух банкротов, БПП и НФ.
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"порошенко, как человек -...."

а ты что замуж за него собрался ?
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Полицаи заставляли голосовать украинцев против порошенко.
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Хтось чув таке від Порошенка? Чи і у авакова "порохозалежність"?
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Так-так-так... вечер перестаёт быть томным(с). А я, честно признаюсь, таки полагал, что Грося какую-то сложную игру затеял, но- на стороне Порошенко. А тут вона как... Грося просто был информированнее, чем многие.
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Соціологія посилає важливий сигнал порохоботському оточенню Порошенка. Їм пора задуматись над своїм майбутнім. Папери і скріпи не горять, а чи хочуть вони тонути разом з шоколадним шефом - гарне питання. То, до речі, питання і для політиків, і для депутатів, і для блогерів, і для олігархів.
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