 "Порошенко оправдывает свое поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции", - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в ответ на соответствующее обвинение со стороны Петра Порошенко.
"Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая своё поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции".
Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину!
Увы, для Порошенко лгать - как дышать - и поэтому он проигрывает!
Он довел страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить ни ему лжецу, - а любому честному человеку..
Он, Порошенко, методично душил робкие ростки надежд в 2014, он в этом виноват.
Большинство позитивного в эти годы происходило не благодоря ему, а вопреки.. Можно только представить себе - чего бы можно было достичь стране, не сконцентрируйся он в борьбе за власть и деньги..
Мне его не жаль. Жаль страну..
И у нас у всех, и скептиков и умников, и романтиков и опытных - нет иного выхода - как желать успеха Зе!!.. И помогать ему! От простого человека до олигарха.. Это прямые жизненные интересы каждого из нас.
Иначе, не успех команды нового президента - фрустрация/разочарования масс разнесёт Украину.
И на эту межу окончательного НЕВЕРИЯ и НАДЕЖДЫ поставил страну этот человек по имени Петр ..не жаль его.
Хоть и по беспределу его "кончать" не правильно и нельзя. Не позволить это ретивым - важно.. А вот то, за что заслужил отвечать - пусть отвечает, не жаль".
треба було з цим кодлом не нюнькати, а показово покарати і папашку і синаріка.
но я бы сильно не надеялся...еще миша жванецкий говорил,шо в консерватории шота не то.особенно у пианистов одной ноты
и чо ото было выскакивать к коментариями,если порох сказал,шо не удалось вам сработать против ес?
А ты собаков будешь драпать на ростов.вместе с зеЛяй.
Він був першим на вихід, як цього вимагали люди.
Нездатний міністр який запоров реформу поліції, розпочату грузинськими консультантками.
После своих договорняков с Коломойским, проделок нацдружин и т.д....
По мнению олигарха, глава МВД начал "болеть" против Петра Порошенко из-за "дела рюкзаков"
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что победа на выборах президента Украины Владимира Зеленского - "общая победа" его и министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом Коломойский сказал в интервью Bihus.info.
На вопрос, поздравил ли Аваков его с победой Зеленского Коломойский ответил: "Мы с Аваковым постоянно общаемся… Поэтому мы считаем, что это общая победа".
Денис Бигус поинтересовался, давно ли продолжается это "партнерство в контексте выборов".
"У нас нет партнерства по поводу выбора Зеленского, у нас есть фан-клуб Зеленского. Мы болеем за Зеленского. Мы и за Юлю (Юлию Тимошенко, - ред.) болели вместе. Мы болели против Пети (Петра Порошенко, - ред.)", - ответил Коломойский.
На вопрос, с какого момента Аваков начал "болеть против Пети", олигарх ответил: "Не хочу за него говорить, но я бы, если бы у меня спросили, когда у него произошел "необратимый процесс", когда Петя "перешел Рубикон", то это когда по поводу сына история была ("дело рюкзаков Авакова", - ред.)
🤣🤣
Это что , спортивное соревноване? )))
Думаю, что Пороху пофигу. ПРоиграл не он, а ты и вся страна. Потому что он как Президент был в 100 раз круче комика ...
Об этом сегодня заявляют даже его бывшие "соратники".
ЕС - искусственный проект слияния двух банкротов, БПП и НФ.
а ты что замуж за него собрался ?