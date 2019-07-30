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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Порошенко о выборах: "Была работа против нас полиции"

Представители полиции работали против "Европейской Солидарности" на парламентских выборах.

Об этом пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко заявил в инетрвью "УП".

На вопрос, доволен ли он результатами парламентских выборов, Порошенко ответил: "Здесь нельзя быть довольным или не довольным. По Конституции, носителем государственной власти является народ. Каждый государственный деятель должен принимать выбор народа. Это выбор народа.

Могу ли я сказать, что была работа против нас? Была. Была работа против нас полиции. Была работа против нас организованных групп, вроде Шария, организованные изнутри страны.

Удалось ли им нам помешать? Нет".

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Порошенко также добавил по поводу полученного его политсилой результата 8,1%: "Сколько защитили, столько и имеем.

На сколько объективно мы могли претендовать? Гораздо больше. Это уже сейчас я могу это сказать. Хочу подчеркнуть, что во время избирательной кампании я никогда об этом не говорил.

Но у нас был десяток политических сил, которые набирали от 1 до 3%. Они понимали, что у них нет никаких шансов, но руководствуясь то собственными амбициями, то какими-либо другими мотивациями, пошли, и 15-20% голосов были рассеяны".

Источник: https://censor.net.ua/n3140251
 
 
 Топ комментарии
 
Что сетки и авоськи тяжко было раскидывать? Ая яй...А как же хотелось как раньше чтоб менты ручными были и обеспечили дутую победу. Бедняжка. Меньше интервью, больше походов на допросы!
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Против вас должны были ещё работать прокуратура,СБУ,НАБУ,военная прокуратура и много кто ещё,но они твари решили закрывать глаза на ваше казнокрадство и прочее воровство.
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Вообще ухуел Барыга. Так обделаться и не извлечь никаких уроков ....
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И как же это полиция против него работала? Арестовала организаторов сети по подкупу населения? А подкуп по мнению Порошка - это законно, арестовывать не за что?
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цензору надо как то отвлекать зебилов от успехов зели..)))
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твой юмор одно уровня с портноактрисою
вова то кремлевский ?? криворожский то не вправе сажать, как оный клялся )))
или тоже соврал?
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Тролі ваша діяльність вже не потрібна, ідіть мести вулиці, на більше щось ви не здатні.
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Смотрите как запел, вот шакал! А кто на президентских выборах, творил что хотел?
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Что именно он "творил"? Может это всякие нацжоны что хотели, то и творили?
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Порошенко о выборах: "Была работа против нас полиции, инопланетян, гадзилы, дарта вейдера, человека паука, индейцев племени Навахо, всех тёмных сил ада, бетмена, и т.д.

Пэпа, всё гораздо проще! Украинский народ послал тебя на путена!
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Главная беда сегодняшних украинцев - большинство из них в Душе воры, раз они в других видят воров.И это естественно, ведь сотни лет в Украине лучших убивали, а худшие размножались. Об этом говорил Афонский старец Паисий - какой человек внутри, таким он видит и окружающих людей. Честный человек в других видит только честность.
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послушал это интервью Пороха... Четко, логично, грамотно.... Невольно сравнил с Зе... Небо и земля....
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нічого, шановний Петро Олексійович, ЗЕлялькі не жовго будуть куражитись, а Вас ми скоро повернемо у Ваше законне Президентське крісло
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Порошенко о выборах: "Была работа против нас полиции" - не давали фальсифицировать.
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Против нас работала полиция - не дала фальсифицировать выборы и организовать массовый подкуп избирателей. Петя, ты сядешь и сядешь на долго!
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А Порохатый может рассекретить сумму расходов на дупореабилитацию после двух гранд-пенделей на обоих выборах на фоне однотурового триумфа пятилетней давности?
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он то как раз понял свои ошибки....
он то украинцев считал взрослыми...)))
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Время покажет - кто и чего не понял. Боюсь, что очень близкое время...
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Улетел в ОАЭ через Турцию двумя самолётами.
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схоже разом з Зеленським - той десь пропав, або у Польщу на заробітки поїхав.
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вся петрусьова сім'я вилетіла
Петрусь офіційно відмовився від державної охорони
найближчі соратники звалили ще раніше
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Против тебя, дурень, работал Сам Петр Алексеевич!
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Я тебе, Петя, скажу, как старый порохобот - не ной. Это ТВОЯ ошибка. Есть эти группы? Есть эти Шарии? Так надо было хоть пару раз в месяц, но РЕГУЛЯРНО, выходить на экран и отвечать на все тиражируемые мальдивы - липецкиефабрики!!!
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Да что там полиция, даже этот ненавистный украинский народ мешал Свиночолому гетьману пролезть во власть.
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Нарушитель закона вопит, что ему не позволили сфальсифицировать выборы. Ну-ну!
Пока у нас не будут реально сажать бывших президентов, министров и других топ чиновников - соблазн воровать, продолжит толкать людей на преступления.
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Почему Порошенко обвиняет во всех своих лажах других?
Так ведут себя только лузеры!
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Це нам давно відомо. Поліція заважала підкупляти виборців, а так би ого-го, набрав би не менше 8,5%!!!
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капуста кнуряке сорвало моск, помутило розум, одело розовые очи. пройдоха, тебя вычислили, потому - то и пролетело как гАвно по - трубам. прощай и на колыму, гнидо!
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