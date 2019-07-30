 Порошенко о выборах: "Была работа против нас полиции"

Об этом пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко заявил в инетрвью "УП".

На вопрос, доволен ли он результатами парламентских выборов, Порошенко ответил: "Здесь нельзя быть довольным или не довольным. По Конституции, носителем государственной власти является народ. Каждый государственный деятель должен принимать выбор народа. Это выбор народа.

Могу ли я сказать, что была работа против нас? Была. Была работа против нас полиции. Была работа против нас организованных групп, вроде Шария, организованные изнутри страны.

Удалось ли им нам помешать? Нет".

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Порошенко также добавил по поводу полученного его политсилой результата 8,1%: "Сколько защитили, столько и имеем.

На сколько объективно мы могли претендовать? Гораздо больше. Это уже сейчас я могу это сказать. Хочу подчеркнуть, что во время избирательной кампании я никогда об этом не говорил.

Но у нас был десяток политических сил, которые набирали от 1 до 3%. Они понимали, что у них нет никаких шансов, но руководствуясь то собственными амбициями, то какими-либо другими мотивациями, пошли, и 15-20% голосов были рассеяны".