 Средняя зарплата в Украине в июне 2019-го достигла гривневого максимума - 10 783 грн, - экономист Компаниец. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил экономист Владимир Компаниец.
Средняя зарплата в Украине в июне 2019 составила 10783 грн (+ 17,96% за год), в долларовом эквиваленте она составила $410. Прирост реальной средней зарплаты с учетом инфляции составил 8,1% в год.
Самый высокий уровень зарплат в июне месяце зафиксирован в Киеве - 15,650 тыс. грн, Донецкой области - 12,483 тыс. грн и Киевской области - 11,130 тыс. грн.
Самый низкий - в Кировоградской области – 8,574 тыс.грн, Черниговской области - 8,578 тыс. грн и Тернопольской области - 8,686 тыс. грн.
Больше всего в Украине по-прежнему зарабатывают работники финансовой и страховой деятельности - в среднем 18,1 тыс. грн, работники в сфере информации и телекоммуникации - 17,6 тыс. грн и государственного управления и обороны - 15,1 тыс. грн.
Меньше всего зарабатывают в сфере временного размещения и организации питания - 6,876 тыс. грн и в свфере здравоохранения и предоставления социальной помощи - 7,542 тыс. грн.
https://24tv.ua/****************
Спочатку був курс 1,76 грн за долар. 1 грн дорівнювала 100000 купонокарбованців, але перед тим курс був трохи кращій.
ВОТ ДО ЧЕГО ДОВЁЛ СТРАНУ ПОРОШЕНКО !
краны закрывать
окна закрывать зимой
свет выключать лишний.
как в нормальных странах
а выпускать воду в канализацию, тепло на улицу и электричество в темноту,
а потом жаловаться, шо дорого
это зебилизм какой-то
Порада. Купіть бакси, поки курс хороший.
Профанация все это, для красивой картинки.
Отсутствие мозгов...знаний...умения...??
И тут есть все несколько вариантов...или же у вас есть реальная возможность на этой работе подработать и заработать..или же есть возможность украсть и заработать...или же вы просто там нихрена не делаете...а тупо получаете з/п...и вас это устраивает....
При этом миллионы людей зарабатывают в Украине...не меньше чем те которые едут за кордон....
Гражданство и виды на жительство в других странах получает мизер из тех кто туда ездит на заработки....
P.S. Вспоминается младший Свинарчук с роликом " Я не мажор" .
И потому могу говорить то о чем говорю.....если чел сидит на низкой зарплате.. скулит ...но не меняет работу...значит его это устраивает.....а причин этому всего три...которые я озвучил выше...
В АТБ оголошення висить - касир із зарплатою 11 500
Но не достигла польского минимума)))
Кто-то в эту фантастику поверил?
А цены на сколько поднялись?
https://ua.trud.com/ua/salary/2/3834.html
Строитель в Киевской области зарабатывает минимум 15- 20 тыс, это подсобник.
Если шо то умеет (плитку, электрику, гипс), и не бухает - от 30 до 40 тыс.
За 12 строят многоэтажки либо те, у кого отметка о судимости, либо аватары, которых в Польше не приветствуют.
"Долг за квартирную плату по состоянию на 1 февраля 2019 года увеличился на 104,5 миллионов гривен до 4,145 миллиардов гривен. Долг за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 3 365,1 миллионов гривен до 19,996 миллиардов гривен. Долг за газоснабжение увеличился на 2 717,2 миллионов гривен до 29,117 миллиардов гривен. Больше всего должны в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях."
Уряд не буде знижувати тарифи на комунальні послуги. Українці, як і раніше, купуватимуть електроенергію, тепло і воду за ринковими цінами. Таку думку в інтерв'ю висловив представник Президента в Кабміні Андрій Герус.
Чиновник запевнив, що значного зростання вартості житлово-комунальних послуг восени може і не відбутися. І як доказ нагадав, що всупереч закладеному в меморандумі з МВФ графіку підвищення ціни на газ для населення, його вартість не зросла, а впала на 21%.
Це, втім, було зумовлено не стільки діями уряду, а світовою кон'юнктурою, в результаті чого вартість газу знизилася в усьому світі, включаючи ЄС, де Україна і купує паливо. Тобто в разі зростання світових цін, збільшиться вартість газу і в Україні.
Андрій Герус впевнений, що уряду не варто включатися в гру зі штучним зниженням тарифів, а замість цього зосередитися на прискоренні економічного зростання.
вна РФ вообще в Магадане - самые высокие зарплаты, более 100 тыр в среднем
истина же в следующем
в 2013 году дутая бесконтрольная статистика Януковича показала среднюю зарплату в 410 долл. США ( 2070 грн при курсе 5,05)
после бегства Азарки курс упал, а зарплаты скатились до 250 долл.
сейчас средняя зарплата в Украине - 400 долл. ( без учёта олигархов, заробитчан и левой сферы обслуживания, в т.ч. на курортах)
а как у соседей?
десяток яиц в супермаркете Харькова стоит 22 грн (0,88 долл)., а в супермаркете Ростова-на-Дону - 70 рублей ( 1 долл. 9 центов)
то-есть ценовое соотношение 1:1,24
умножаем те же 9336 грн ( средняя по Харьковской обл.) на 1,24 =11 577 грн - эквивалент для Ростовской области
в рублях это должно составлять 28 942 руб - на деле средняя з/п в Ростовской обл. - 30 647 руб
вывод: харьковчане живут почти на уровне ростовчан, а киевляне значительно впереди
а ведь Ростовская область - твёрдый середнячок по РФ, многие регионы ( Сев.Кавказ, Поволжье, Нечерноземье) недотягивают
PS особенно умилил низкий доход в сфере операций с недвижимостью...)