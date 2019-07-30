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 Экономика
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Все про:зарплата (1882) рейтинг (1248) повышение ЗП (18)

 Средняя зарплата в Украине в июне 2019-го достигла гривневого максимума - 10 783 грн, - экономист Компаниец. ИНФОГРАФИКА

Средняя зарплата в Украине установила новый гривневый максимум и максимум с 2013 года в долларовом эквиваленте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил экономист Владимир Компаниец.

Средняя зарплата в Украине в июне 2019 составила 10783 грн (+ 17,96% за год), в долларовом эквиваленте она составила $410. Прирост реальной средней зарплаты с учетом инфляции составил 8,1% в год.

Самый высокий уровень зарплат в июне месяце зафиксирован в Киеве - 15,650 тыс. грн, Донецкой области - 12,483 тыс. грн и Киевской области - 11,130 тыс. грн.

Самый низкий - в Кировоградской области – 8,574 тыс.грн, Черниговской области - 8,578 тыс. грн и Тернопольской области - 8,686 тыс. грн.

Больше всего в Украине по-прежнему зарабатывают работники финансовой и страховой деятельности - в среднем 18,1 тыс. грн, работники в сфере информации и телекоммуникации - 17,6 тыс. грн и государственного управления и обороны - 15,1 тыс. грн.

Меньше всего зарабатывают в сфере временного размещения и организации питания - 6,876 тыс. грн и в свфере здравоохранения и предоставления социальной помощи - 7,542 тыс. грн.

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Средняя зарплата в Украине в июне 2019-го достигла гривневого максимума - 10 783 грн, - экономист Компаниец 01

Средняя зарплата в Украине в июне 2019-го достигла гривневого максимума - 10 783 грн, - экономист Компаниец 02
Средняя зарплата в Украине в июне 2019-го достигла гривневого максимума - 10 783 грн, - экономист Компаниец 03
Средняя зарплата в Украине в июне 2019-го достигла гривневого максимума - 10 783 грн, - экономист Компаниец 04

Источник: https://censor.net.ua/n3140250
 
 
 Топ комментарии
 
С 2015 года по 2019 год средняя зарплата выросла в 3 раза.

ВОТ ДО ЧЕГО ДОВЁЛ СТРАНУ ПОРОШЕНКО !
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Когда подобные цифры публиковали при Президенте Порошенко...зрадоботня всех мастей на гавно исходила....что мол все это дутое...ничего такого нет....все едет по полвареничка в неделю.....а сейчас тишина....зебобики сидят с языками в собственной сраке....
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Ну то, что быдло не может простить того, что пофессионалам платят - это понятно.
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Азіров? Нікіла Йанавіч! А чому такій праффєсіанал і під лівим нікнеймом?
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быдло хомяки рвут себе грызло в нищей стране
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Жить стало веселее.... Надо ещё на пару финалов лиги смеха съездить...
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До 4000 баксов осталось совсем чуть-чуть.....зебобик давай поднажми...к Новому году нужно успеть....
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люди почему-то стабильно забывают, что узеленский обещал несколько больше: не доллары, а евро.
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Не, не. Уже вспомнили - он в фунтах стерлингов обещал.
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оно не знает про их существование, посему и обещать не могло
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баксов нє обєщалі - условнийє йєдініци токо, а ето поді знай шо за звєрь
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Мільйон здається дорівнював 15 доларам.
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помню курс доллара сразу после введения гривны - 1.70
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Було таке, я не забуваю. Хоча пам'ятаю зарплати у1993 році на рівні 5 доларів Средняя зарплата в Украине в июне 2019-го достигла гривневого максимума - 10 783 грн, - экономист Компаниец - Цензор.НЕТ 7096
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Менше. Урізали тоді 5 нулів, тобто мільйон - 10 грн - біля 6 баксів. В мене стипендія аспірантська була 15 мільйонів.
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"Починаючи з 91-го року, коли інфляція була 391%, в 93-му році було 10 250%, і ми закінчили в 1996 році , коли ми вводили - 39%", - каже голова Асоціації українських банків Олександр Сугуняко.
https://24tv.ua/****************
Спочатку був курс 1,76 грн за долар. 1 грн дорівнювала 100000 купонокарбованців, але перед тим курс був трохи кращій.
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С 2015 года по 2019 год средняя зарплата выросла в 3 раза.

ВОТ ДО ЧЕГО ДОВЁЛ СТРАНУ ПОРОШЕНКО !
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Какая разница, насколько он поднял зарплату, если коммуналка и цены (которые тоже при нём рванули) сжирают её без остатка?
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экономить надо.

краны закрывать
окна закрывать зимой
свет выключать лишний.

как в нормальных странах
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это на любителя.

а выпускать воду в канализацию, тепло на улицу и электричество в темноту,
а потом жаловаться, шо дорого

это зебилизм какой-то
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Не бреши! Частка, що йде на оплату комунальних послуг зараз менше як була при овочі. але це не надовго. Жителі Иорданської ДолинИ не для того владу захопили щоб вам життя поліпшувати.
Порада. Купіть бакси, поки курс хороший.
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А ціна, які "рвонули", теж Порох встановлював? І, а яка різниця, яка зарплата в Норвегії, якщо ціни там на все в рази вищі, ніж у нас, так?))))
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Когда подобные цифры публиковали при Президенте Порошенко...зрадоботня всех мастей на гавно исходила....что мол все это дутое...ничего такого нет....все едет по полвареничка в неделю.....а сейчас тишина....зебобики сидят с языками в собственной сраке....
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У Києві є зарплати 15 000 грн, але ці гроші ще треба заробити
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Та в Киеве за такие деньги уже по моему кассиром устроиться можно.
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Можна, але там теж треба працювати. Багато хто отримує трохи менше. Правда молодь шукає зарплату від 17 тис. грн і вище.
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А зарплати в конвертах що, вже зникли?))))
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У багатьох місцях конверти дійсно зникли.
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И как долго зелёные ди_лы, которые сейчас в Трускавце учатся читать и писАть, смогут протянуть на багаже папиредников?
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Думаю, що через рік українці отримають зниження реальної зарплати.
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Зебобики опустят....ты подожди немного...сейчас курсы закончат...и сразу опустят....
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Подсчеты для "галочки". У меня 7500 (таких как я 160 чел.) у моего начальника 320000, у его замов (их трое) по 70000 (примерно), среднее арифметическая будет как раз для статистики.
Профанация все это, для красивой картинки.
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А что удерживает тебя...и еще 160 таких как ты на этой работе при зарплате 7500??
Отсутствие мозгов...знаний...умения...??
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Вообще то это на 100% государственное предприятие и зарплата зависит от Гройсмана, Омеляна и т.п.
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Не важно от кого зависит зарплата...Вопрос в том почему ты и 160 таких как ты сидите за этой зарплате и не меняете работу..??
И тут есть все несколько вариантов...или же у вас есть реальная возможность на этой работе подработать и заработать..или же есть возможность украсть и заработать...или же вы просто там нихрена не делаете...а тупо получаете з/п...и вас это устраивает....
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Вольному воля....люди хотят заработать и едут.....а не сидят на работе за 7500...и не скулят...обвиняя гройсмана...омельяна...и прочих....
При этом миллионы людей зарабатывают в Украине...не меньше чем те которые едут за кордон....
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Вот так и останется население Украины скоро под 20 млн, из которых 10 млн пенсионеры и 5 млн дети.
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Поехать заработать и вернутся...это совсем не означает что население Украины уменьшится....
Гражданство и виды на жительство в других странах получает мизер из тех кто туда ездит на заработки....
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Ты или очень молод и мыслишь как максималист, или оторван от реальности и не знаешь как устроена жизнь.
P.S. Вспоминается младший Свинарчук с роликом " Я не мажор" .
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Все я прекрасно знаю...и далеко не молод.....
И потому могу говорить то о чем говорю.....если чел сидит на низкой зарплате.. скулит ...но не меняет работу...значит его это устраивает.....а причин этому всего три...которые я озвучил выше...
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А якщо викинути з розрахунку зарплати міністрів та топменеджерів, тоді які цифри вийдуть? Средняя зарплата в Украине в июне 2019-го достигла гривневого максимума - 10 783 грн, - экономист Компаниец - Цензор.НЕТ 4034 Бо дуже схоже на жарт про голубці... Средняя зарплата в Украине в июне 2019-го достигла гривневого максимума - 10 783 грн, - экономист Компаниец - Цензор.НЕТ 5808
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а якщо вписати в розрахунок реальну зарплату тих мільйонів, шо оформлені на мінімалку ...
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Ну от в мене в Києві зарплата трохи вища за вказана тут середню... А я не дупутат і не міністр...

В АТБ оголошення висить - касир із зарплатою 11 500
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У мене трошки більше, але зебобіки погрожували забрати у мене цю зарплату. Коли заберуть, то я нарешті влаштуюсь на трохи більшу зарплату і буду їм дякувати Средняя зарплата в Украине в июне 2019-го достигла гривневого максимума - 10 783 грн, - экономист Компаниец - Цензор.НЕТ 4863
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Средняя зарплата в Украине в июне 2019-го достигла гривневого максимума



Но не достигла польского минимума)))
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А не треба було дебілам яника в 2010 обирати! При Ющі зарплати принаймні в Києві були співставні з польськими!
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У вас же не їздять по Гданьску кацапські танки з градами. І Білостоцьку народну республіку ще не створено. І від Варшави до Чорнобиля трохи більше ніж 132 км.
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А на Вашу думку що зараз більше завдає шкоди економіці України війна чи коррупція?
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Звісно що війна. Принаймні, так вважають наші партнери з ЄС. Тільки дебіли думають, що поборемо корупцію і настане рай)))) медсестра перестане брати 20 грн за кожну крапельницю а пацан з Укртрансбезпеки і простий водій перестануть їздити по дорогам з вантажем в 100 тоннн)))
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Звісно, в 1989 році поляки обрали Валєнсу, Чехи - Гавела, а 72% українців обрали в 1991 не Чорновола, а Кравчука. Потім Кучму, а не Ланового, Потім - Кучму, а не Костенка. А тепер ці самі 73% дебілів питають: чому нас не як в Польщі?. Хоча, Польща без ЄС виглядала би, як зараз убога Болгарія)))) А у нас не як в ЄС, бо маємо 70+% тупої бидломаси.
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Бумага все стерпит.
Кто-то в эту фантастику поверил?
А цены на сколько поднялись?
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Ты не осилил..?? Не смог?? За зеленского наверное голосовал??
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Просто нет таких зарплат.Строители ,рядом строят многоэтажки,в месяц - 12 тыс.Это очень мало за тяжкий труд и ответственность.
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По состоянию на 30.07.19, по профессии Медсестра в Украине открыто 144 вакансий. Для 90.3% открытых вакансий, работодатели указали заработную плату в размере 1 700 - 41 700 грн. 4.2% объявлений с зарплатой 41 700 - 81 700 грн, и 3.5% с зарплатой 121 700 - 161 700 грн! Середня зарплата в Україні в червні 2019 року сягнула гривневого максимуму - 10 783 грн, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 630

https://ua.trud.com/ua/salary/2/3834.html

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На заборах багато чого малюють. Середня зарплата в Україні в червні 2019 року сягнула гривневого максимуму - 10 783 грн, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 171.У меня знакомая при савке работала уборщицей на пару с пожилой матерью получала в месяц более 1000рублей.При ставке 90 рублей.Но она работала 5 дней в неделю с 4 часов утра и до 9. А также с 17до 22.на 11 работах по разным организациям города.Все были довольны и всегда шли ей на уступки.
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ТТам в иез многоэтажках мабуть никто про Польшу не слышал.
Строитель в Киевской области зарабатывает минимум 15- 20 тыс, это подсобник.
Если шо то умеет (плитку, электрику, гипс), и не бухает - от 30 до 40 тыс.
За 12 строят многоэтажки либо те, у кого отметка о судимости, либо аватары, которых в Польше не приветствуют.
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Средняя температура по больнице, включая морг, равна 36,6 по Цельсию. Ура, товарисчи!
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На одного паршеновского долобо&ба коболева надо 50 тыс человек с зарплатой 4тыс грн, чтобы средняя у них была 10 тыс...Спасиба соевому мародеру.
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Так тобі на Франції платять велику суму в євро.
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Середня..-то одні 3 тис.а інші можуть мати і 20 тис....ну що ж середня
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С другой стороны:
"Долг за квартирную плату по состоянию на 1 февраля 2019 года увеличился на 104,5 миллионов гривен до 4,145 миллиардов гривен. Долг за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 3 365,1 миллионов гривен до 19,996 миллиардов гривен. Долг за газоснабжение увеличился на 2 717,2 миллионов гривен до 29,117 миллиардов гривен. Больше всего должны в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях."
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У-у, барига. Який спадок по собі залишив. Всі п'ять років лише тим і займався, що підсирав Зебіла.
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Зє!Біли! Вас жлрстоко на і палі!
Уряд не буде знижувати тарифи на комунальні послуги. Українці, як і раніше, купуватимуть електроенергію, тепло і воду за ринковими цінами. Таку думку в інтерв'ю висловив представник Президента в Кабміні Андрій Герус.

Чиновник запевнив, що значного зростання вартості житлово-комунальних послуг восени може і не відбутися. І як доказ нагадав, що всупереч закладеному в меморандумі з МВФ графіку підвищення ціни на газ для населення, його вартість не зросла, а впала на 21%.
Це, втім, було зумовлено не стільки діями уряду, а світовою кон'юнктурою, в результаті чого вартість газу знизилася в усьому світі, включаючи ЄС, де Україна і купує паливо. Тобто в разі зростання світових цін, збільшиться вартість газу і в Україні.
Андрій Герус впевнений, що уряду не варто включатися в гру зі штучним зниженням тарифів, а замість цього зосередитися на прискоренні економічного зростання.
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Нада не тупо цифры гривневые считать, а что за эти цифры можно купит (как прожить) покупательськие возможности!
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да вся статистика на этом построена
вна РФ вообще в Магадане - самые высокие зарплаты, более 100 тыр в среднем
истина же в следующем
в 2013 году дутая бесконтрольная статистика Януковича показала среднюю зарплату в 410 долл. США ( 2070 грн при курсе 5,05)
после бегства Азарки курс упал, а зарплаты скатились до 250 долл.
сейчас средняя зарплата в Украине - 400 долл. ( без учёта олигархов, заробитчан и левой сферы обслуживания, в т.ч. на курортах)
а как у соседей?
десяток яиц в супермаркете Харькова стоит 22 грн (0,88 долл)., а в супермаркете Ростова-на-Дону - 70 рублей ( 1 долл. 9 центов)
то-есть ценовое соотношение 1:1,24
умножаем те же 9336 грн ( средняя по Харьковской обл.) на 1,24 =11 577 грн - эквивалент для Ростовской области
в рублях это должно составлять 28 942 руб - на деле средняя з/п в Ростовской обл. - 30 647 руб
вывод: харьковчане живут почти на уровне ростовчан, а киевляне значительно впереди
а ведь Ростовская область - твёрдый середнячок по РФ, многие регионы ( Сев.Кавказ, Поволжье, Нечерноземье) недотягивают
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Манипуляция, подобная вашей основывается на том, что сравниваются цены исключительно на продовольствие, которые действительно по некоторым позициям в Украине ниже, чем в других странах. Но почему то умалчивается о ценах на другие необходимые для жизни человека вещи, которые являются вполне сопоставимыми со странами, где зарплата значительно выше. Например, коммуналка, одежда, авто, топливо, жилье, поездка на отдых и т.п.
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После того, как в Украине все население обложили новым налогом, который называется "тарифы на коммуналку", то показатель уровня средней зарплаты утратил свою актуальность. Сравнивать с 2013 г. уместно только зарплату, очищенную от коммуналки. Поскольку 400 долл. при коммуналке 50 долл. (в зимние месяца) в 2013 г. - это одно, а 400 долл. при коммуналке 150 долларов (в зимние месяца) в 2019 г. - это совсем другое.
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Все одно це низькі зарплати і вони ніяк не зупинять виїзд за кордон.
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Пока существуют зарплаты в конвертах, "благодарности" от клиентов и пациентов, неоправданно высокие "представительские и командировочные" для чиновников всех рангов, т.е. черный рынок доходов, все эти цифры можно смело скомкать и бросить в мусорную корзину.
PS особенно умилил низкий доход в сфере операций с недвижимостью...)
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