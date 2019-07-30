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 Политика Украины
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Все про:Газ (9108) газовые переговоры (948) Нафтогаз (2707) Коболев (331) Герус (41)

 Украина готовится к худшему "газовому" сценарию, - Герус

Украина планирует иметь максимально полные газохранилища, чтобы быть готовой к худшему сценарию - прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

Об этом заявил представитель Президента в Кабмине Андрей Герус в интервью РБК-Україна, передает Цензор.НЕТ.

"Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не произойдет. Поэтому готовимся, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса проходить зиму без транзита", - сказал он. 

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Герус добавил, что есть интерес европейских компаний по своп-соглашениям, то есть они сейчас закачивают газ в украинские газохранилища, условно его продают и через год выкупают обратно.

"Частные трейдеры также закачивают газ в ПХГ для того, чтобы его продавать зимой", - отметил Герус.

Представитель Президента напомнил, что "Газпром" готов возобновить переговоры после выборов, когда будет понятна украинская политическая палитра и новое правительство.

"Я думаю, что сейчас оно уже очевидно понятно, поэтому в ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по транзиту и закупкам газа, потому что у нас есть решение Стокгольмского арбитража, согласно которому 5 миллиардов кубометров газа должно быть закуплено по цене хаба без всяких плюсов", - отметил Герус.

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Вместе с тем, в Нафтогаза заверили, что имеют запасной план на случай, если переговоры с Газпромом по транзиту газа будут неудачными. Об этом в интервью каналу "KRYM - критическое мышление" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Мы не против переговоров. Мы всегда готовы их вести. Мы их ведем с желанием иметь контракт. Мы их ведем с желанием иметь нормальные отношения. Но при этом мы четко говорим: у нас всегда есть план Б. Этот план Б мы уже несколько раз реализовывали в отношениях с Газпромом. Каждый раз этот план спасал ситуацию", - сказал Коболев.

По его словам, если случится так, что России удастся построить Северный поток - 2, Украина через Нафтогаз сможет получить компенсацию.

"Через новый судебный процесс в Стокгольме, в котором Нафтогаз требует от Газпрома определенные финансовые компенсации за те механизмы, которые нам позволяет действующий контракт. Мы точно его (иск. - Ред.) инициировали, но четко показали, если с нами не договариваться, это всегда будет иметь последствия", - напомнил Коболев.

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Он подчеркнул, что конечная цель переговоров Нафтогаза и Газпрома - подписание нового контракта на максимально долгий период с максимально выгодными для Украины условиями.

Как сообщалось, контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3140240
 
 
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Ой ! По контракту який підпісала Люлька ? Украина готовится к худшему "газовому" сценарию, - Герус - Цензор.НЕТ 6505

А как звізд ...!
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Це раніше Юлін контракт був поганий, а зараз він - хороший
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Я лично не переживаю и верю Дарвину. Через несколько лет мы покроемся густой теплой шерстью и на зиму будем впадать в спячку.
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А я прочитав о Дарвине, подумал о 73% идиотов.
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Думаєш, що виживуть тільки "ідіоти"? "Мародери" не виживуть?
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не вірте в Дарвінізм--це всього навсього --теорія..
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дарвин произошел от обезьяны, поэтому все его сторонники таки могут покрыться
шерстью, плесенью...
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"Я думаю, что сейчас оно уже очевидно понятно, поэтому в ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по транзиту и закупкам газа, потому что у нас есть решение Стокгольмского арбитража, согласно которому 5 миллиардов кубометров газа должно быть закуплено по цене хаба без всяких плюсов", - отметил Герус Источник: https://censor.net.ua/n3140240

Русня арбитраж боится, а трибунал - нет
Тут бы нашим деятелям за голову взяться и рычаг влияния перенять
Но нет.
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началась мозготрепка... еще не вечер, а уже как утром... герус, херус...
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Тут недавно один писал о необъятных ресурсах в Украине. Почему бы не заняться собственными газом и нефтью!
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зебіли, а чому цей Хєрус говорить про кацапський газ, а не про газ власного видобутку, яким вам пудрили ваші убогі мозочки перед виборами шута-президента?
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Пидорошенко вец а почему весь газ УКРАИНЫ добывают частные компании друзья ПЕТИ МАЛЬДИВСКОГО!!!
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Ага. Друг Пєці - Медведчук, нахапав собі газоносних ділянок у Полтавській обл. і нічого там не робить вже декілька років.
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Это вопрос так же и к попередникам! Так что Зе ещё меньше в это замешан, чем пэ, ян, ющ, лю, ку, кр.
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Газ потребуется. Пока зеленый упал(я про доллар в данном случае). Нюанс в том, чтобы сохранить доллар зимой на том же уровне, ведь мы греем чай за гривны. Ну и вероятность проведения переговоров сразу после создания нового правительства почти нулевая. А вот под Рождество - куда как больше. И это тоже неплохо бы принять во внимание. А пока - качайте.
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Перенял эстафету от кобеля и продолжает страхи сочинять.У нас же швейцарский газ с 70
посредниками с дюсельдорфского хаба нам ничего не страшно.Меняй пластинку прокладка соровская.
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Треба не тільки думати за цю зиму, а і готуватись на довгострокову перспективу. Наприклад підготувати обладнання і потужності до переходу на скраплений газ. Арселор Мітал вже давно використовує замість газу - вугільний пил. В приватному секторі і житловому фонді треба проводити держпрограми по модернізації систем опалення і утепленню житла. Під такі програми не гріх взяти і кредити. Сміливі кроки треба робити на шляху поновлюваної енергії і альтернативних видах палива - сонячна, вітряна, пілети, солома та ін. Таким підприємцям можна і послабити податковий тиск, а не забороняти, як у випадку з соняшними батареями.
І що там з нашими родовищами газу? Медведчук понабирав собі ділянок і нічого не розробляє? Чи не час його тупо закривати(з конфіскацією)
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Чому не ведуться розробки Сланцевого газу? Чому?..чому не дати інвесторів на розробку сланцевого газу...один регіон просрали.донецький...залишився прикарпатський регіон
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