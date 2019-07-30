 В оккупированном Крыму начался сбор денег для оплаты штрафов крымскотатарским активистам, осужденным в Москве

Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала активистка и правозащитница Лутфие Зудиева, передает Цензор.НЕТ.

"Когда появились первые штрафы по политически мотивированным административным делам, в народе, в рамках "Крымской солидарности" естественным образом родилась инициатива "Крымский марафон". Ее суть в том, чтобы все желающие поучаствовали в выплате штрафа и, таким образом, выразили свою поддержку. Каждый раз, когда крымских татар незаконно штрафуют, в ответ стартует эта народная инициатива. Так будет и в этот раз. Уже можно говорить о том, что в Крыму в очередной раз стартует эта инициатива. Оставить один на один с назначенными штрафами людей, которые, рискуя, поехали в Москву, чтобы выразить несогласие народа с репрессиями, мы не можем", – рассказала она.

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Зудиева также выразила надежду, что власти Украины поддержат инициативу по оплате штрафов крымскотатарским активистам.

"Эти люди (оштрафованные активисты. - Ред.) наказываются за свою политическую позицию, за несогласие с массовыми репрессиями в отношении крымских татар. Власти Украины солидарны с нашей позицией и, конечно, было бы здорово, если бы люди почувствовали поддержку в рамках марафона со стороны государства", – пояснила правозащитница.

Судья Таганского районного суда Москвы Юлия Смолина 29 июля назначила штрафы в размере 20 тысяч рублей 18 крымчанам, которые были задержаны под Верховным судом России 11 июля, где они собрались в поддержку фигурантов первого бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир". Задержанных оштрафовали на общую сумму – 360 тысяч рублей.

Всего штрафы в размере 20 тысяч рублей каждому были назначены Рустему Таирову, Эдему Абдуллаеву, Александру Гаврикову, Кязиму Усеинову, Нариману Ибраимову, Зенуру Аппазову, Элеонору Измаилову, Рустему Джелялову, Осману Хошу, Иззету Сайфулину, Марлену Джемилеву, Ремзи Бейтуллаеву, Рефату Камилову, Осману Абдуразакову, Марлену Ахаеву, Эдему Алиеву, Эмину Рустемову, Аметхану Умерову.

Напомним, российские силовики 11 июля у здания Верховного суда РФ в Москве задержали 46 крымских татар. Их отвезли в ОВД района Басманный и ОВД по Мещанскому району. Крымские татары приехали в Москву, чтобы поддержать своих соотечественников, фигурантов "дела о так называемом терроризме" на суде по рассмотрению апелляции на приговор.