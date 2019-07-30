 Не менее 40 человек, задержанных на массовом протесте в Москве, арестованы, 79 - оштрафованы

Об этом сообщает "ОВД-Инфо", передает Цензор.НЕТ.
Максимальный срок ареста составил 30 дней.
Журналисты проекта отмечают, что еще 79 задержанным присудили штрафы на общую сумму 1,339 млн руб.; количество арестованных не окончательное, так как по состоянию на 23.30 по московскому времени судебные заседания продолжались.
Напомним, 27 июля более 1300 участников протеста задержали в Москве. Люди скандировали "Путин х#йло!".
Честно говоря, я хотел бы дружественных отношений с Россией, кто бы что не говорил. Но только тогда, когда (и если) они сбросят путина и главное путинизм. Я лично верю, что это когда-нибудь произойдет. Давайте не забывать о том, что ветер свободы и демократии повеял именно из Москвы. Всей душей поддерживаю вышедших на митинг москвичей. Посмотрите, послушайте и вспомните, какой была Россия еще каких-нибудь 20 лет назад https://youtu.be/v5nG5IQ5dMY 👏.
Наутилус Помпилиус : Хлоп - Хлоп
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Которые боролись против щей.
Но, чтоб не наломать случайно дров,
Договорились говорить о щах,
И чтоб ни слова о таких вещах,
Которые могли б обидеть поваров.
И митинг тот прошел во всей красе,
Все овощи пришли, буквально все!
А под конец, под выкрики "Ура!"
На сцену вышли сами повара:
"Ну, что ж, друзья, мы отменяем щи!
И щи, и даже все борщи!"...
Гуляли овощи - до самого утра!
---
Мораль проста, ее сказать могу -
С утра все овощи пустили на рагу.
* * *
Зря вы верите, безголосные,
что вы будете властью спасёнными!
Только буйные и несносные
и останутся неснесёнными!