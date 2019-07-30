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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
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 Не менее 40 человек, задержанных на массовом протесте в Москве, арестованы, 79 - оштрафованы

По предварительным данным, 29 июля московские суды взяли под арест не менее 40 участников массового митинга в поддержку оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму

Об этом сообщает "ОВД-Инфо", передает Цензор.НЕТ.

Максимальный срок ареста составил 30 дней.

Журналисты проекта отмечают, что еще 79 задержанным присудили штрафы на общую сумму 1,339 млн руб.; количество арестованных не окончательное, так как по состоянию на 23.30 по московскому времени судебные заседания продолжались.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Фашисты, бл#дь!", - московская полиция избивает дубинками участников акции протеста. ВИДЕО

Напомним, 27 июля более 1300 участников протеста задержали в Москве. Люди скандировали "Путин х#йло!".

Источник: https://censor.net.ua/n3140236
 
 
 Топ комментарии
 
І що? 99% цих затриманих орків підтримують кримнаш і Недоросію. Так що нехай одне одного там хоч з'їдять.
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По поводу последних событий в Москве.
Честно говоря, я хотел бы дружественных отношений с Россией, кто бы что не говорил. Но только тогда, когда (и если) они сбросят путина и главное путинизм. Я лично верю, что это когда-нибудь произойдет. Давайте не забывать о том, что ветер свободы и демократии повеял именно из Москвы. Всей душей поддерживаю вышедших на митинг москвичей. Посмотрите, послушайте и вспомните, какой была Россия еще каких-нибудь 20 лет назад https://youtu.be/v5nG5IQ5dMY 👏.

Наутилус Помпилиус : Хлоп - Хлоп
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Да я, если не забываю, пишу от имени женского рода. Забываю - проскакивает.
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А чему же она научила вас. Да и истории они такие разные.
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300 років, а нічого не змінилось. Ось і вся історія.
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І що? 99% цих затриманих орків підтримують кримнаш і Недоросію. Так що нехай одне одного там хоч з'їдять.
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Более того, эти орки поддерживади беркутню когда те убивали украинцев
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Самая лучшая фотка имхо когда девочка тыкает менту конституцию рф
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Не "человек", а "кацапов". Тщательнее надо, тщательнее.
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нас рать спросите у этих 40 человек чей Крым в большинстве ответ будет очевиден
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Случился как-то митинг овощей,
Которые боролись против щей.

Но, чтоб не наломать случайно дров,
Договорились говорить о щах,
И чтоб ни слова о таких вещах,
Которые могли б обидеть поваров.

И митинг тот прошел во всей красе,
Все овощи пришли, буквально все!

А под конец, под выкрики "Ура!"
На сцену вышли сами повара:
"Ну, что ж, друзья, мы отменяем щи!
И щи, и даже все борщи!"...

Гуляли овощи - до самого утра!
---
Мораль проста, ее сказать могу -
С утра все овощи пустили на рагу.

* * *

Зря вы верите, безголосные,
что вы будете властью спасёнными!
Только буйные и несносные
и останутся неснесёнными!
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Тобто вони пов'язали більше 1200 учасників і з них покарання отримали тільки трохи більше 100? Іншим 1100 навіть порушення закону пришить не вдалося...
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