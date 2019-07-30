 Не менее 40 человек, задержанных на массовом протесте в Москве, арестованы, 79 - оштрафованы

Об этом сообщает "ОВД-Инфо", передает Цензор.НЕТ.



Максимальный срок ареста составил 30 дней.



Журналисты проекта отмечают, что еще 79 задержанным присудили штрафы на общую сумму 1,339 млн руб.; количество арестованных не окончательное, так как по состоянию на 23.30 по московскому времени судебные заседания продолжались.

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Напомним, 27 июля более 1300 участников протеста задержали в Москве. Люди скандировали "Путин х#йло!".