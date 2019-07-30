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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9241) Денисова (469) Зеленский (2324) судебная реформа (1230) судья (2160) Вовк_Павел (24) Голос партия (52)

 "Голос" - Зеленскому: "Ситуация с Окружным админсудом Киева требует жестких действий"

Президент Украины Владимир Зеленский должен жестко отреагировать на ситуацию с Окружным административным судом Киева (ОАСК), судьи которого фигурируют в деле о возможном злоупотреблении служебным положением.

Об этом партия "Голос" заявила 29 июля, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация с Окружным админсудом Киева требует от президента жестких действий. Обнародование разговоров судей Окружного административного суда Киева и выявленные факты возможного незаконного вмешательства суда в деятельность других органов власти требуют от президента Владимира Зеленского неотложных действий, которые докажут его готовность отказаться от "ручной" судебной системы и по-настоящему перезагрузить судебную реформу", – сказано в сообщении.

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"Голос" считает, что "промедление со стороны власти создает условия для избежания ответственности фигурантами расследований и может свидетельствовать о намерении сохранить "карманные" суды".

"Чтобы доказать задекларированное перед выборами намерение обновить судебную систему, призываем президента Владимира Зеленского публично изложить свою позицию, способствовать привлечению фигурантов дела к ответственности, гарантировать независимое расследование уголовных производств по фактам саботажа судебной реформы и связанных коррупционных схем, а также принять меры для остановки проведения конкурса на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей от уполномоченного Верховной Рады по правам человека", – говорится в заявлении.

"Голос" также призвал Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) "оперативно рассмотреть вопрос объявления подозрения председателю и судьям ОАСК и другим фигурантам расследованных преступлений".

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"Эти шаги продемонстрируют готовность к настоящим изменениям, в том числе и в судебной ветви власти, за которые проголосовали украинцы на президентских и парламентских выборах", – подчеркнули в партии. 

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Источник: https://censor.net.ua/n3140235
 
   
 Топ комментарии
 
как можно перезагрузить судебную систему если там все в третьем поколении сидят родственники и все повязаны, аби языком ляпнуть заявление он сделал .
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Зато голос зебилов молчит на новые расследования Бигуса!
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О! Перша згадка про Порошенка! Не можете без нього? Зрослися, як сіамські близнюки? І що характерно - у статті про Порошенка на має жодного слова! 😁
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Єтж рефлекс как у собаки павлова - помянул Петю, получил шекель
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Петя опять зебилу в штаны насрал... а то что вся морда в зеленой урине, это божья роса
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О-о-о "апорт" решило пиарнутся. "Голос" - Зеленскому: "Ситуация с Окружным админсудом Киева требует жестких действий" - Цензор.НЕТ 3728
В этом случае мнение сорасовых подстилок мало кому интересно.
Будет какая-то конкретика, тогда будет и реакция. А сейчас одни только разговоры и непроверенные фейки.
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І що, когось вже арештували? Тепер треба думати, чим же ще народ дурити. Так виглядає, як Квартал 95 скис. Верніть Кварталу Зеленського!
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Мародер вже покинув Україну. В буцегарні Зеленський.
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та бачу, що одного дурного й рожевого вже зловив.
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как можно перезагрузить судебную систему если там все в третьем поколении сидят родственники и все повязаны, аби языком ляпнуть заявление он сделал .
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А навіщо нищити те, що самому вкрай потрібно? ☺
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Так воно всім попередникам було потрібне - не працює, але сором прикриває. Вигляд - як у трусів, тільки на голові.
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Создавать параллельную, с постепенной передачей функций.
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В Украине среди "элиты" дружеские, родственные, бизнесовые связи настолько переплетены в один прочнейший коррупционный узел, что развязать его сможет только человек уровня А.Македонского, мечом разрубившем подобный Гордиев узел. Окажется ли таковым Зеленский? Пока не верю. Точно могла бы Тимошенко.
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Тимошенко? Пани компромисс.У неё очень большой недостаток.Она ,как магнит ,притягивает в свою команду всякое лайно,засланных козачков.У неё кадровая политика никудышняя.С остальным -согласен.
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Отчасти согласен. Но пойми, к сильному лидеру и сильной партии всегда лепятся всевозможные проходимцы, аферисты и карьеристы. Сразу их сложно распознать. Тем более что согласно законов управления лидер может более-менее хорошо знать и общаться максимум с 10ю ближайшими соратниками. Отсюда и такой процент брака. Присмотрись к любым другим партиям, когда-либо бывшим у власти или близко к этому. Там будет точно такая же картина. В парламенте последнего созыва при 20 штыках ни одного плохого слова о членах ее команды сказать нельзя.
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Похоже, Голос систему менять не хочет и даже не понимает, насколько она порочна.
Какие-то кликуши просто. В Раде будут вместо Ляшка потрясать и вопрошать: доколе?
Добровольные политические импотенты
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Та шо не дай Бог
Требуют от Зе решительно осудить и выразить свою позицию
Когда в стране судебная система совершенно не работает

Отследите реакцию, на какие правонарушения у вас ответный шаг - желание обратиться в правоохранительные органы и подать в суд? Да практически нет такого. Доверия к судам нет. И к тем судам, которые есть, и не будет.

Это ж не единичный случай, это системный сбой.
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Не дай бог, имелось ввиду - Второй Ляшко...
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То есть ты, плечевая, желаешь оставить все по прежнему, бо сбой. Я так поним, ты лугандонская элита))
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Зеленський завершив діяльність. Рада обрана, мухомори зібрані, тепер 5 років вирощування канабісу з віскарем і загоряння на диких пляжах Одещини з бурятами.
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Что бы выросло новое поколение для судебной системы, очень много времени должно пройти. Не секрет, что в закрытую касту судебную лезли исключительно за откатами и продажностью, а не страну и народ защищать... Не бывает чудес, там (и не только там-.. полиция, таможня, погранцы, практически всё чиновничество...) сгнило давным-давно, и других НЕТ.... И не Зеленский виноват, да и не Порошенко (хотя он знатно удобрял коррупцию)- корни глубоко в обществе..
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Голос? Никто и звать Никак.Зе задекларировал невмешательство в судебную систем.То лайно,чем заминировала соивая банда всю властную стуктуру с кондачка и в один день не убрать.Чего стоят соевые Суды снизу доверху,ГП,НАПК,САП и другие структуры ? Их оттуда ничем не выковырять.Только изменить конституцию.Будем подождать маленько.
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тролля - народ из за судейского беспредела и выбрал слуг - если они и здесь скажут - а мы пошутили - до окончания каденции не доживут
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у народа больше НИКТО НИЧЕГО спрашивать не будет и ОШИБКУ яныка не повторят
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Зебилоид, что тебе в Конституции не так. Какая статья конкретно не устраивает?
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да нас рать уже ЗЕ синдикату на голоса там разные и еще чьи то хотелки у него в руках апсолютная власть в стране как решит так и будет
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Борітеся - поборете! Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава. І воля святая!
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это первый серьезный вызов - если не будет жесткого решения - то это и будет показателем - БЦДУТ РЕАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ ИЛИ НЕТ - как то так
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А тепер голі факти.

У травні 2016 року Юрій Луценко очолив ГПУ.

За понад три роки сіло нуль топ-злочинців.

Нуль, зеро, 0.

Хто втік, по кому справи закрили, по кому в суді розвалили.
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Зато чистий перед братвой! Тут філософія безкарності.
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как дети, чесслово
зелины пришли украсть и перепродать
тем более в наличии покупатель.
там, чуть северо-восточней
именно этого и следует вам, нищие зебенята, ждать от зели
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Правильная реакция. Голосовал за "Голос", думаю не ошибся. Во всяком случае реагируют так, как я вправе был от них ожидать.
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О, голос подали. Есть смысл на Вовка спустить танки. Но вся беда в том, что вместо Вовка придут вовки. Зеленые. И сейчас - жизнь не сахар, а это будет совсем солоно.
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Троллям не позавидуешь, они ещё не знают, что их ждёт, поделом.
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