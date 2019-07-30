 Наемники РФ ведут обстрелы из запрещенного вооружения. Ранен один украинский воин, - пресс-центр ООС

Об этом говорится в сводке штаба ОС по состоянию на 07:00 30 июля 2019 г., передает Цензор.НЕТ.
"29 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня. В то же время, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из реактивного пехотного огнемета и крупнокалиберного пулемета. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Каменки - из реактивного пехотного огнемета; в районе населенного пункта Гнутово - из миномета калибра 82 мм; неподалеку Водяного - из крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении.
"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, один военнослужащий получил ранения", - отметили в штабе ОС.
"С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны один раз: возле Луганского - из гранатометов различных систем. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - констатировали в штабе ОС.
Клоун приказал - офицеры Генштаба ответили есть!
Вот нет у нас в ВСУ своих гордых Пиночетов и "Черных полковников"....
Не доросла еще украинская нация до этого ...
За 2-й пенсией?
Ясно "шо стрелять нельзя, а русская ДРГ с бомбами можна"(С), ну а як ту дрг відгониш "кагда стрелять низзя", навіть коли виявлять ? Такими кварталовськими приколами армію деморалізували. Деякі автори пишуть що 9тис. військових відмовились продовжити контракт і звільнились. https://enigma.ua/users/don_colonel.
За такого управління москалі незабаром шибениці (виселици) будуть ставити на Хрещатику, а ЗЕБАНДА десь під Франківськом у бункері ЗКП шукатиме "марадьорав".
Рівно один.
Его задача - манипулировать социумом потихоньку, разжигая страсти, сея вражду и провоцируя ругань. Самому при этом оставаясь в тени.
С таким зепрездоболом обстрелы не вызывают удивления-это закономерность