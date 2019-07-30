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 Наемники РФ ведут обстрелы из запрещенного вооружения. Ранен один украинский воин, - пресс-центр ООС

Наемники РФ нарушают договоренности о режиме тишины и ведут обстрелы позиций украинских воинов, в том числе из запрещенного минскими соглашениями оружия.

Об этом говорится в сводке штаба ОС по состоянию на 07:00 30 июля 2019 г., передает Цензор.НЕТ.

"29 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня. В то же время, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из реактивного пехотного огнемета и крупнокалиберного пулемета. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Каменки - из реактивного пехотного огнемета; в районе населенного пункта Гнутово - из миномета калибра 82 мм; неподалеку Водяного - из крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток 29 июля нарушений перемирия не зафиксировано, - штаб ООС

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, один военнослужащий получил ранения", - отметили в штабе ОС.

"С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны один раз: возле Луганского - из гранатометов различных систем. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - констатировали в штабе ОС.

Наемники РФ ведут обстрелы из запрещенного вооружения. Ранен один украинский воин, - пресс-центр ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3140234
 
 
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а что делать?
Клоун приказал - офицеры Генштаба ответили есть!
Вот нет у нас в ВСУ своих гордых Пиночетов и "Черных полковников"....
Не доросла еще украинская нация до этого ...
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При Порошенке такого не было, ну никто не стрелял, все мирные договоренности выполнялись Наемники РФ ведут обстрелы из запрещенного вооружения. Ранен один украинский воин, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 7226
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а зачем приезжала если не секрет?
За 2-й пенсией?
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Ненадолго ж хватило результатов разговора с пю. Опытные люди очень не советовали, но зю знает всё само. Наемники РФ ведут обстрелы из запрещенного вооружения. Ранен один украинский воин, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 2061
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а что делать?
Клоун приказал - офицеры Генштаба ответили есть!
Вот нет у нас в ВСУ своих гордых Пиночетов и "Черных полковников"....
Не доросла еще украинская нация до этого ...
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а чего вы от него (Зеленского) ждали? он привык решать проблемы в раше договорняками. наверняка он думает, что и тут можно как-то стать на колени и договориться... Найманці РФ ведуть обстріл із забороненого озброєння. Поранено одного українського воїна, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 8418
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лично я ничего хорошего от клована не ждал... но народ оказался слишком муууудрым. Найманці РФ ведуть обстріл із забороненого озброєння. Поранено одного українського воїна, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 8108
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Ну а президент мира что, на новом пиано импровизирует
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При Порошенке такого не было, ну никто не стрелял, все мирные договоренности выполнялись Наемники РФ ведут обстрелы из запрещенного вооружения. Ранен один украинский воин, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 7226
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при Порошенко в голову никому не могло прийти сделать хоть что-то не согласовав это предварительно с партнерами и союзниками. во всяком случае, такого кидалова, такого открытого, совершенно наглого, неприкрытого игнорирования позиции Запада, как при Зеленском, не было. сперва находили конценсус, потом действовали. а у Зеленского все наоборот - сперва позвонить *****, а потом, не солоно хлебавши, предлагать все решить в будапештском формате. Зеленский - идиот.
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Сестра живет на Донбассе. Приезжала 2 недели назад. Ради интереса привезла какую-то их газету. Там сводки с точностью до наоборот "Бандеровская военщина обстреляла из запрещенного оружия... один наш воин погиб, двое ранены..." Комедия. Наемники РФ ведут обстрелы из запрещенного вооружения. Ранен один украинский воин, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 1744
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а зачем приезжала если не секрет?
За 2-й пенсией?
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Вже і козі зрозуміло як ЗЕБІЛ дагаварилса, куди не засуне свого носа всюди *****, як у зовнішній так і внутрішній політиці. Ще й з ****** напросився на разгавор. А ***** його провертів на х..ю як катенка. Москалям по..х, Українців як вбивали так і вбивають, пята колона піднялась, ярі сєпари з українофобами та урки з 10 фальшими паспортами зайшли в Раду.. Такого піз...ца в Україні не було ще з 91р.

Ясно "шо стрелять нельзя, а русская ДРГ с бомбами можна"(С), ну а як ту дрг відгониш "кагда стрелять низзя", навіть коли виявлять ? Такими кварталовськими приколами армію деморалізували. Деякі автори пишуть що 9тис. військових відмовились продовжити контракт і звільнились. https://enigma.ua/users/don_colonel.
За такого управління москалі незабаром шибениці (виселици) будуть ставити на Хрещатику, а ЗЕБАНДА десь під Франківськом у бункері ЗКП шукатиме "марадьорав".
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+ Стопяцот, вйна почалась не 20.02.2014 року як оруть "зеботи", бо то були часи торгових відносини з ворогом внутрішнім і зовнішнім а 20.05.2019! Саме 20 травня ви всі "зебіляки" неоцінили фішки введення вс і закону про колабраціонізм та сепаратизм та відповідальність цим проявам і підло вліпили 8 %, скотиняки!
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а шо зе проходив службу?? воно ж по канцертах маскавітов їздило розважати, бо як сам казав, що він маларос!! таким и є, нічого поки і не змінилось... ах да, я вам нічого не должен - "В.Зеленский"
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Армія хіба набирається не для того, щоб стріляти?
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мирный кацап это зажмуренный кацап! Наемники РФ ведут обстрелы из запрещенного вооружения. Ранен один украинский воин, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 7073
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Нє, а цікаво. Перестала з'являтися інформація про загиблих. Кожного дня- ;один поранений;.

Рівно один.
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Обстреливали ,но всё в молоко ,что есть хорошо ,получается, что им не отвечали ,подорвался на мине ,фсё как то сложно в этом мире.
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Тролів годуєте?..от вони мають що тут жерти
Его задача - манипулировать социумом потихоньку, разжигая страсти, сея вражду и провоцируя ругань. Самому при этом оставаясь в тени.
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Одужання пораненному воїну України!!! смерть расіянсько-московським окупантам!!!! Ну нічого дивного нема, рогаті знову за своє, цікаво, чому наші не дають відповіді, казали ж штабні, що будуть "адекватну")))відповідь давати??? а обстріли починають сбільшуватись...
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Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!

С таким зепрездоболом обстрелы не вызывают удивления-это закономерность

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