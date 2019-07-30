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 Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский ездил на футбол, поскольку у него закончился срок действия меры пресечения, - ГПУ

В Генпрокуратуре заявили, что фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игорь Павловский не нарушал условий меры пресечения, потому что он у него закончился.

Об этом заявил представитель ГПУ Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  УНИАН.

По его словам, срок домашнего ареста Павловского истек, а прокуроры не стали подавать ходатайство о продлении действия меры пресечения по состоянию его здоровья.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее активисты сообщества "Кто заказал Гандзюк?" сообщили, что Павловский 28 июля ездил на матч Суперкубка Украины по футболу в Одессе, и состояние здоровья не помешал ему это сделать.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский, которого отпустили под домашний арест "из-за состояния здоровья", посетил футбольный матч в Одессе. ФОТО

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

4 декабря обвялено подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3140233
 
 
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Адвокат батька Катерини Гандзюк Євгенія Закревська в коментарі УНІАН повідомила, що прокуратура не надає інформації про те, який запобіжний захід обрано Павловському і чи взагалі його обрано. Вона зазначила, що прокуратура не інформує її навіть про судові засідання у справі Павловського. Це сталося після того, як справу Павловського було виокремлено в окреме провадження від основної справи про вбивство активістки. Хоча, зазначила адвокат, офіційно прокуратура жодної інформації про вилучення батька активістки Віктора Гандзюка та її із справи Павловського не надавала.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/m/politics/10634445-termin-zapobizhnogo-zahodu-zakinchivsya-u-gpu-poyasnili-chomu-hvoriy-figurant-spravi-gandzyuk-rozvazhavsya-na-matchi-v-odesi.html
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И что? - всех поздравляем, всем цветы?Посмотрите на "личико", еще раз прочтите статус - ФИГУРАНТ...
Порадовались?(((
А девочка страшной смертью не умерла ,.. нет, сразу не умерла -
ДОЛГО И БОЛЬНО У-МИ-РА-ЛА
( Капсом обычно не пользуюсь, но в данном случае.....................)
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