 Советник Зеленского, нардеп Радуцкий заявил об особенностях лечения "представителей разных рас". Супрун удивлена

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Радуцкий заявил в интервью газете "Ваше здоровье".

Обсуждая внедрения в Украине международных клинических протоколов, он отметил, что их необходимо адаптировать.

"Ведь, скажем, генетические различия в течении тех или иных болезней у представителей разных рас определяют и особенности их лечения. Поэтому протоколы должны быть только государственными, написанными на украинском языке, утвержденными Минздравом и Минюстом, адаптированными", - сказал Радуцкий.

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Руководителя Министерства здравоохранения Ульяну Супрун эти слова очень удивили.

"Мы уже напоминали народному депутату Ольге Богомолец, не бывает никаких "иммунных потребностей нации", а болезни не знают национальных или территориальных границ. Поэтому жители любой страны мира могут заразиться тем самым вирусом кори, полиомиелита или возбудителем дифтерии", - написала она в Фейсбуке.

Руководитель МОЗ пояснила, что медицинские протоколы - универсальные алгоритмы для врачей, как назначать лечение пациенту.

"Они создаются медицинским сообществом на основе многолетних исследований и поисков оптимального пути лечения. Анатомия для Украинской, американцев или поляков - одинакова. Процесс течения тех или иных заболеваний тоже одинаковый ", - отметила Супрун.

Напомним, Радуцкий прошел в парламент от партии "Слуга народа". Глава штаба партии Александр Корниенко заявил, что Радуцкий может возглавить Министерство здравоохранения.