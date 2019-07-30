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 Общество, Здоровье
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Все про:расизм (146) Супрун Ульяна (537) Радуцкий Михаил (1)

 Советник Зеленского, нардеп Радуцкий заявил об особенностях лечения "представителей разных рас". Супрун удивлена

Советник президента, новоизбранный нардеп, основатель сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий заявил, что существуют особенности лечения "у представителей разных рас". У руководительницы Минздрава Ульяны Супрун эти слова вызвали удивление.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Радуцкий заявил в интервью газете "Ваше здоровье".

Обсуждая внедрения в Украине международных клинических протоколов, он отметил, что их необходимо адаптировать.

"Ведь, скажем, генетические различия в течении тех или иных болезней у представителей разных рас определяют и особенности их лечения. Поэтому протоколы должны быть только государственными, написанными на украинском языке, утвержденными Минздравом и Минюстом, адаптированными", - сказал Радуцкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат в нардепы от "Слуги народа" Радуцкий может возглавить МОЗ, а Бабак - МОН, - глава штаба партии Корниенко

Руководителя Министерства здравоохранения Ульяну Супрун эти слова очень удивили.

"Мы уже напоминали народному депутату Ольге Богомолец, не бывает никаких "иммунных потребностей нации", а болезни не знают национальных или территориальных границ. Поэтому жители любой страны мира могут заразиться тем самым вирусом кори, полиомиелита или возбудителем дифтерии", - написала она в Фейсбуке.

Руководитель МОЗ пояснила, что медицинские протоколы - универсальные алгоритмы для врачей, как назначать лечение пациенту.

"Они создаются медицинским сообществом на основе многолетних исследований и поисков оптимального пути лечения. Анатомия для Украинской, американцев или поляков - одинакова. Процесс течения тех или иных заболеваний тоже одинаковый ", - отметила Супрун.

Напомним, Радуцкий прошел в парламент от партии "Слуга народа". Глава штаба партии Александр Корниенко заявил, что Радуцкий может возглавить Министерство здравоохранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3140232
 
 
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Расова медицина? А чи не надає Всесвітня організація охорони здоров'я Україні по сраці за таку медицину? Расизм можуть припаяти на раз-два.
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Не можна ж гномів лікувати тим же, що і хобітів. Супрун Толкіжна не читала?
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Залежить від хвороб які більше поширені на певній частині Землі.Хіба ні?
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в африке полно малярии. вопрос - если малярией заболеет африканец и житель европы - их будут лечить по разному?
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Про цей факт знають всі. Серповидні кровяні тільця. Типовий відбір по Дарвіну.
Ще що?
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Стрелок Ми більше схильні до тих хвороб,які там.А щодо лікування,то все залежить скільки в людей грошей. Советник Зеленского, нардеп Радуцкий заявил об особенностях лечения "представителей разных рас". Супрун удивлена - Цензор.НЕТ 6733
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Та смішно воно буде для тих хто лікується за кордоном...
Це ж виходить українцям одні пілюлі, а євреям інші?
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Радуцького лічити по-іншому, не так, як українців !
А шо вже там з ним потім буде - то не наш головний біль.
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Так його і будуть лікувати інакше, як більшість простих українців - мінімум-у "Феофанії". А швидше всього в Ізраїлі.☺
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Цікаво, це лікар, з тих що зараз проходять Зе підготовку?
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Ветеринар Супрун в шоке
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Да с баранами сложно, они то прививатся не хотят, то глатают что на ум приходит.
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Почему ветеринар? Потому что в Трускавце не обучалась??? Предложи свадебного фотографа на ее место. Он в Трускавце был, умным стал...
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Клоуны, срочно звоните Кашпировскому.
Он вам поможет поднять медицину)
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У них есть Комаровский же, Кашпировский нынче не в тренде.
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Радуцкий не основывал клинику Борис. Её основатель уже давно живет в Германии. Радуцкий развил клинику. Но это все частная медицина для богатых. Она, конечно, в Украине живет и процветает, несмотря на тимошенковское зубожиння. В частных клиниках есть все необходимое оборудование на уровне мировых стандартов, а все их владельцы богатые и успешные бизнесмены. К государственной медицине с её сельскими и районными больницами, амбулаториями в селах она не имеет никакого отношения и вряд ли уважаемый и богатый бизнесмен Радуцкий представляет, как живет и работает государственная медицина, а улучшить её, применяя бизнес подходы частной, где за все услуги платится, едва ли возможно.
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Деякі хвороби дійсно залежать від генотипу. Тому не треба так критично сприймати слова Радуцького.
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Звичайно, але ж серповидні кровяні тільця, чи ще щось, це ж мізерні вісотки відмінностей...
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Звичайно, що більшість хвороб впливають однаково, але медики мають приклади різного впливу деяких хвороб на різні раси.
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І що Україна зараз виявилась ледь не на передньому краю расових медичних проблем?
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да, у азиатов напрочь отсутствует фермент который может перерабатывать лактозу. поэтому от молочных продуктов китайцы и японцы дрыщут на семь метров против ветра. но можно ли назвать это болезнью?
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Ой, моя Одесса -мама(
Со всеми нашими наворотами с кровью ( можно помолчу о РАССАХ? - это вообще что-то с чем-то )
Как же ты , любимая выжила? Я и свои-то крови считаю с ужасом Советник Зеленского, нардеп Радуцкий заявил об особенностях лечения "представителей разных рас". Супрун удивлена - Цензор.НЕТ 9619
А еще говорят, что Супрун - это дно... Никогда не была ее адептом

Начала сомневаться
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Поясни це новій німкені, що в Україні живуть люди різних націй. Ще більше тих, хто має різну кров. Прицьому давно ці люди народжуються в Україні.
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У этого Радуцкого какой-то фашистский подход. Не дай бог, нам такого министра здравоохранения...это жесть!
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