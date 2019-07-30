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 В Конгрессе США призвали Трампа перейти ко второму этапу санкций против РФ за отравление в Солсбери

В комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам призывают президента США Дональда Трампа перейти ко второму этапу санкций против РФ за инцидент с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в понедельник Bloomberg.

"Мы призываем вас немедленно предпринять меры, чтобы привести Россию к ответственности за грубое применение химического оружия в Европе", - говорится в совместном письме главы комитета, демократа Элиота Энгела и старшего республиканца в этом комитете Майкла Маккола.

Письмо датировано 25 июля 2019 года, однако сообщается о нем в понедельник.

В нем конгрессмены заявляют о своей обеспокоенности тем, что санкции против России не были введены так, как того требует американское законодательство. Они отмечают, что с момента атаки прошло более года, а второй раунд санкций против России так и не был введен.

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В начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Бывший британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Впоследствии госдеп США принял решение о введении 27 августа в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с "делом Скрипалей". Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом тогдашнего президента США Билла Клинтона 12851 от 1994 года.

В соответствии с законом, санкции вводят в два этапа. Второй этап санкций должен применяться, если в течение трех месяцев Россия не представит, по мнению администрации США, "надежных заверений" об отказе от использования химического и биологического оружия и не будет готова допустить на свои химические объекты инспекторов ООН.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140231
 
   
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Да, да, да!
А то кто-то рыжий решил от темы ускользнуть...
А мы-то всё помним.
Там такой пакет, что от рашки томатная паста по всем щелям лезть будет...
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И маргарин... не, томатной пасты, конечно, больше, но маргарин тоже полезет... шо-то таки у ***** на Трумпа припрятано, шо Трумп так его любви добивается...
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Да, опять будут санкции, типа, лишить Петрова и Васечкина американских виз и заморозить их активы, если таковые найдутся...
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Всі політики на курортах, чергувати лишили тільки зануд, які то закликають, то щось там визнають. А з деяких департаментів шумить штучний інтелект, чи секретарша, яку лишили скучати за шефом, біситься від самотності, й пише телеграми від Гіпопотама у різні кутки світу.
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