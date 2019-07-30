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 Общество, За рубежом
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Все про:Голодомор (878) США (15160) Чалый (432)

 Признание в США Голодомора геноцидом стало возможным благодаря работе с еврейскими организациями, - Чалый

Противодействие еврейских организаций длительное время было помехой для признания в США Голодомора геноцидом украинского народа, однако украинским дипломатам и диаспоре удалось убедить их в отсутствии угрозы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом посол Украины в США Валерий Чалый сказал в интервью Укринформу.

"Идея заключалась в том, чтобы, прежде всего, объяснить важность этого вопроса нашим партнерам из еврейских организаций США, из других диаспор. Вы знаете, что в свое время было настороженное отношение к признанию Голодомора геноцидом и выведению этой трагедии на уровень с Холокостом евреев. Искренне благодарен, что еврейские организации в США поддержали нашу идею после объяснений масштабов трагедии и в условиях атаки сначала диктаторского режима СССР, а затем и России против народа Украины", - рассказал Чалый.

По его словам, основная сложность о признании Голодомора геноцидом была в Конгрессе. "И я вспоминаю, когда этот вопрос вышел на уровень Палаты представителей, началась очень серьезное противодействие со стороны России. Пресс-секретарь российского МИД тогда еще выступила с заявлением, что это недопустимо, и началось активное давление со всех сторон", сказал Чалый.

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Посол рассказал, что началась массированная кампания противодействия. Сначала это были попытки пикетирование посольства, но они быстро были прекращены. Затем были кибератаки, попытки применения мошеннических схем, а впоследствии - звонки так называемых пранкеров.

"Да, после моих встреч с губернаторами штатов, принимавших соответствующие прокламации, на их аккаунты в Twitter, Facebook сразу заходили боты и начинался поток критики. Были также звонки пранкеров, которые представлялись послом Украины в США и говорили, что мы с вами вот встречались недавно, отмените свое решение – примерно в таком ключе. В результате, я считаю, что за нами просто не успели, и мы совместными действиями, вместе с украинской властью, с украинскими организациями в США смогли добиться поставленных целей", - считает дипломат.

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"Я уже не говорю о попытках теневым способом продвинуть планы обмена Крыма на прекращение войны, противодействие введению санкций против агрессии России, информационные атаки. В конце концов, не достигнув результата, там решили отомстить и включили посла Украины в США в российский санкционный список. Я воспринимаю это как своеобразную награду наших дипломатических успехов в США", добавил Чалый.

Посол рассказал, что для нейтрализации этого противодействия россиян была выстроенная проектная схема на два года. "Для того, чтобы отвлечь внимание и переориентировать противодействие оппонентов, мы решили одновременно работать во всех штатах. Это были общие усилия дипломатов посольства в Вашингтоне, генеральных консульств в Чикаго, Сан-Франциско и Нью-Йорке, а также американских украинском и украинских организаций в США и наших друзей из других диаспор. Мы добивались принятия прокламаций в каждом штате по признанию Голодомора - геноцидом. В общем, на сегодня это было сделано в 23 штатах. В то же время, что также важно, каждый штат таким образом давал сигнал своим конгрессменам и сенаторам о поддержке нашей инициативы", - сказал Чалый.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140230
 
   
 Топ комментарии
 
Молодчага... молодец и скромняга... профи к тому же, хотя "университетов" трускавецких не заканчивал... бывает же такое...
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За это и уволили ЗЕсепары кремлёвские...
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От тому і звільнили. Занадто продуктивний.
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Молодчага... молодец и скромняга... профи к тому же, хотя "университетов" трускавецких не заканчивал... бывает же такое...
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За это и уволили ЗЕсепары кремлёвские...
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От тому і звільнили. Занадто продуктивний.
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За то и уволили, шобы больше такой работы не пооводил. Уволил еврей зеленсктй - хохмач т шут, по просьбе своих соплеменников. Он, кстати, по желанию своего соплеменника т президентом стал. Не моим, но все ж таки... евреи..?
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Зрозумілі думки американського єврейства, які вважали визнання Голодомору Геноцидом звинуваченням у свій бік. Звичайно, що в репресивних органах на той час було багато євреїв, але цей злочин лежить на СРСР і на комуністах. Було багато євреїв на ЗУ та інших місцях, які не були причетні до цих злочинів.
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Сказать, что в то время в репрессивных органах было много евреев, - это не сказать ничего. Особенно если речь идёт о разного ранга руководителях. Там их было подавляющее большинство.
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Приблизно 60%. Але суть мого коментаря залишається. Винуваті ти, хто це робив.
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Я це знаю, але розумію чому вони не хочуть цього робити. Мабуть там є нащадки тих, хто займався організацією Голодомору. Все набагато простіше😏
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Ali Hasan Просто вони визнають,що серед їхньої нації є наволоч.А це псує імідж.Та й коло зачатків комунізму стояли євреї,хіба ні.Вони ж звинувачували українців в голокості,а самі не хочуть нічого визнавати.Я сам за справедливість.Поки що вони не признали голодомор,значить вони не є наші друзі.
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Та ще там чверть країни емігрантів з СРСР, аки виїхали до Ізраілю з книжками видавництва "Політіздат".
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Було таке. Мені розповідали, що серед них повно божевільних. Я спочатку не вірив, але з часом переконався і зрозумів, що корені хвороби були у СРСР.
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Та ще в комуністів завжди був діссонанс щодо теми антісемітизму.
Енгельс був антисемітом, але дуже гарно долучився до теорій єврея Маркса.
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Накйбільшими антисемітами були ті, хто мав батька єврея, а мати не була єврейкою. Приклад - Шикльгрубер.
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... ожидаю визги по всем каларадным телеканалам вонючей и магучей сраны в мире ....
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Не без того... возможно даже машка захарова вымоет шею под глубокое декольте и накрутит волосы на бигуди...
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Просто евреи увидели, что Чалый и диаспора интеллектуально не способны выйти на уровень глобализма, выше Сталина с Кагановичем, и посчитали что профитов будет больше.
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О, если бы вы вступили в спор с порохоботами, то таки получился бы вечный двигатель
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Множитель на ноль это вечный гаситель.
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А вообще-то великая депрессия, голодомор, индустриализация СССР, привод Гитлера к власти это непосредственно взаимосвязанные шестерни.
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"Противодействие еврейских организаций длительное время было помехой для признания в США Голодомора геноцидом украинского народа.."

Тобто єврейство в цьому питанні діяло в тандемі з Московією.
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Є тендеція народів при злочині невеликої частини нації звинуватити усіх в Світі. Можна привести багато прикладів, які стосуються не тільки Голодоморів у СРСР.
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Я євреїв у Голодоморі не звинувачую. Я мав на увазі, що причини протидії єврейства є незрозумілими. У статті також немає чіткої відповіді на це питання.
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Навпаки їхні дії зрозумілі. Я чітко пояснив хід їхніх думок. Уяви, що метод звинувачення цілої нації не тільки хибний, але і невигідний для українців та інших нації. Я можу привести достатньо прикладів коли одна моноетнічна група знищувала іншу. Але при цьому не треба звинувачувати усю націю.
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Они не хотят чтоб у холокоста был конкурент
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"Признание в США Голодомора геноцидом стало возможным благодаря работе с еврейскими организациями"

То есть еврейское лобби продавило это решение через Сенат...
Ну, типа: "-Ой, ну давайте сделаем приятное мистеру Вальцману и мистеру Гройсману! Ну, что вам стоит?"

А я-то, наивный, полагал, что американские законодатели прониклись исторической правдой и осознали?
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Зеленский - это Вальцман?
Люди, ну-у-у, ...нет слов
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Геноцид - это когда украинци, составляющие большинство трудового населения, вынуждены мыть сартиры в Европе, а роземблати, кернеси, коломойские, пашинские, грвновские и прочие вальцмани, паразитируют на их беде, наживая милиардние состояния
Старо как мир и конец известен
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Так голодомор и начался вследствие прихода к власти одной преимущественно еврейской организации.
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Евреев несчастных более всего беспощадно гоняли во все времена и державах. Однако у них благодаря светлому уму, супер-менеджменту, культуре общения и проф-навыкам удалось не только выжить, но и чудно позиционировать в ведущих странах в своем бизнесе. Вот у кого учиться надо.
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Рассказали то, что обожают рассказывать юдофобы, а потом поблагодарили за помощь.
Так было противодействие, или настороженное отношение и нежелание помогать? А то одно противоречит другому.
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