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 Экономика, Общество
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Все про:Минфин (1283) трудовая миграция (195) заробитчане (353)

 18% экономически активного населения Украины трудоустроено за рубежом, - Минфин

Украинцы которые находятся на постоянном трудоустройстве за рубежом составляет 3,2 миллиона человек. Это 18% всего экономически активного населения страны.

Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины по июль 2019 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Как отмечают в Минфине, отток рабочей силы за границу способствовал уменьшению безработицы в Украине. Так, в июне количество безработных сократилось на 5,5%, а количество безработных, претендующих на 1 вакансию, сократилась до 3 человек - это самый низкий показатель за последние годы.

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Высокие темпы трудовой миграции привели к росту уровня зарплат в Украине. Так, в мае 2019 года темп роста зарплаты вырос до 7% (по сравнению с маем предыдущего года) из-за того, что украинские работодатели вынуждены конкурировать с европейскими за рабочую силу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140229
 
   
 Топ комментарии
 
Тобто саме при "зевладі" люди масово почали залишати країну?
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Зе главный олигарх не знаете? Фабрики, заводы, пароходы. Мультимиллиардер
Депутат с 90-х

Ой то не Зе
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Это тролль барбарисно-рошеновский.Его задача только гадить. В спам убогенького ...
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В нас люди не хочуть працювати олігархів за 300 доларів.Сам таке чув.від заробітчан.
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А Німеччина двічі програвала в війнах минулого століття, і все одно найбільш економічно розвинута. Це вам не клоуна на сцені ліпити, і не по одеському піску з Богданом плигати, друже Зеленський.
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Просто німці зрозуміли, що вони можуть заробляти вдома більше, ніж десь їздити кудись на заробітки.
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