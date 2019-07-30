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 Общество
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Все про:общественное вещание (97) НОТУ (105) Тимошенко_Кирилл (7)

 Государство обеспечит финансирование НОТУ, но потребует эффективности, - Офис президента

Государство обеспечит финансирование Национальной общественной телерадиокомпании Украины, но потребует от нее эффективности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы несколько раз встречались с руководством "Общественного", с донорами, которые ему помогали. Мы будем гарантировать общественному вещанию финансирования, которое будет обеспечивать Кабмин. Но у них будет четкий KPI (ключевые показатели эффективности) - мы это понимаем по фидбэк доноров ", - сказал Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В новом Кабмине может появиться объединенное министерство по гуманитарной политике, - замглавы ОП Тимошенко

Он отметил, что "это не только рейтинг, хотя это основное, а еще много разных задач".

Заместитель председателя Офиса президента заявил, что "Общественному" помогут избавиться от всего, в чем нет необходимости.

"Сейчас на общественном вещании работает 4,5 тысячи человек. Так, раньше их было, если не ошибаюсь, 7,5-7,8 тысячи, но это все равно много. Многие здания и другого, в чем нет необходимости. Они не могли добиться, чтобы правительство разрешило им это продавать. Для этого есть площадка "ProZorro. Продажи", - рассказал Тимошенко.

Также читайте: В Украине создадут всемирный русскоязычный канал для "борьбы за умы", - замглавы ОП Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3140228
 
 
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https://youtu.be/etApTFQZxvA 👏 👏 👏 😁 👍
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Общественого Российского телеканала - правильно писать
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Приятно когда у власти люди оперирующие не просто какой-то там эффективностью а вполне конкретным. KPI
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будут сокращать персонал, но разрешают продать ненужное через "ProZorro. Продажи", если кратко
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Общественого Российского телеканала - правильно писать
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И откуда у них такой чистый язык: KPI, фидбэк.
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Ну кто бы сомневался что шобла из Шапито 95 за государственный счёт начнёт плодить телеканалы - это ещё одна информ помойка для ЗЕбилятни..можно будет за государственый счёт крутить Сватов, Шапито 95, не сомневаюсь шо все журнашлюшки с Г+Г туда побегут тех которых мова нэ годуе, потому что планируемый канал будет конечно же на русском. Расспеши гомика, и многий другой ватный мусор...и полное финансирование с гос бюджета. Лохов нормально окучивают..
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Приятно когда у власти люди оперирующие не просто какой-то там эффективностью а вполне конкретным. KPI
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