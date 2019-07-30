 Государство обеспечит финансирование НОТУ, но потребует эффективности, - Офис президента

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы несколько раз встречались с руководством "Общественного", с донорами, которые ему помогали. Мы будем гарантировать общественному вещанию финансирования, которое будет обеспечивать Кабмин. Но у них будет четкий KPI (ключевые показатели эффективности) - мы это понимаем по фидбэк доноров ", - сказал Тимошенко.

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Он отметил, что "это не только рейтинг, хотя это основное, а еще много разных задач".

Заместитель председателя Офиса президента заявил, что "Общественному" помогут избавиться от всего, в чем нет необходимости.

"Сейчас на общественном вещании работает 4,5 тысячи человек. Так, раньше их было, если не ошибаюсь, 7,5-7,8 тысячи, но это все равно много. Многие здания и другого, в чем нет необходимости. Они не могли добиться, чтобы правительство разрешило им это продавать. Для этого есть площадка "ProZorro. Продажи", - рассказал Тимошенко.

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