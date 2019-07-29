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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом
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 Кремль остановит агрессию, если не сможет манипулировать украинской политикой - Хербст

Дальнейшие агрессивные действия Кремля в Украине не исключены, но когда в Москве осознают, что не способны манипулировать политическими процессами в Киеве, им придется принять правильное решение - убраться из Донбасса и прекратить агрессию.


В этом убежден бывший посол США в Украине и директор Евразийского центра "Атлантического Совета" Джон Хербст, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

Об этом он рассказал в Вашингтоне после панельной дискуссии "Атлантического совета" по результатам парламентских выборов в Украине.

"Думаю, в Москве есть люди, которые уже понимают, что российская агрессия не достигает успеха. Поэтому и продолжения агрессии, возможно, также не принесет успеха", - рассказал Хербст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это не поддается анализу и не имеет смысла, - экс-посол Хербст отреагировал на слова Путина о договоренностях с Обамой

Экс-посол убежден, что "дальнейшие агрессивные действия" РФ не исключены, но сомневается в возможности масштабного наступления, в котором Россия захватила бы значительную дополнительную территорию, ведь это "ослабило бы их международную позицию".

"Подозреваю, что когда они осознают, что не способны манипулировать политическими процессами в Украине, они начнут принимать правильные решения. А именно - убираться из Донбасса и прекратить агрессию ", - отметил он.

Хербст также поделился ожиданиями от предстоящего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

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"Я надеюсь, что эта встреча состоится, а лидеры установят хорошие персональные отношения. Надеюсь, что результатом визита станет больше американская поддержка Украины в противостоянии российской агрессии. Я также надеюсь, что в результате Украина возьмет на себя определенные обязательства осуществить мощные шаги против коррупции и на пути осуществления реформ", - отметил он.

Директор Евразийского центра "Атлантического Совета" отметил, что дата визита пока не известна, и он может произойти как в конце лета, так и позже - осенью.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140227
 
 
 Топ комментарии
 
это сопливые мечты. #мышебратья только палку понимают.
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а крым тот кремль, случайно не отдаст,если не сможет манипулировать украинской политикой???
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Интересное такое заявление. На мой взгляд, что если кацапы СМОГУТ манипулировать украинской политикой, то тогда к агрессии они обращаться и не будут. А зачем, если такие манипуляции могут оставить Украину в орбите масквы? И, наоборот, если рычагов влияния не останется, то будет агрессия, как последний довод и дестабилизация - чтобы "перетусовать политикум".
Пример очень прост - пока был управляемый Янукович агрессии не было. После победы Майдана произошел захват Крыма и Донбасса. А потом, как Порох высказал свою позицию и включил Медвечука сначала в ТКГ, а потом и в украинскую политику - агрессия снова таки заморозилась
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Хербст бреше, путін хоче впливати на Захід, на США та ЄС, а на Україну путіну насрать! Коли Захід перестане домовлятись з путіним, тоді і закінчиться ця війна!
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а крым тот кремль, случайно не отдаст,если не сможет манипулировать украинской политикой???
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Слушне запитання...
Гадаю, що Крим чекає доля НДР...
Принаймні в часовому відрізку...
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Трое граждан РФ были убиты в Сирии 15 июня 2019 года. Они были наемниками из ЧВК "Щит" с позывными «Шаман», «Кайрат» и «Танкист», созданной на базе 45-й отдельной гвардейской бригады спецназа ВДВ. Двое из этих трех воевали на Донбассе в составе банд "ЛНР" - novayagazeta.ru
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Якщо судити по його словам, то виходить, що в разі перемоги Зе' в цій війні, то до цього буде причетний і Порошенко...
Тобто, Порошенко розпочав, а Зеленський завершив...
Класика дипломатії від Хьорбста...
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magic SOM Яким чином,новий президент зупинить війну,розсмішить *****?
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выполнит минские соглашения, правда врядли это удастся, порохоботы явно будут собирать 3ий майдан против такой зрады
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Майдан нельзя собрать
Майдан сам встаёт
Или не встаёт
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это сопливые мечты. #мышебратья только палку понимают.
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Кремль остановит агрессию, если не сможет манипулировать украинской политикой - Хербст

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золлоті слова.Але совкодрочери та ватники повільно здихають тому раз в п"ять років вибирають колаборантів та агентів кремля в Верховну Раду.
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Після зміни президента, на третій день після відходу генпрокурора Луценко у відпустку, справу порушили. На шостому році війни. Відкрито провадження проти Медведчука за статтею державна зрада! Що тепер мені скажете , припорошені ? Президент і відпочиває і працює!
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Не бережёте вы себя. Отдохнуть вам надо. Некогда. Некогда нам отдыхать, покуда в стране нашей происходит.
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Базы НАТО на территории всей восточной Украины этому очень поспособствуют.
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Интересное такое заявление. На мой взгляд, что если кацапы СМОГУТ манипулировать украинской политикой, то тогда к агрессии они обращаться и не будут. А зачем, если такие манипуляции могут оставить Украину в орбите масквы? И, наоборот, если рычагов влияния не останется, то будет агрессия, как последний довод и дестабилизация - чтобы "перетусовать политикум".
Пример очень прост - пока был управляемый Янукович агрессии не было. После победы Майдана произошел захват Крыма и Донбасса. А потом, как Порох высказал свою позицию и включил Медвечука сначала в ТКГ, а потом и в украинскую политику - агрессия снова таки заморозилась
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Повєткін на розігріві у Ломаченка! Україна рулить !
«Чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBA, WBO Василь Ломаченко наступний бій проведе у Лондоні проти Люка Кемпбелла.
Перед боєм українця, на ринг вийде і російський боксер Олександр Повєткін. Хто буде суперником Повєткіна - поки невідомо. »
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_Хербст этот... какой-то до инфантилизма наивный овец. Остановит кремль только и исключительно сила: военная и экономическая. Гарантия нанесения неприемлемого ущерба.
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У него огромный опыт работы с постсоветским пространством и в Украине.

Он просто лепит какую то левую чушь, прекрасно понимая как обстоят дела в реальности.
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Чому він так робить, бо я вже побачив звідки ви?
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Одне питання, бо друга частина - твердження.
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Ці інфантіли, періодично підгодовують кремль, то арівською мукою, то тушонкою ленд лізу, то стегенцями Буша....
А бува що й дають по вухам «Лошаріку»
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ослабило міжнародну позицію? та мордору плювати на позицію..йому голоне бабло перекачувати--Озабоченці
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с нашими 75% малороссов, ватой и сепарами руського мира Кремль может манипулировать политикой Украины бесконечно...
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Но крепко,и надеялся ещё но Пеца не оправдал его надежды
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Хай тепер держить кожаний фортепіанний жезл Зєлі.
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Хербст🙄 буває, бо він думає як західна людина, а росія це найгірший шматок Золотої Орди, яка розуміє лише силу.
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_Это не просто "людына", а якобы эксперт. Таким "экспертам" цена гривня за ведро! Тьфу, сборище болванов. Такие моськи маньяку путлеру не соперники.
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Так і ні одночасно, бо все він розуміє, але говорить лише те, за що заплатили.
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Хербст, дружище, всё с точностью до наоборот. Кремль остановил агрессию только по одной причине - он надеялся решить вопросы манипулированием украинской политикой. Результат? Действовавшая власть с треском проиграла. Сам суди - случайность это или план.
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