 Кремль остановит агрессию, если не сможет манипулировать украинской политикой - Хербст

В этом убежден бывший посол США в Украине и директор Евразийского центра "Атлантического Совета" Джон Хербст, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
Об этом он рассказал в Вашингтоне после панельной дискуссии "Атлантического совета" по результатам парламентских выборов в Украине.
"Думаю, в Москве есть люди, которые уже понимают, что российская агрессия не достигает успеха. Поэтому и продолжения агрессии, возможно, также не принесет успеха", - рассказал Хербст.
Экс-посол убежден, что "дальнейшие агрессивные действия" РФ не исключены, но сомневается в возможности масштабного наступления, в котором Россия захватила бы значительную дополнительную территорию, ведь это "ослабило бы их международную позицию".
"Подозреваю, что когда они осознают, что не способны манипулировать политическими процессами в Украине, они начнут принимать правильные решения. А именно - убираться из Донбасса и прекратить агрессию ", - отметил он.
Хербст также поделился ожиданиями от предстоящего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.
"Я надеюсь, что эта встреча состоится, а лидеры установят хорошие персональные отношения. Надеюсь, что результатом визита станет больше американская поддержка Украины в противостоянии российской агрессии. Я также надеюсь, что в результате Украина возьмет на себя определенные обязательства осуществить мощные шаги против коррупции и на пути осуществления реформ", - отметил он.
Директор Евразийского центра "Атлантического Совета" отметил, что дата визита пока не известна, и он может произойти как в конце лета, так и позже - осенью.
Гадаю, що Крим чекає доля НДР...
Принаймні в часовому відрізку...
Тобто, Порошенко розпочав, а Зеленський завершив...
Класика дипломатії від Хьорбста...
Майдан сам встаёт
Или не встаёт
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золлоті слова.Але совкодрочери та ватники повільно здихають тому раз в п"ять років вибирають колаборантів та агентів кремля в Верховну Раду.
Пример очень прост - пока был управляемый Янукович агрессии не было. После победы Майдана произошел захват Крыма и Донбасса. А потом, как Порох высказал свою позицию и включил Медвечука сначала в ТКГ, а потом и в украинскую политику - агрессия снова таки заморозилась
«Чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBA, WBO Василь Ломаченко наступний бій проведе у Лондоні проти Люка Кемпбелла.
Перед боєм українця, на ринг вийде і російський боксер Олександр Повєткін. Хто буде суперником Повєткіна - поки невідомо. »
Он просто лепит какую то левую чушь, прекрасно понимая как обстоят дела в реальности.
А бува що й дають по вухам «Лошаріку»