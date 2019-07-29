 Зеленский уволил Короля Артура

Соответствующее распоряжение размещено на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", - говорится в сообщении.

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