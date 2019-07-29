 Капитана-украинца, причастного к аварии с жертвами на Дунае, снова арестовали

Как сообщает Радіо Свобода, адвокат задержанного Габор М. Тоут и пресс-секретарь столичного суда Ференц Раб подтвердили факт повторного взятия под стражу украинского капитана без обнародования подробностей, информирует Цензор.НЕТ.
В свою очередь, интернет-портал Police.hu сообщил, что в процессе расследования, к которому привлекли ряд экспертов, следователи снова взяли под стражу капитана-украинца по подозрению в неоказании помощи пострадавшим.
Верховный суд Венгрии решил, что июньское решение суда Будапешта освободить украинца под залог в 15 млн форинтов (более 50 тыс. долларов) противоречит национальному законодательству, и отменил его.
Напомним, в конце мая корабль столкнулся на Дунае с прогулочным катером Hableány ("Русалка"), в результате чего погибли 28 человек, преимущественно туристы из Южной Кореи.
Украинец находился с 13 июня под домашним арестом без права покидать пределы города, имея предписание дважды в неделю появляться в офисе следователей.
Украинский капитан прогулочного теплохода Viking Sigyn, который в Будапеште (Венгрия) на Дунае протаранил туристический катер Mermaid, ранее был участником еще одной аварии в Нидерландах в апреле текущего года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В ходе судебного заседанния обвинители сообщили, что получили дополнительную информацию от Евроюста (агентство Евросоюза, имеющее дело с судебными органами), что 64-летний украинец Юрий С. был капитаном судна Viking Idun, которое в апреле текущего года протаранило грузовое судно во время плавания из Антверпена в Гент.