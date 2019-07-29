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Все про:Будапешт (25) суд (22374) украинцы (2998)

 Капитана-украинца, причастного к аварии с жертвами на Дунае, снова арестовали

В Будапеште Верховный суд Венгрии под стражу 64-летнего одессита Юрия Ц., капитана швейцарского круизного судна Viking Sigyn.

Как сообщает Радіо Свобода, адвокат задержанного Габор М. Тоут и пресс-секретарь столичного суда Ференц Раб подтвердили факт повторного взятия под стражу украинского капитана без обнародования подробностей, информирует Цензор.НЕТ.

В свою очередь, интернет-портал Police.hu сообщил, что в процессе расследования, к которому привлекли ряд экспертов, следователи снова взяли под стражу капитана-украинца по подозрению в неоказании помощи пострадавшим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Капитан-украинец, причастный к аварии на Дунае с жертвами, не сообщил на допросе деталей, - полиция Будапешта

Верховный суд Венгрии решил, что июньское решение суда Будапешта освободить украинца под залог в 15 млн форинтов (более 50 тыс. долларов) противоречит национальному законодательству, и отменил его.

Напомним, в конце мая корабль столкнулся на Дунае с прогулочным катером Hableány ("Русалка"), в результате чего погибли 28 человек, преимущественно туристы из Южной Кореи.

Украинец находился с 13 июня под домашним арестом без права покидать пределы города, имея предписание дважды в неделю появляться в офисе следователей.

Источник: https://censor.net.ua/n3140223
 
 
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Капитан судна, погубившего 28 человек в Венгрии, непосредственно причастен к более ранней аварии в Нидерландах в апреле 2019 года.

Украинский капитан прогулочного теплохода Viking Sigyn, который в Будапеште (Венгрия) на Дунае протаранил туристический катер Mermaid, ранее был участником еще одной аварии в Нидерландах в апреле текущего года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ходе судебного заседанния обвинители сообщили, что получили дополнительную информацию от Евроюста (агентство Евросоюза, имеющее дело с судебными органами), что 64-летний украинец Юрий С. был капитаном судна Viking Idun, которое в апреле текущего года протаранило грузовое судно во время плавания из Антверпена в Гент.
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Тоді не закрили - значить провини не було. А зараз цапа-відбувайла треба знайти, бо на жмура ж не повісиш. Вибір впав на саму слабку ланку - іноземця та ще й з України.
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